हॉलीवुड तक था मधुबाला की खूबसूरती का जादू, मिला था बड़ा ऑफर, मगर हसीना ने मिनटों में ठुकरा दिया करोड़ों का प्रोजेक्ट

Bollywood Queen Madhubala: हिंदी सिनेमा की एक्ट्रेस मधुबाला का ना सुनते ही लोगों के दिलों में पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं. उनकी खूबसूरती का जादू आज भी बरकरार है. 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में जन्मी मधुबाला का असली नाम मुमताज जहां देहलवी था. बचपन से ही उनके चेहरे पर एक अलग चमक थी, जिसने फिल्म निर्माता और दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया. उनकी लोकप्रियता भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी थी. अपने दौर में मधुबाला काफी बड़ी स्टार थीं कि फिल्मों में हीरो से ज्यादा फीस लेती थीं. हर एक डायरेक्टर उनके साथ काम करने के लिए लाइन में खड़ा रहता था. करीब 75 साल पहले एक विदेशी मैगजीन ने मधुबाला को अपने कवर पेज पर जगह दी थी और उन्हें दुनिया का बड़ा सितारा बताया था.

हॉलीवुड फिल्में करने का मिला था ऑफर

मधुबाला इतनी मशहूर थीं कि हॉलीवुड के मशहूर और ऑस्कर विनर डायरेक्टर फ्रैंक क्रैप्रा भी उनके दीवाने थे. फ्रैंक ने मधुबाला को अमेरिका आकर बड़े बजट की हॉलीवुड फिल्में करने का ऑफर दिया था. यह एक ऐसा मौका था, जिसे कोई भी हाथ से नहीं जाने देता, लेकिन मधुबाला ने हॉलीवुड के इस ऑफर को ठुकरा दिया और भारत में ही रहकर काम करने का फैसला किया था.

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आखिर मधुबाला ने क्यों छोड़ा था ये मौका?

मधुबाला से जब पूछा गया कि उन्होंने इतना बड़ा मौका क्यों छोड़ा, तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके लिए पैसा या विदेशी ग्लैमर सबसे ऊपर नहीं है. वे अपने देश, अपनी मिट्टी और अपने लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थीं. उनके हिसाब से असली कामयाबी वही है, जो आप अपने सिद्धांतों और अपनी पसंद के साथ हासिल करते हैं.

कम उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

बता दें कि मधुबाला ने लगभग 22 सालों तक फिल्मी सफर रहा था, जिसमें उन्होंने 'महल', 'हावड़ा ब्रिज', 'चलती का नाम गाड़ी' जैसी दर्जनों सुपरहिट फिल्में दी थी. उनकी जिंदगी किसी फिल्म की कहानी जैसी ही रही थी. पर्दे पर काफी चमचमाती, लेकिन असल में काफी तकलीफो से भरी. साल 1960 में उनकी सेहत खराब होने लगी और तब पता चला कि उनके दिल में छेद है. जिसके चलते महज 36 साल की उम्र में 23 फरवरी साल 1969 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. भले ही मधुबाला आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में और गाने आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं.