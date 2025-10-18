Advertisement
कभी भी आ सकती है खुशखबरी! डिलीवरी के लिए ससुराल पहुंची 36 साल की हसीना, शादी के 2 साल बाद कपल दे रहा गुड न्यूज

Parineeti Chopra Mom to Be: बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और पॉलिटिशियन राघव चड्ढा की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं. कपल के घर में जल्द ही नन्हा मेहमान आने वाला है. जल्द ही दोनों मम्मी-पापा बनने वाले हैं. एक्ट्रेस दिल्ली आ गई हैं और कुछ ही दिनों में खुशखबरी आ सकती है. 

Oct 18, 2025
दिल्ली पहुंचीं मॉम-टू-बी परिणीति चोपड़ा
दिल्ली पहुंचीं मॉम-टू-बी परिणीति चोपड़ा

Parineeti Chopra Soon Mom to Be: बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और पॉलिटिशियन राघव चड्ढा को फैंस काफी पसंद करते है. दोनों की जोड़ी साथ में काफी खूबसूरत दिखती है. इस कपल के चर्चे न केवल सिनेमा जगत में बल्कि पॉलिटिकल बैकड्रॉप में भी काफी होते है. राघव और परिणीति ने साल 2023 में शादी की थी और अब जल्द ही मम्मी पापा बनने वाले हैं. 

कभी भी आ सकती है खुशखबरी
एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के आने वाले बेबी का उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार है. ऐसा माना जा रहा है कि फैंस का इंतजार जल्द ही कुछ दिनों में खत्म होने को है. हाल ही में एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. परिणीति अपने पति राघव चड्ढा संग नजर आईं. हसीना के दिल्ली आने के कारण को पूरे हो चुके प्रेगनेंसी पीरियड को माना जा रहा है. हालांकि डिलीवरी डेट को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. राघव भी इस पल को खास बनाने के लिए अपना ज्यादातर समय पत्नी परिणीति के साथ ही बिता रहे हैं.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

साल 2023 में की थी शादी 
खबरों के मुताबिक, एक्ट्रेस परिणीति का प्रेग्नेंसी टाइम पीरियड पूरा हो गया है और अब कभी भी खुशखबरी आ सकती है. कपल ने साल 2023 में उदयपुर में धूमधाम से शादी की थी. इस शादी में करीबी दोस्त और रिश्तेदार शामिल हुए थे. ऐसा कहा जाता है कि दोनों ने अपने रिलेशन को काफी समय तक छिपा कर रखा था और लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट किया था. 

अगस्त में अनाउंस की ती प्रेगनेंसी 
बता दें कि एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने साल 2025 के अगस्त में प्रेग्नेंसी की खबर को कन्फर्म किया था. दोनों ने अपने सोशल मीडिया पर एक प्यारा सा पोस्ट शेयर किया था, जिस पोस्ट को देख उनके फैंस काफी खुश हो गए थे. अब कपल अपने पहले बेबी का बेसब्री से इंतजार कर रहे है. 

