Advertisement
trendingNow13221724
Hindi Newsबॉलीवुडमेरी आंखों से आंसू..., दलाई लामा से मिलकर इमोशनल हुईं भूमि पेडनेकर; शेयर की धर्मशाला से तस्वीरें

'मेरी आंखों से आंसू...', दलाई लामा से मिलकर इमोशनल हुईं भूमि पेडनेकर; शेयर की धर्मशाला से तस्वीरें

Bhumi Pednekar Meets Dalai Lama: भूमि पेडनेकर ने दलाई लामा से खास मुलाकात की, जिसकी खास झलक अभिनेत्री ने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की हैं. साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें वहां जाकर सौभाग्यशाली महसूस हुआ.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 18, 2026, 08:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मेरी आंखों से आंसू...', दलाई लामा से मिलकर इमोशनल हुईं भूमि पेडनेकर; शेयर की धर्मशाला से तस्वीरें

भूमि पेडनेकर इन दिनों सिर्फ अपनी फिल्मों और वेब सीरीज को लेकर ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभवों को लेकर भी चर्चा में हैं. इस बीच, वह हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंचीं, जहां उन्होंने तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से मुलाकात की. यह मुलाकात भूमि के लिए बेहद खास रही. उन्होंने इस अनुभव को अपने सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ शेयर किया.  भूमि पेडनेकर ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें वह दलाई लामा के साथ बैठी नजर आईं, जबकि कुछ तस्वीरों में धर्मशाला की खूबसूरत वादियां और वहां के आध्यात्मिक वातावरण की झलक दिखाई दी.

इमोशनल हुईं भूमि पेडनेकर

पोस्ट के कैप्शन में भूमि ने लिखा, ''दलाई लामा की मौजूदगी में मुझे सब कुछ बहुत हल्का, शांत और किसी सपने जैसा महसूस हुआ. जैसे ही मैं वहां से वापस लौटी, तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे. इस एहसास को शब्दों में पूरी तरह बताना आसान नहीं है. यह अनुभव मैंने दिल से महसूस किया.''

भूमि ने आगे कहा, ''मैं पिछले कुछ समय से खुद को समझने और मानसिक शांति पाने की यात्रा पर हूं. जिंदगी में मिलने वाले ऐसे खास पल मुझे भगवान और जीवन के प्रति ज्यादा शुक्रगुजार बना देते हैं. दलाई लामा से मिलना मेरे लिए शांति, दया और प्रेम से भरा ऐसा अनुभव था, जिसे मैं जिंदगीभर याद रखूंगी.'' भूमि की इस पोस्ट पर फैंस के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

धर्मशाला में दलाई लामा 

दलाई लामा का जीवन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहा है. साल 1959 में तिब्बत में चीन के शासन के खिलाफ विद्रोह हुआ था. हालात बिगड़ने के बाद दलाई लामा को तिब्बत छोड़ना पड़ा. वह अपने कुछ साथियों के साथ हिमालय पार करके भारत पहुंचे थे. उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें देश में शरण दी थी. बाद में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती निर्वासित सरकार का केंद्र बनाया गया, जो आज भी तिब्बती समुदाय के लिए बेहद अहम जगह मानी जाती है.

दलाई लामा को भारत में शरण दिए जाने के बाद भारत और चीन के रिश्तों में तनाव बढ़ गया था. चीन ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना. उसी दौरान दोनों देशों के बीच सीमा विवाद भी गहराने लगे. धीरे-धीरे यह तनाव इतना बढ़ा कि साल 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हो गया. इस युद्ध ने दोनों देशों के रिश्तों पर गहरा असर डाला.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Actress Bhumi Pednekar

Trending news

दंगाई ये समझ लें, बंगाल में एक्शन हुआ तो छोडे़ंगे नहीं, हिंसा पर सख्त हुए CM सुवेंदु
West Bengal
दंगाई ये समझ लें, बंगाल में एक्शन हुआ तो छोडे़ंगे नहीं, हिंसा पर सख्त हुए CM सुवेंदु
'इंस्टाग्राम से बच्चों को भरमाकर बन गए CM...', थलापति विजय पर DMK चीफ स्टालिन का तंज
Tamil Nadu politics
'इंस्टाग्राम से बच्चों को भरमाकर बन गए CM...', थलापति विजय पर DMK चीफ स्टालिन का तंज
क्यों पड़ा पुणे की इस मशहूर ड्रिंक का नाम 'मस्तानी'? जानिए दिलचस्प कहानी
mastani
क्यों पड़ा पुणे की इस मशहूर ड्रिंक का नाम 'मस्तानी'? जानिए दिलचस्प कहानी
अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई असर नहीं, रूसी तेल खरीद पर भारत का क्लियर मैसेज
crude oil
अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई असर नहीं, रूसी तेल खरीद पर भारत का क्लियर मैसेज
भारत का ये शहर है तरबूज कैपिटल, देशभर को यहीं से मिलता है मीठा-रसीला Watermelon
India popular dish
भारत का ये शहर है तरबूज कैपिटल, देशभर को यहीं से मिलता है मीठा-रसीला Watermelon
शांत दिखने वाले हाथियों का ऐसा रौद्र रूप! गुस्से का शिकार बनी महिला पर्यटक
elephant fight
शांत दिखने वाले हाथियों का ऐसा रौद्र रूप! गुस्से का शिकार बनी महिला पर्यटक
कश्मीर में घुसपैठ का अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट्स पर नजर; आंतकियों पर काल बनकर टूटी सेना
Jammu Kashmir
कश्मीर में घुसपैठ का अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट्स पर नजर; आंतकियों पर काल बनकर टूटी सेना
खुद को बताता था पीएम का करीबी और ठग लिए करोड़ों, 3 साल बाद SC ने दी जमानत; लेकिन...
Supreme Court News
खुद को बताता था पीएम का करीबी और ठग लिए करोड़ों, 3 साल बाद SC ने दी जमानत; लेकिन...
जमीन बनी भट्टी, हवा भी दहक रही... 45 डिग्री के टॉर्चर में शरीर क्या-क्या झेल रहा?
weather update
जमीन बनी भट्टी, हवा भी दहक रही... 45 डिग्री के टॉर्चर में शरीर क्या-क्या झेल रहा?
Air India के विमान की लैंडिंग के बाद भी क्यों नहीं बाहर आ सके यात्री? जानें वजह
Mumbai News
Air India के विमान की लैंडिंग के बाद भी क्यों नहीं बाहर आ सके यात्री? जानें वजह