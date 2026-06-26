Welcome To The Jungle Paid Review: फिल्म इंडस्ट्री में एक समय था जब किसी बड़े स्टार का नाम ही फिल्म को सुपरहिट कराने के लिए काफी होता था. तब कहानी या डायरेक्शन कैसा भी हो, लोग सिर्फ अपने पसंदीदा एक्टर का चेहरा देखने थिएटर्स में पहुंच जाते थे. लेकिन अब साल 2026 में बॉक्स ऑफिस का ट्रेंड बहुत बदल चुका है. आज की ऑडियंस सिर्फ बड़े नामों पर भरोसा करके पैसे खर्च करने को तैयार नहीं है. ‘वेलकम टू जंगल’ जैसी बहुत सारे कलाकारों वाली फिल्म के लिए जो रिलीज से पहले पेड प्रीव्यू रखे जा रहे हैं, वो इसी बात का सबसे बड़ा सबूत हैं.
इससे साफ पता चलता है कि अब स्टारडम का पुराना जादू थोड़ा कम होने लगा है. आज के समय में ऑडियंस पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो गई है और उनके पास एंटरटेनमेंट के कई सारे सोर्स मौजूद हैं. जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए हैं, लोग घर बैठे ही दुनिया भर का बेहतरीन कंटेंट देख रहे हैं. ऐसे में किसी फिल्म को देखने के लिए सिर्फ बड़े स्टार का नाम होना उनके लिए काफी नहीं है. लोग अब फिल्म की कहानी, उसके कंटेंट और सोशल मीडिया पर आ रहे रिव्यूज को ज्यादा अहमियत देने लगे हैं. इसलिए मेंकर्स अब रिलीज से पहले पेड प्रीव्यू रख रहे हैं.
इन दिनों फिल्मों के लिए पेड प्रीव्यू का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो पहले सिर्फ हॉलीवुड में देखा जाता था. इसका असली मकसद ये होता है कि फिल्म रिलीज के पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर एक मजबूत कमाई का आंकड़ा दिखा सके. जब कोई फिल्म अपनी असली रिलीज डेट से पहले ही कुछ शो चला लेती है, तो उसकी कमाई का आंकड़ा बड़ा हो जाता है. इससे आम लोगों के दिमाग पर एक गहरा असर पड़ता है कि फिल्म बहुत अच्छी कमाई कर रही है. ‘वेलकम टू जंगल’ के मेकर्स भी इतनी बड़ी स्टारकास्ट होने के बावजूद कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते.
मल्टीस्टारर फिल्मों यानी बहुत सारे कलाकारों वाली फिल्मों के सामने आजकल एक सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही है कि हर स्टार के फैंस की पसंद अलग होती है. पुराने दौर में इसे एक फायदा माना जाता था कि जितने ज्यादा सितारे होंगे, उतनी ही ज्यादा ऑडियंस सिनेमाघरों में आएगी, लेकिन अब ये बात फिल्मों पर भारी भी पड़ सकती है, क्योंकि ऑडियंस स्क्रीन पर साफ-सुथरी और एक ही कहानी देखना पसंद करते हैं. अगर फिल्म में बहुत ज्यादा भीड़भाड़ दिखती है या किरदारों पर अच्छे से काम नहीं किया गया होता, तो ऑडियंस फिल्म से खुद को जोड़ नहीं पाते.
सोशल मीडिया ने फिल्म इंडस्ट्री के पुराने तौर-तरीकों को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है. पहले के जमाने में लोगों को किसी भी नई फिल्म के बारे में सिर्फ उसके ट्रेलर या पोस्टरों से ही पता चलता था. मगर आज तो फिल्म के रिलीज होने से पहले ही उसके रिव्यू, लोगों के रिएक्शन और कई जानकारियां इंटरनेट पर लीक हो जाती हैं. पेड प्रीव्यू के जरिए मेकर्स बस यही चाहते हैं कि शुरुआती ऑडियंस से कुछ अच्छे और पॉजिटिव कमेंट्स मिल जाएं ताकि इंटरनेट पर फिल्म की तारीफ होने लगे. अगर पहले दिन फिल्म को लेकर कोई गलत बात फैल गई, तो फिल्म फ्लॉप हो जाती है.
ऐसा नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री से स्टारडम पूरी तरह खत्म हो गया है, बल्कि उसका रूप अब पूरी तरह से बदल गया है. आज के दौर में सिर्फ किसी एक्टर की पॉपुलैरिटी काम नहीं आती, बल्कि उसकी साख सबसे ज्यादा मायने रखती है. ऑडियंस अब टिकट खरीदने से पहले ये पक्का करना चाहती है कि जिस स्टार की फिल्म वो देखने जा रहे हैं, वो उनके पैसों और समय की सही कीमत वसूल करा पाएगी या नहीं. यही वजह है कि अब बड़े-बड़े सुपरस्टार्स भी अपनी फिल्मों की कहानियों पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और कुछ नया करने की कोशिश में जुटे हैं.
‘वेलकम टू जंगल’ जैसी बड़ी फिल्मों के एग्जांपल से एक बात और साफ हो जाती है कि अब किसी पुरानी हिट फिल्म के नाम का सहारा लेकर नई फिल्म को चलाना आसान नहीं रह गया है. आज की ऑडियंस हर नई फिल्म को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखती है और वो पिछली फिल्मों की सक्सेस को देखकर अपना फैसला नहीं बदलती. अगर फिल्म के ट्रेलर या प्रोमो में उन्हें कुछ नया और मजेदार नहीं दिखाई देता, तो लोग सिनेमाघर जाने के बजाय उसके ओटीटी पर आने का इंतजार करना ज्यादा ठीक समझते हैं. ऐसी ढेरों फिल्मों एग्जांपल भी हमारे सामने हैं.
पूरी बात को समझें तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि अब ऑडियंस या सिनेमा प्रेमियों के लिए सिनेमा देखने की आदत पूरी तरह बदल चुकी है. इसी वजह से फिल्म बनाने वालों को भी अब अपनी सोच और तरीके बदलने पड़ रहे हैं. आज के समय में सिर्फ बड़ी स्टारकास्ट के भरोसे जंग नहीं जीती जा सकती, बल्कि एक मजबूत कहानी, अच्छा डायरेक्शन और लोगों की अच्छी तारीफ ही किसी फिल्म को सुपरहिट बना सकती है. पेड प्रीव्यू जैसी नई रणनीतियां इसी बड़े बदलाव का एक हिस्सा हैं जो फिल्मों को शुरुआती दिनों में थोड़ी मदद पहुंचाने के लिए अपनाई जा रही हैं.