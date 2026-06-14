Add Zee Business As A Preferred Source
App

जिस सिंगर को कभी इंडस्ट्री ने ठुकराया, आज PM मोदी भी मुरीद; 'एक मुलाकात' से चमकी किस्मत

Famous Bollywood Singer: बॉलीवुड में एक से एक सुपरहिट सिंगर हैं, जो अपनी आवाज से हर किसी को अपना दीवाना बना लेते हैं. ऐसे में आज हम आपको इंडस्ट्री के एक ऐसे सिंगर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी आवाज के पीएम मोदी भी मुरीद हैं. आइए जानते हैं, कौन हैं ये?

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 14, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:56 AM IST
जिस सिंगर को कभी इंडस्ट्री ने ठुकराया, आज PM मोदी भी मुरीद; 'एक मुलाकात' से चमकी किस्मत
Image Credit: बॉलीवुड का हिट सिंगर

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गिरने वाला है TMC का एक और विकेट? मोदी सरकार के इस मंत्री से मिले सांसद
West Bengal news0 min ago
2
Re-NEET 2026 Admit Card12 min ago
3
Gold-Silver Prices Today20 min ago
4
Bollywood Superhit Song21 min ago
5
AI job25 min ago