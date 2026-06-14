Guess Who: बॉलीवुड के गानों के आप भी शौकीन हैं तो आपने 'मेरे घर राम आए हैं', 'एक मुलाकात', 'मेरी मां के बराबर कोई नहीं' और 'नारायण मिल जाएगा' जैसे हिट गाने सुने ही होंगे. अब इन गानों के नाम जानने के बाद तो आप पहचान ही गए होंगे कि हम किस सिंगर की बात कर रहे हैं. दरअसल, आज हम किसी और की नहीं, बल्कि फेमस सिंगर जुबिन नौटियाल की बात कर रहे हैं. आज 14 जून को जुबिन अपना 36वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. वह सिर्फ हिंदी सिनेमा ही नहीं, बल्कि अपनी गायकी से लाखों लोगों के दिलों पर राज करते हैं.
फेमस सिंगर जुबिन नौटियाल का जन्म साल 1989 में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुआ था. उनके पिता रामशरण नौटियाल एक सफल बिजनेसमैन और राजनीतिज्ञ हैं और उनकी मां नीना नौटियाल हैं, जो घर संभालती हैं. परिवार में संगीत की परंपरा न होने के बावजूद जुबिन बचपन से ही म्यूजिक के प्रति जुनून रखते थे. छोटी उम्र में ही उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ली और स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. उन्होंने देहरादून के सेंट जोसेफ कॉलेज से पढ़ाई की और आगे संगीत में करियर बनाने का फैसला किया.
म्यूजिक की दुनिया में कदम रखने के बाद जब वे मुंबई आए तो उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा और कई रिजेक्शन का सामना करना पड़ा. इन सबके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और डटकर मेहनत की. कई संगीतकारों ने उन्हें अपनी आवाज पर भरोसा रखने और मेहनत करते रहने की सलाह दी. जुबिन लगातार अपनी आवाज पर काम करते रहे.
सिंगर जुबिन नौटियाल के करियर में बड़ा मोड़ साल 2014 में आया, जब उन्हें फिल्म सोनाली केबल में गाना गाने का मौका मिला. इस फिल्म के गाने 'एक मुलाकात' ने उनकी किस्मत बदल दी. इसी गाने के साथ उनकी बॉलीवुड में पहचान बन गई. इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट गाने गाए और अपनी एक अलग पहचान बनाई.
कड़ी मेहनत के बाद जुबिन नौटियाल ने साल 2014 में 'रंग' और 'तुम ही हो' जैसे गानों से पहचान बनाई. इसके बाद उन्होंने 'जिंदगी कुछ तो बताओ', 'कुछ दफा' और 'रातां लंबियां' जैसे गाने गाए, जिन्होंने धूम मचा दी. सुपरहिट गाने 'रातां लंबियां' के लिए उन्हें आईफा अवॉर्ड समेत कई पुरस्कार मिल चुके हैं. उनकी आवाज में जो दर्द, प्रेम और भावनाओं का मेल है, वह हर किसी के दिल में बस जाता है.
बता दें कि जुबिन नौटियाल के न सिर्फ फिल्मी गीत, बल्कि भजन भी हर किसी की जुबान पर चढ़े रहते हैं. उनका सुपरहिट भजन 'मेरे घर राम आए हैं' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल को भी छू गया था. इस भजन को सुनने के बाद उन्होंने भी सिंगर की खूब तारीख की थी. राम मंदिर उद्घाटन के दौरान इस भजन ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं. पीएम मोदी ने इस भजन को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था और सिंगर जुबिन की तारीफ की थी.