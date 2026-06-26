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इतनी बड़ी स्टारकास्ट के बावजूद पेड प्रीव्यू, खत्म हो रहा है स्टारडम का जादू या बदल गई है ऑडियंस की आदत? उठे सवाल

Welcome To The Jungle Paid Review: क्या सिर्फ बड़े सुपरस्टार्स के नाम पर फिल्में सुपरहिट हो सकती हैं? आखिर कैसे ‘वेलकम टू जंगल’ जैसी बड़ी फिल्म के मेकर्स भी अब रिस्क लेने से डर रहे हैं और क्यों बदल गया है सिनेमा देखने का पूरा अंदाज. बॉलीवुड में बढ़ता जा रहा पेड प्रिव्यू का ट्रेंड. चलिए जानते हैं क्या है ये सारा गेम.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 26, 2026, 05:57 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:06 AM IST
इतनी बड़ी स्टारकास्ट के बावजूद पेड प्रीव्यू, खत्म हो रहा है स्टारडम का जादू या बदल गई है ऑडियंस की आदत? उठे सवाल
Image Credit: Welcome To The Jungle Paid ReviewSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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