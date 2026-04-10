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Hindi Newsबॉलीवुडमालामाल हुए टाइगर श्रॉफ, 2 साल में हुआ करोड़ों का फायदा, 36 साल के हीरो ने बेचा लग्जरी फ्लैट, जानें कितने में हुई डील?

मालामाल हुए टाइगर श्रॉफ, 2 साल में हुआ करोड़ों का फायदा, 36 साल के हीरो ने बेचा लग्जरी फ्लैट, जानें कितने में हुई डील?

Tiger Shroff Sells Apartment: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ ने पुणे में मौजूद अपने एक आलीशान अपार्टमेंट को मोटी कीमत पर बेच दिया है. उन्होंने करीब 2 साल पहले इसी घर को अच्छी कीमत पर खरीदा था. इस घर को बेचने के बाद एक्टर मालामाल हो गए हैं.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 10, 2026, 08:06 PM IST
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टाइगर श्रॉफ ने बेचा अपना लग्जरी फ्लैट
टाइगर श्रॉफ ने बेचा अपना लग्जरी फ्लैट

Tiger Shroff Sells Apartment: फिल्मी दुनिया के कई सितारे आजकल बिजनेस में भी दमदार दिमाग लगा रहे हैं. सितारों को रियल एस्टेट में कहां इन्वेस्ट करना है और कहां नहीं, इसके बारे में उन्हें काफी अच्छे से पता होता है. हाल ही में बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ ने अपना लग्जरी अपार्टमेंट बेच दिया है, जिसे बेचने के बाद एक्टर मालामाल हो गए हैं. टाइगर ने पुणे में एक आलीशान अपार्टमेंट बेचा है, जिसे उन्होंने करीब 2 साल पहले खरीदा था. इस अपार्टमेंट को बेचकर एक्टर को करीब 18% का मुनाफा हुआ है.

पॉश इलाके में था टाइगर का अपार्टमेंट

एक्टर टाइगर श्रॉफ ने पुणे के एक पॉश इलाके में अपना अपार्टमेंट बेचा है, जिसे उन्होंने करीब 2 साल पहले खरीदा था. इस अपार्टमेंट को बेचकर श्रॉफ को 18 प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ है. ऐसा पहली बार नहीं है कि एक्टर ने ऐसी कोई डील साइन की है. बीते साल भी टाइगर श्रॉफ ने मुंबई के पॉश इलाके में एक अपार्टमेंट 15.60 करोड़ रुपये में बेचा था.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एक्टर ने 8 करोड़ रुपये से ज्यादा में बेचा

टाइगर श्रॉफ ने पुणे के हडपसर स्थित 4,249 स्क्वायर फीट का 'यू पुणे' फ्लैट, चेरीज इंडिया को 8 करोड़ रुपये से ज्यादा में बेचा है. उन्होंने यह फ्लैट साल 2024 में 7.5 करोड़ रुपये में खरीदा था, जिससे उन्हें अब लगभग 18 प्रतिशत तक का मुनाफा हुआ है. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डेटा के मुताबिक, एक्टर ने पुणे के हडपसर इलाके में अपना अपार्टमेंट 8.87 करोड़ रुपये में बेच दिया है. मजे की बात यह है कि एक्टर ने इसे साल 2024 में 7.5 करोड़ में खरीदा था, जिससे उन्हें करीब 18.3 प्रतिशत का मुनाफा हुआ है.

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इसमें 3 पार्किंग स्पेस शामिल

4,249 वर्ग फीट में फैला यह अपार्टमेंट 20,891 रुपये प्रति स्क्वायर फीट की कीमत पर बेचा गया है. इस डील में तीन पार्किंग स्पेस भी शामिल हैं. डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड से पता चलता है कि इस डील के तहत 62 लाख से ज्यादा की स्टांप ड्यूटी और 30,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस चुकाई गई है. दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि खरीदार चेरीज प्राइवेट लिमिटेड है. इस कंपनी ने पहले इसी अपार्टमेंट को टाइगर श्रॉफ को पांच साल के लिए 3.5 लाख रुपये प्रति माह किराए पर लीज पर दिया था.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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