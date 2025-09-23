परिणीति चोपड़ा ने पहली बार फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, मिनटों में वायरल हुआ वीडियो, 8 महीने बाद री-लॉन्च किया यूट्यूब

Parineeti Chopra Baby Bump: बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इस वक्त लाइफ के सबसे बेस्ट फेज में हैं. परिणीति चोपड़ा प्रेग्नेंट हैं और जल्द ही मदरहुड क्लब में शामिल होने वाली हैं. मां बनने की खुशखबरी देने के बाद पहली बार परिणीति ने पब्लिकली अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट किया. लंबे समय से एक्ट्रेस स्पॉटलाइट से दूर हैं और अब उन्होंने करीब आठ महीने बाद अपना यूट्यूब चैनल दोबारा लॉन्च कर फैंस को सरप्राइज दिया है. यूट्यूब को दोबारा लॉन्च करते हुए परिणीति ने प्रेग्नेंसी ग्लो और प्यारा सा बेबी बंप फैंस को दिखाया. जिसे देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हो गए.

यूट्यूब पर अब परिणीति रहेंगी एक्टिव

परिणीति चोपड़ा अपने यूट्यूब पर 8 महीने से इतनी एक्टिव नहीं थीं, लेकिन अब एक नया वीडियो शेयर किया और फैंस को बताया कि इस चैनल पर वो क्या-क्या करने वाली हैं. एक्ट्रेस ने फैंस को ये भी वादा किया कि अब वो इस चैनल पर एक्टिव रहेंगी. इस वीडियो में पहली बार परिणीति का बेबी बंप दिखा.

हाल में शेयर की थी गुड न्यूज

बता दें कि परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के सांसद और पति राघव चड्ढा ने अपने पहले बच्चे के आने की खुशी फैंस को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी थी. कपल ने एक कोलैब शेयर किया था, जिसमें एक गोल केक की एक प्यारी सी तस्वीर थी. उस केक पर लिखा था'1+1=3' और इसके नीचे दो छोटे पैरों के निशान थे. जिसके बाद हर किसी ने उन्हें बधाइयां देना शुरू कर दिया.

प्रेग्नेंसी फेज एक्ट्रेस कर रही इंजॉय

एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा अपनी प्रेग्नेंसी फेज काफी इंजॉय कर रही हैं और अपने फैंस को भी हर अपडेट से जोड़े रखना चाहती हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि वह आगे अपने यूट्यूब चैनल पर किस तरह का नया कंटेंट देखने को मिलेगा.

साल 2023 में की थी शादी

गौरतलब है कि परिणीति चोपड़ा ने सितंबर 2023 में राघव चड्डा से उदयपुर में ग्रैंड वेडिंग की थी. उनकी शादी का जश्न कई दिनों तक धूम-धूम से चला था. अपने घर में नए नन्हे मेहमान का स्वागत करने के लिए कपल काफी एक्साइटेड हैं.