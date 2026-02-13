Advertisement
trendingNow13108709
Hindi Newsबॉलीवुड45 करोड़ के बजट में कमाए सिर्फ 60 हजार...इसलिए फेल हुई थी ‘द लेडी किलर’, सदमे में चली गई थी एक्ट्रेस; अब बताई वजह

45 करोड़ के बजट में कमाए सिर्फ 60 हजार...इसलिए फेल हुई थी ‘द लेडी किलर’, सदमे में चली गई थी एक्ट्रेस; अब बताई वजह

फिल्म 'द लेडी किलर' 2023 में रिलीज हुई, जिसका डायरेक्शन अजय बहल ने किया और अर्जुन कपूर भी इसमें थे. ये सिर्फ कुछ बड़े शहरों में थोड़े शोज में लगी. 45 करोड़ के बजट वाली ये फिल्म सिर्फ 60 हजार कमा पाई. आप इसे यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं. वहीं, फिल्म के रिलीज के बाद डायरेक्टर अजय बहल ने यूट्यूब पर कमेंट किया कि फिल्म अधूरी है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Feb 13, 2026, 09:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

45 करोड़ के बजट में कमाए सिर्फ 60 हजार...इसलिए फेल हुई थी ‘द लेडी किलर’, सदमे में चली गई थी एक्ट्रेस; अब बताई वजह

भूमि पेडनेकर ने आखिरकार अपनी फिल्म 'द लेडी किलर' के फ्लॉप होने पर चुप्पी तोड़ी है. ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे बड़ी असफलताओं में से एक मानी जा रही है. भूमि ने बताया कि जो फिल्म थिएटर में लगी, वो बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने सोची थी. इस फेलियर ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया. मिड-डे से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये उनके करियर का सबसे दुख भरा समय था. साथ ही एक्ट्रेस ने बताया कि फिल्म का लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा तो शूट ही नहीं हुआ था, जिससे पूरी कहानी बदल गई.

सदमे में चली गई थी एक्ट्रेस

एक्ट्रेस ने कहा, 'इसकी असफलता ने इतना निराश किया कि मैं समझ ही नहीं पा रही थीं कि आगे क्या करें. मुझे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो. मैं सोचती रहीं कि इसमें किसकी गलती थी, मेरी या किसी और की. लेकिन ये फैसला मेकर्स का था, जो उन्हें सही लगा.' एक्ट्रेस ने बताया कि उस वक्त इंडस्ट्री कोरोना से अभी पूरी तरह उबर नहीं पाई थी, सब कुछ उल्टा-पुल्टा चल रहा था. भूमि ने माना कि ये उनके लिए एक बड़ा सबक था, जो आगे काम आएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

भूमि ने कहा, 'स्क्रिप्ट पढ़ते समय सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन शूटिंग में बड़ा हिस्सा छूट गया. फिल्म अधूरी रिलीज हुई, जो दर्शकों को बिखरी हुई लगी. काश उन्हें पहले पता होता, तो शायद वो चीजें संभाल लेतीं. वो सदमे में थीं, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. आखिर में मैंने खुद को समझाया कि ये एक सीख है और आगे बढ़ना जरूरी है. ये बात आज भी उनके दिमाग में घूमती रहती है.'

एक लाख रुपये भी नहीं कमा सकी थी ये फिल्म

बता दें कि फिल्म 'द लेडी किलर' 2023 में रिलीज हुई, जिसका डायरेक्शन अजय बहल ने किया और अर्जुन कपूर भी इसमें थे. ये सिर्फ कुछ बड़े शहरों में थोड़े शोज में लगी. 45 करोड़ के बजट वाली ये फिल्म सिर्फ 60 हजार कमा पाई. आप इसे यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं. वहीं, फिल्म के रिलीज के बाद डायरेक्टर अजय बहल ने यूट्यूब पर कमेंट किया कि फिल्म अधूरी है, इसलिए बिखरी लगती है और किरदारों से जुड़ना मुश्किल होता है. बाद में उन्होंने वो कमेंट हटा लिया और कहा कि गलत समझा गया. 

