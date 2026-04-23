लगातार फ्लॉप के बाद टाइगर श्रॉफ की नई चाल! अब जॉम्बी कॉमेडी में आजमाएंगे किस्मत, 10 साल छोटी हसीना आएगी नजर

Tiger Shroff Shanaya Kapoor Movie: बीते 4 सालों में 4 फ्लॉप फिल्में देने वाले 36 साल के टाइगर श्रॉफ के हाथ एक और बड़ी फिल्म लग गई है. ये फिल्म फिरोज नाडियाडवाला की है. इसमें टाइगर के साथ 26 साल की शनाया कपूर की जोड़ी बनेगी और ये एक जॉम्बी कॉमेडी फिल्म होने वाली है.
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Tiger Shroff Shanaya Kapoor Movie: बीते कुछ साल टाइगर श्रॉफ के लिए खास अच्छे नहीं रहे हैं. लगातार कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाईं. ऐसे में अब एक्टर अपने अगले प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी सतर्क नजर आ रहे हैं. इसी बीच उनके हाथ एक नई फिल्म लगी है, जिसे फिरोज नाडियाडवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं. इस फिल्म में उनके साथ शनाया कपूर नजर आएंगी और यह एक जॉम्बी कॉमेडी जॉनर की फिल्म होगी.
बताया जा रहा है कि इस अनटाइटल्ड फिल्म का निर्देशन अहमद खान करेंगे, जो इससे पहले भी टाइगर के साथ कई प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं. दोनों की जोड़ी ‘बागी 2’, ‘बागी 3’ और ‘हीरोपंती 2’ जैसी फिल्मों में साथ नजर आ चुकी है. हालांकि इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन अलग-अलग रहा है, लेकिन ‘बागी 2’ ने शानदार सफलता हासिल की थी.
फिलहाल टाइगर और शनाया दोनों ने इस प्रोजेक्ट के लिए हामी भर दी है. हालांकि शूटिंग शुरू होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि टाइगर इस समय अपनी दूसरी फिल्मों में व्यस्त हैं, जबकि अहमद खान भी ‘वेलकम टू द जंगल’ में बिजी हैं. खबर है कि इस फिल्म की शूटिंग साल के आखिर तक शुरू हो सकती है. खास बात यह है कि टाइगर पहली बार जॉम्बी कॉमेडी जॉनर में हाथ आजमाने जा रहे हैं, जो उनके लिए एक नया एक्सपेरिमेंट होगा.
अगर बॉलीवुड में जॉम्बी कॉमेडी फिल्मों की बात करें, तो अब तक इस जॉनर में कम ही फिल्में बनी हैं. ‘गो गोवा गॉन’ इसका एक चर्चित उदाहरण रही है. ऐसे में इस नई फिल्म से उम्मीद की जा रही है कि यह दर्शकों को कुछ अलग देखने का मौका देगी. वहीं रणवीर सिंह भी एक जॉम्बी बेस्ड फिल्म ‘प्रलय’ पर काम कर रहे हैं, लेकिन वह फिल्म एक्शन और डार्क टोन में होगी.
वर्कफ्रंट की बात करें तो टाइगर श्रॉफ के पास कई दिलचस्प प्रोजेक्ट्स लाइन में हैं. वह जल्द ही राज मेहता की फिल्म ‘लग जा गले’ में नजर आएंगे, जिसमें उनके साथ जान्हवी कपूर और लक्ष्य भी दिखाई देंगे. इसके अलावा उनके पास एक एक्शन थ्रिलर प्रोजेक्ट भी है, जिसे सचिन रवि डायरेक्ट कर रहे हैं. वहीं राम माधवानी की माइथोलॉजिकल एक्शन फिल्म ‘वज्र’ में भी टाइगर की एंट्री हो चुकी है. कुल मिलाकर, टाइगर श्रॉफ अब नए और अलग जॉनर के जरिए अपने करियर को एक नई दिशा देने की तैयारी में हैं.
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