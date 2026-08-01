सिर्फ 2 दिनों में 'रामायण' ट्रेलर ने रचा इतिहास, 35 करोड़ से ज्यादा व्यूज़ के साथ बनाया रिकॉर्ड; यूट्यूब पर मचाया धमाल

रणबीर कपूर और यश की अपकमिंग फिल्म रामायण ने रिलीज से पहले ही एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है. दरअसल , फिल्म के ट्रेलर ने रिलीज के मात्र 48 घंटे के भीतर सभी आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स पर 35 करोड़ (350 मिलियन) से ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए हैं.
साथ ही यह भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा फिल्म ट्रेलर बन गया है. इस रिकॉर्ड तोड़ प्रतिक्रिया ने फिल्म को दुनिया की सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्मों में और भी मजबूत जगह बना ली है.
दो पार्ट में बनने वाली इस भव्य फिल्म रामायण ने अपनी शानदार स्टारकास्ट और फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े क्रिएटिव टैलेंट्स को साथ लाकर भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के दर्शकों में जबरदस्त उत्साह पैदा किया है. लंबे इंतजार के बाद जब मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया. इसे दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली. ट्रेलर ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है और दुनियाभर के लोग इसके भव्य विजुअल्स, बड़े पैमाने और सिनेमाई प्रस्तुति की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने बताया, 'भारत और दुनियाभर के दर्शकों से रामायण के ट्रेलर को इतना प्यार मिलना हमारे लिए बेहद इमोशनल और गर्व की बात है. यह दिखाता है कि रामायण आज भी हर पीढ़ी और हर संस्कृति के लोगों के दिलों से गहराई से जुड़ी हुई है. सिर्फ 48 घंटे में 35 करोड़ से ज्यादा व्यूज़ मिलना न सिर्फ फिल्म को लेकर लोगों के उत्साह को दिखाता है, बल्कि इस महान कथा के साथ उनके इमोशनल कनेक्शन को भी दिखाता है. अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर मिल रहा प्यार, दर्शकों की भागीदारी और लगातार हो रही चर्चाएं हमारे लिए बेहद खास हैं.'
बता दें कि इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान श्रीराम के रोल में नजर आएंगे, जबकि साई पल्लवी माता सीता का किरदार निभा रही हैं. जबकि यश रावण की दमदार किरदार में दिखाई देंगे. वहीं, सनी देओल भगवान हनुमान के और रवि दुबे लक्ष्मण का रोल में हैं.
बता दें कि फिल्म का डायरेक्शन नितेश तिवारी ने किया है. इसका निर्माण नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज़ और आठ बार अकादमी अवॉर्ड जीत चुके वीएफएक्स स्टूडियो डीएनईजी ने यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर किया है. रामायण: पार्ट वन दुनियाभर में दिवाली 2026 पर रिलीज होगी. फिल्म का वैश्विक वितरण सोनी पिक्चर्स करेगा, जबकि उत्तर भारत में इसका वितरण धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा किया जाएगा.