हाल ही में भूमि को वेब सीरीज 'दलदल' में देखा गया, जो क्राइम थ्रिलर है. इसमें आदित्य रावल, समारा तिजोरी, गीता अग्रवाल, चिन्मय मंडलेकर और संदीप कुलकर्णी भी हैं. कहानी डीसीपी रीता फेरेरिया की है, जो एक सीरियल किलर को पकड़ती हैं, जो खुद उनसे काफी मिलता-जुलता है. ये शो पिछले महीने प्राइम वीडियो पर आया. भूमि की ये परफॉर्मेंस को काफी सराहा गया, जो उनकी वापसी का संकेत है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Actress Bhumi Pednekar

Trending news

मैक-5 की रफ्तार, 800 किमी की मार! BrahMos 2.0 की आहट से क्यों डरे हुए हैं चीन-PAK?
Brahmos 2.0
मैक-5 की रफ्तार, 800 किमी की मार! BrahMos 2.0 की आहट से क्यों डरे हुए हैं चीन-PAK?
पंजाब में ऑपरेशन लोट्स की आहट, हरियाणा सीएम पर AAP नेता अनुराग ढांडा का तीखा हमला
AAP Punjab
पंजाब में ऑपरेशन लोट्स की आहट, हरियाणा सीएम पर AAP नेता अनुराग ढांडा का तीखा हमला
नशे के विरुद्ध युद्ध में तस्करों पर निर्णायक एक्शन, गवर्नर ने की मान सरकार की तारीफ
Punjab
नशे के विरुद्ध युद्ध में तस्करों पर निर्णायक एक्शन, गवर्नर ने की मान सरकार की तारीफ
SIR के दौरान बंगाल के वोटर ने चुनाव आयोग को थमाया जन्म से पहले का बर्थ सर्टिफिकेट
West Bengal news
SIR के दौरान बंगाल के वोटर ने चुनाव आयोग को थमाया जन्म से पहले का बर्थ सर्टिफिकेट
तेलंगाना में कांग्रेस का झंडा बुलंद, निकाय चुनाव में बनी बड़ी ताकत; BJP का क्या हुआ
Telangana Nagar Nikay Chunav Result 2026
तेलंगाना में कांग्रेस का झंडा बुलंद, निकाय चुनाव में बनी बड़ी ताकत; BJP का क्या हुआ
भारत का नक्शा हटाने के लिए PAK ने किया था US को मजबूर? कांग्रेस ने जयशंकर को घेरा
National News
भारत का नक्शा हटाने के लिए PAK ने किया था US को मजबूर? कांग्रेस ने जयशंकर को घेरा
चीन के साथ क्यों पंचशील समझौता करना चाहते थे नेहरू, वो भूल जिसने बढ़ाया टकराव
Anil Chauhan
चीन के साथ क्यों पंचशील समझौता करना चाहते थे नेहरू, वो भूल जिसने बढ़ाया टकराव
'वो आया और उसने देखा...', मिस्र में मिला 2000 साल पुराना तमिल लेख, कौन था वो भारतीय
India Egypt relation
'वो आया और उसने देखा...', मिस्र में मिला 2000 साल पुराना तमिल लेख, कौन था वो भारतीय
रोहित शेट्टी और अब रणवीर सिंह...कौन है सिनेमा के सितारों को धमकाने वाला हरी बॉक्सर?
harry boxer
रोहित शेट्टी और अब रणवीर सिंह...कौन है सिनेमा के सितारों को धमकाने वाला हरी बॉक्सर?
'बाहरी' कोडवर्ड से नक्सलियों की मुखबिरी... जब बंगाल में शुरू हुई धर्म की पॉलिटिक्स
bengal violence
'बाहरी' कोडवर्ड से नक्सलियों की मुखबिरी... जब बंगाल में शुरू हुई धर्म की पॉलिटिक्स