3 मिनट 7 सेकंड में रामचरण ने चटाई दुश्मनों को धूल, Peddi के ट्रेलर में ‘मिर्जापुर’ के मुन्ना भैया का दिखा भौकाल

राम चरण और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म ‘पेड्डी’ को वृद्दि सिनेमाज, माइथ्री मूवी मेकर्स और आईवीवाई एंटरटेनमेंट ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. वहीं इस फिल्म में राम चरण और जान्हवी कपूर के साथ-साथ जगपति बाबू भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर इसका जबरदस्त बज देखने को मिल रहा है. ‘पेड्डी’ का ट्रेलर में इमोशन, एक्शन और देसी मिट्टी की खुशबू साफ महसूस होती है. इसकी कहानी खेल, गांव की जिंदगी और कई मुश्किलों के इर्द-गिर्द घूमती रहती है, जहां स्पोर्ट्स सिर्फ गेम नहीं बल्कि एक इमोशन है.

‘पेड्डी’ के ट्रेलर में राम चरण तीन अलग-अलग अवतारों में नजर आते हैं, जो उनके किरदार की गहराई दिखाता है. वहीं इस ट्रेलर में मुन्ना भैया का वही भौकाली अंदाज नजर आया है, जो सीरीज ‘मिर्जापुर’ में देखने को मिला था. मुन्ना भैया के नाम से फेमस हुए एक्टर दिव्येन्दु शर्मा की झलक देखने के बाद फैंस खुशी से झूम उठे हैं.

ट्रेलर में दिखा राम चरण का दमदार लुक

‘पेड्डी’ के ट्रेलर में राम चरण का ट्रांसफॉर्मेशन सबसे बड़ा अट्रैक्शन है. वो एक आम गांव के क्रिकेटर से लेकर एक दमदार और खतरनाक पहलवान तक कई किरदारों में दिखाई दे रहे हैं. उनके ये अलग-अलग लुक्स और स्टाइल को देखने के बाद फैंस के बीच एक्साइटमेंट दोगुनी हो गई है. वहीं जाह्नवी कपूर भी अपने कूल लुक्स में नजर आईं, जबकि बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी दमदार और मजबूत किरदारों को निभाती हुई दिखाई दे रही है.

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कब होगा ग्रैंड प्रीमियर?

‘पेड्डी’ का ग्रैंड प्रीमियर 3 जून को रखा गया है और इसके बाद ये 4 जून 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ट्रेलर लॉन्च इवेंट मुंबई में रखा गया है, जहां फिल्म की पहली झलक ने ही फैंस की एक्साइटमेंट को कई गुना बढ़ा दिया है. मेकर्स पहले ही राम चरण के अलग-अलग लुक्स को रिवील कर चुके थे, लेकिन ट्रेलर में उनका जो नया अवतार सामने आया है, उसने फैंस को पूरी तरह चौंका दिया है.

‘पेड्डी’ का म्यूजिक

‘पेड्डी’ के म्यूजिक की बात करें, तो ए. आर. रहमान का म्यूजिक फिल्म की जान माना जा रहा है. ‘चिकिरी चिकिरी’ और ‘राई राई रा रा’ जैसे गाने पहले ही सोशल मीडिया पर हिट हो चुके हैं और लाखों व्यूज हासिल कर चुके हैं. इन गानों ने लोगों के बीच फिल्म की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है. साथ ही, फिल्म का सिनेमैटोग्राफी, प्रोडक्शन डिजाइन और एडिटिंग भी हाई लेवल का बताया जा रहा है.

कब होगी फिल्म रिलीज?

‘पेड्डी’ को लेकर ओवरसीज मार्केट में भी जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. खबरों के मुताबिक, नॉर्थ अमेरिका में एडवांस बुकिंग शुरू होते ही फिल्म ने कुछ ही घंटों में अच्छा कलेक्शन दर्ज कर लिया है. प्रोडक्शन टीम में माइथ्री मूवी मेकर्स, सुकुमार राइटिंग्स और आईवीवाई एंटरटेनमेंट जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं, जिससे फिल्म की ग्रैंडनेस और बढ़ जाती है. 3 जून को वर्ल्ड प्रीमियर के बाद 4 जून 2026 को रिलीज होने वाली ये फिल्म अब साल की सबसे बड़ी सिनेमैटिक रिलीज में से एक मानी जा रही है.