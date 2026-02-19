पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर सिंगर जुबिन नौटियाल ने खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा, जज बोले- 'सीधे यहां क्यों आए?'

Jubin Nautiyal: बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपनी पर्सनैलिटी के राइट्स की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की. हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में इसी वजह से कई सेलिब्रिटीज ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने सवाल किया कि उत्तराखंड में रहने वाले जुबिन ने दिल्ली आने के बजाय लोकल हाई कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया.

दिल्ली HC ने सिंगर के वकील से पूछे सवाल

जज ने जुबिन के वकील से पूछा कि वो उत्तराखंड की किसी कोर्ट में क्यों नहीं गए,जहां वे रहते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वहां कोर्ट खत्म नहीं हुए हैं. वकील ने दावा किया कि दिल्ली HC इसलिए गए क्योंकि कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी वहीं थीं. हालांकि कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना और हैरानी जताई कि दिल्ली के पास अधिकार क्षेत्र क्यों होगा जबकि उत्तराखंड के पास नहीं होगा.

'उत्तराखंड में गूगल उपलब्ध नहीं है?'

बार एंड बेंच के अनुसार, कोर्ट ने पूछा, 'यहां आने का क्या कारण है? उत्तराखंड में कोर्ट उन्हें (डिफेंडेंट्स) बुलाकर निर्देश नहीं दे सकता? क्या आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड में गूगल उपलब्ध नहीं है? आपको हमें यह बताना होगा, है ना? जब आप खुद वहां हैं तो उत्तराखंड का अधिकार क्षेत्र क्यों नहीं है? क्या यह कानून है कि क्योंकि मिनिस्ट्री यहां है, तो जो भी उनके खिलाफ होगा, सारा अधिकार क्षेत्र, चाहे मद्रास, कलकत्ता या बॉम्बे से हो, यहां आएगा?'

Add Zee News as a Preferred Source

कोर्ट को बताया गया कि विवेक ओबेरॉय समेत कई दूसरे सेलिब्रिटीज ने भी अपनी पर्सनैलिटी के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोर्ट से संपर्क किया था. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें अंतरिम आदेश बताया और कहा कि वे कोई मिसाल नहीं बनाते.

दिल्ली हाईकोर्ट में जुबिन ने किया दावा

बता दें कि जुबिन नौटियाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में दावा किया कि कई एंटिटी बिना ऑथराइजेशन, लाइसेंस या परमिशन के उनके नाम, आवाज, इमेज, लाइकनेस और उनकी पर्सनैलिटी के दूसरे एलिमेंट्स का गलत इस्तेमाल कर रही हैं. सिंगर ने दावा किया कि यह उनकी पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स का उल्लंघन है, साथ ही रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और दूसरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी उल्लंघन है. इस मामले में अभी ऑर्डर जारी होना बाकी है.