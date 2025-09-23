परिणीति चोपड़ा ने पहली बार फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, मिनटों में वायरल हुआ वीडियो, 8 महीने बाद री-लॉन्च किया यूट्यूब
परिणीति चोपड़ा ने पहली बार फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, मिनटों में वायरल हुआ वीडियो, 8 महीने बाद री-लॉन्च किया यूट्यूब

Parineeti Chopra Baby Bump: बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने हाल ही में अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस की थी. जिसके बाद पहली बार एक्ट्रेस ने अपना बेबी बंप फैंस को दिखाया. परिणीति ने अपने यूट्यूब चैनल को री-लॉन्च किया और व्लॉगिंग की. देखें वीडियो- 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 23, 2025, 03:36 PM IST
परिणीति चोपड़ा फ्लॉन्ट बेबी बंप
परिणीति चोपड़ा फ्लॉन्ट बेबी बंप

Parineeti Chopra Baby Bump: बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इस वक्त लाइफ के सबसे बेस्ट फेज में हैं. परिणीति चोपड़ा प्रेग्नेंट हैं और जल्द ही मदरहुड क्लब में शामिल होने वाली हैं. मां बनने की खुशखबरी देने के बाद पहली बार परिणीति ने पब्लिकली अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट किया. लंबे समय से एक्ट्रेस स्पॉटलाइट से दूर हैं और अब उन्होंने करीब आठ महीने बाद अपना यूट्यूब चैनल दोबारा लॉन्च कर फैंस को सरप्राइज दिया है. यूट्यूब को दोबारा लॉन्च करते हुए परिणीति ने प्रेग्नेंसी ग्लो और प्यारा सा बेबी बंप फैंस को दिखाया. जिसे देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हो गए.     

यूट्यूब पर अब परिणीति रहेंगी एक्टिव 
परिणीति चोपड़ा अपने यूट्यूब पर 8 महीने से इतनी एक्टिव नहीं थीं, लेकिन अब एक नया वीडियो शेयर किया और फैंस को बताया कि इस चैनल पर वो क्या-क्या करने वाली हैं. एक्ट्रेस ने फैंस को ये भी वादा किया कि अब वो इस चैनल पर एक्टिव रहेंगी. इस वीडियो में पहली बार परिणीति का बेबी बंप दिखा. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

हाल में शेयर की थी गुड न्यूज
बता दें कि परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के सांसद और पति राघव चड्ढा ने अपने पहले बच्चे के आने की खुशी फैंस को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी थी. कपल ने एक कोलैब शेयर किया था, जिसमें एक गोल केक की एक प्यारी सी तस्वीर थी. उस केक पर लिखा था'1+1=3' और इसके नीचे दो छोटे पैरों के निशान थे. जिसके बाद हर किसी ने उन्हें बधाइयां देना शुरू कर दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रेग्नेंसी फेज एक्ट्रेस कर रही इंजॉय 
एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा अपनी प्रेग्नेंसी फेज काफी इंजॉय कर रही हैं और अपने फैंस को भी हर अपडेट से जोड़े रखना चाहती हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि वह आगे अपने यूट्यूब चैनल पर किस तरह का नया कंटेंट देखने को मिलेगा. 

साल 2023 में की थी शादी 
गौरतलब है कि परिणीति चोपड़ा ने सितंबर 2023 में राघव चड्डा से उदयपुर में ग्रैंड वेडिंग की थी. उनकी शादी का जश्न कई दिनों तक धूम-धूम से चला था. अपने घर में नए नन्हे मेहमान का स्वागत करने के लिए कपल काफी एक्साइटेड हैं. 

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

