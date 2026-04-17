मां बनने के बाद बढ़ते वजन पर ट्रोल हुईं 36 साल की हसीना, बॉडी-शेमिंग पर फूटा गुस्सा, बोलीं- 'पहाड़ जैसा खाना नहीं खाया...'

Patralekhaa Hits Back On Body-Shaming: बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव की पत्नी और एक्ट्रेस पत्रलेखा हाल ही में प्रेगनेंसी के बाद बॉडी-शेमिंग का शिकार हुईं, जिसके बाद एक्ट्रेस ने ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है.
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Patralekhaa Hits Back On Body-Shaming: बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव की पत्नी और एक्ट्रेस पत्रलेखा इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई हैं. इस वक्त एक्ट्रेस अपनी मदरहुड जर्नी को एंजॉय कर रही हैं. प्रेगनेंसी के बाद पत्रलेखा पहली बार पब्लिक अपीयरेंस के लिए आईं, तो उन्हें बढ़ते वजन के कारण ट्रोल किया गया. अब एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और फोटो के जरिए उन्हें ट्रोल कर रहे लोगों और पैपराजी को जमकर लताड़ा है. एक्ट्रेस को गुस्सा तब आया, जब एक पैपराजी पेज ने एक क्लिप शेयर किया, जिसके साथ कैप्शन लिखा था, 'इसे क्या हो गया है?' इस क्लिप में एक्ट्रेस अपनी कार से उतरकर अपनी बिल्डिंग में जाती हुई नजर आ रही थीं और उनके पीछे उनके पति राजकुमार राव चल रहे थे.
एक्ट्रेस पत्रलेखा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर करते हुए एक नोट लिखा, जिसमें उन्होंने बॉडी-शेमिंग के लिए पैप्स की आलोचना की. उन्होंने समझाया कि बच्चे के जन्म के बाद एक महिला के शरीर में किस तरह के बदलाव आते हैं और लोगों से इंसानियत दिखाने की अपील की. पत्रलेखा ने लिखा, 'पैप पेजेस! मेरे साथ जो हुआ है, वह यह है कि मैंने अभी-अभी एक बच्चे को जन्म दिया है. हां, मेरा वजन बढ़ गया है और आप सभी को मैं काफी अजीब लग रही होगी.'
उन्होंने आगे लिखा, 'मैंने बैठकर कोई पहाड़ जितना खाना नहीं खाया है. मैंने बस एक बच्चे को जन्म दिया है और साथ ही दो फिल्में भी बनाई हैं, जो कोई आसान काम नहीं हैं. अगर मेरे बस में होता तो मैं ऐसी नहीं होती, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान मेरे शरीर ने इसी तरह से रिएक्ट किया है. भगवान के लिए, कृपया थोड़ा समझदार बनें.'
बता दें कि राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा की फिल्म 'टोस्टर' 15 अप्रैल को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है, जिसमें पत्रलेखा ने एक छोटा सा किरदार निभाया है. यह एक ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है, जिसे विवेक दास चौधरी ने निर्देशित किया है और पत्रलेखा ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म को सोशल मीडिया पर मिले-जुले रिव्यू मिल रहे हैं.
वहीं, एक्टर राजकुमार राव और उनकी पत्नी पत्रलेखा ने 15 नवंबर, 2025 को अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था. कपल ने एक्टर राजकुमार राव की दिवंगत मां के नाम पर अपनी बेटी का नाम पार्वती पॉल राव रखा है और सोशल मीडिया पर अपने फैंस को यह खुशखबरी दी थी.
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