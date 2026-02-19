Advertisement
trendingNow13115624
Hindi Newsबॉलीवुडपर्सनैलिटी राइट्स को लेकर सिंगर जुबिन नौटियाल ने खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा, जज बोले- सीधे यहां क्यों आए?

पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर सिंगर जुबिन नौटियाल ने खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा, जज बोले- 'सीधे यहां क्यों आए?'

Jubin Nautiyal: बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने हाल ही में पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया. सिंगर से दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर सवाल उठाया. कोर्ट ने पूछा कि बालीवुड हस्तियां अपनी लोकल हाई कोर्ट की अदालतों के बजाय सीधे दिल्ली में हाई कोर्ट क्यों आती हैं, जबकि याचिकाकर्ता उत्तराखंड से है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 19, 2026, 06:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिंगर जुबिन नौटियाल
सिंगर जुबिन नौटियाल

Jubin Nautiyal: बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपनी पर्सनैलिटी के राइट्स की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की. हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में इसी वजह से कई सेलिब्रिटीज ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने सवाल किया कि उत्तराखंड में रहने वाले जुबिन ने दिल्ली आने के बजाय लोकल हाई कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया.

दिल्ली HC ने सिंगर के वकील से पूछे सवाल
जज ने जुबिन के वकील से पूछा कि वो उत्तराखंड की किसी कोर्ट में क्यों नहीं गए,जहां वे रहते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वहां कोर्ट खत्म नहीं हुए हैं. वकील ने दावा किया कि दिल्ली HC इसलिए गए क्योंकि कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी वहीं थीं. हालांकि कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना और हैरानी जताई कि दिल्ली के पास अधिकार क्षेत्र क्यों होगा जबकि उत्तराखंड के पास नहीं होगा. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'उत्तराखंड में गूगल उपलब्ध नहीं है?'
बार एंड बेंच के अनुसार, कोर्ट ने पूछा, 'यहां आने का क्या कारण है? उत्तराखंड में कोर्ट उन्हें (डिफेंडेंट्स) बुलाकर निर्देश नहीं दे सकता? क्या आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड में गूगल उपलब्ध नहीं है? आपको हमें यह बताना होगा, है ना? जब आप खुद वहां हैं तो उत्तराखंड का अधिकार क्षेत्र क्यों नहीं है? क्या यह कानून है कि क्योंकि मिनिस्ट्री यहां है, तो जो भी उनके खिलाफ होगा, सारा अधिकार क्षेत्र, चाहे मद्रास, कलकत्ता या बॉम्बे से हो, यहां आएगा?'

Add Zee News as a Preferred Source

कोर्ट को बताया गया कि विवेक ओबेरॉय समेत कई दूसरे सेलिब्रिटीज ने भी अपनी पर्सनैलिटी के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोर्ट से संपर्क किया था. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें अंतरिम आदेश बताया और कहा कि वे कोई मिसाल नहीं बनाते. 

दिल्ली हाईकोर्ट में जुबिन ने किया दावा 
बता दें कि जुबिन नौटियाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में दावा किया कि कई एंटिटी बिना ऑथराइजेशन, लाइसेंस या परमिशन के उनके नाम, आवाज, इमेज, लाइकनेस और उनकी पर्सनैलिटी के दूसरे एलिमेंट्स का गलत इस्तेमाल कर रही हैं. सिंगर ने दावा किया कि यह उनकी पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स का उल्लंघन है, साथ ही रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और दूसरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी उल्लंघन है. इस मामले में अभी ऑर्डर जारी होना बाकी है. 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Jubin Nautiyal

Trending news

बिरयानी रेस्तरां में छापे से करोड़ों के टैक्स घपले का पर्दाफाश, 1 लाख होटल शामिल
Tax Chori
बिरयानी रेस्तरां में छापे से करोड़ों के टैक्स घपले का पर्दाफाश, 1 लाख होटल शामिल
कामाख्या मंदिर में प्रियंका का 'पावर विजिट', क्या संभाल पाएंगी पार्टी की डूबती नैया?
priyanka gandhi
कामाख्या मंदिर में प्रियंका का 'पावर विजिट', क्या संभाल पाएंगी पार्टी की डूबती नैया?
रामकृष्ण परमहंस जयंती पर पीएम मोदी की पोस्ट को लेकर भड़कीं सीएम ममता; जानिए क्या कहा
West Bengal
रामकृष्ण परमहंस जयंती पर पीएम मोदी की पोस्ट को लेकर भड़कीं सीएम ममता; जानिए क्या कहा
यहां शादियों का अकाल, MLA ने CM को लिखा खत; बोले- विवाह के लिए महिलाओं को मिले भत्ता
Karnataka News
यहां शादियों का अकाल, MLA ने CM को लिखा खत; बोले- विवाह के लिए महिलाओं को मिले भत्ता
गगनयान मिशन कामयाबी के और करीब, DRDO ने गाड़ा झंडा, ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण
Gaganyaan Drogue Parachute
गगनयान मिशन कामयाबी के और करीब, DRDO ने गाड़ा झंडा, ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण
SC की राज्य सरकारों को चुनावी लॉलीपॉप पर फटकार, फ्री योजनाओं पर लग सकती रोक?
SC
SC की राज्य सरकारों को चुनावी लॉलीपॉप पर फटकार, फ्री योजनाओं पर लग सकती रोक?
फिल्म 'घूसखोर पंडत' का बदलेगा नाम...फिल्ममेकर के आश्वासन के बाद SC का बड़ा आदेश
Ghooskhor Pandat
फिल्म 'घूसखोर पंडत' का बदलेगा नाम...फिल्ममेकर के आश्वासन के बाद SC का बड़ा आदेश
पब्लिक नहीं, मशीन पूछे सवाल और नेता नहीं... क्या AI लोकतंत्र के लिए अच्छा है?
ai artificial intelligence
पब्लिक नहीं, मशीन पूछे सवाल और नेता नहीं... क्या AI लोकतंत्र के लिए अच्छा है?
घाटी में कश्मीरी पंडितों में दहशत, फाल्कन स्क्वॉड के वायरल पोस्टर में मिली धमकी
jammu kashmir news
घाटी में कश्मीरी पंडितों में दहशत, फाल्कन स्क्वॉड के वायरल पोस्टर में मिली धमकी
CRPF का 'जहन्नुम प्लान', 6 हजार फीट ऊंचे जंगलों में आतंकियों को जिंदा दफना देगा!
43 Temporary Operating Bases (TOBs) in hilly terrains located at altitudes of nearly 6
CRPF का 'जहन्नुम प्लान', 6 हजार फीट ऊंचे जंगलों में आतंकियों को जिंदा दफना देगा!