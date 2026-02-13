45 करोड़ के बजट में कमाए सिर्फ 60 हजार...इसलिए फेल हुई थी ‘द लेडी किलर’, सदमे में चली गई थी एक्ट्रेस; अब बताई वजह

भूमि पेडनेकर ने आखिरकार अपनी फिल्म 'द लेडी किलर' के फ्लॉप होने पर चुप्पी तोड़ी है. ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे बड़ी असफलताओं में से एक मानी जा रही है. भूमि ने बताया कि जो फिल्म थिएटर में लगी, वो बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने सोची थी. इस फेलियर ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया. मिड-डे से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये उनके करियर का सबसे दुख भरा समय था. साथ ही एक्ट्रेस ने बताया कि फिल्म का लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा तो शूट ही नहीं हुआ था, जिससे पूरी कहानी बदल गई.

सदमे में चली गई थी एक्ट्रेस

एक्ट्रेस ने कहा, 'इसकी असफलता ने इतना निराश किया कि मैं समझ ही नहीं पा रही थीं कि आगे क्या करें. मुझे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो. मैं सोचती रहीं कि इसमें किसकी गलती थी, मेरी या किसी और की. लेकिन ये फैसला मेकर्स का था, जो उन्हें सही लगा.' एक्ट्रेस ने बताया कि उस वक्त इंडस्ट्री कोरोना से अभी पूरी तरह उबर नहीं पाई थी, सब कुछ उल्टा-पुल्टा चल रहा था. भूमि ने माना कि ये उनके लिए एक बड़ा सबक था, जो आगे काम आएगा.

भूमि ने कहा, 'स्क्रिप्ट पढ़ते समय सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन शूटिंग में बड़ा हिस्सा छूट गया. फिल्म अधूरी रिलीज हुई, जो दर्शकों को बिखरी हुई लगी. काश उन्हें पहले पता होता, तो शायद वो चीजें संभाल लेतीं. वो सदमे में थीं, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. आखिर में मैंने खुद को समझाया कि ये एक सीख है और आगे बढ़ना जरूरी है. ये बात आज भी उनके दिमाग में घूमती रहती है.'

एक लाख रुपये भी नहीं कमा सकी थी ये फिल्म

बता दें कि फिल्म 'द लेडी किलर' 2023 में रिलीज हुई, जिसका डायरेक्शन अजय बहल ने किया और अर्जुन कपूर भी इसमें थे. ये सिर्फ कुछ बड़े शहरों में थोड़े शोज में लगी. 45 करोड़ के बजट वाली ये फिल्म सिर्फ 60 हजार कमा पाई. आप इसे यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं. वहीं, फिल्म के रिलीज के बाद डायरेक्टर अजय बहल ने यूट्यूब पर कमेंट किया कि फिल्म अधूरी है, इसलिए बिखरी लगती है और किरदारों से जुड़ना मुश्किल होता है. बाद में उन्होंने वो कमेंट हटा लिया और कहा कि गलत समझा गया.

हाल ही में भूमि को वेब सीरीज 'दलदल' में देखा गया, जो क्राइम थ्रिलर है. इसमें आदित्य रावल, समारा तिजोरी, गीता अग्रवाल, चिन्मय मंडलेकर और संदीप कुलकर्णी भी हैं. कहानी डीसीपी रीता फेरेरिया की है, जो एक सीरियल किलर को पकड़ती हैं, जो खुद उनसे काफी मिलता-जुलता है. ये शो पिछले महीने प्राइम वीडियो पर आया. भूमि की ये परफॉर्मेंस को काफी सराहा गया, जो उनकी वापसी का संकेत है.