'अपनी आईब्रो बदल लो...', जब 36 की इस एक्ट्रेस को मिली थी कास्मेटिक सर्जरी कराने की सलाह; शेयर किया किस्सा

बॉलीवुड की चकाचौंध भारी इंडस्ट्री में आज फिलर्स, बोटोक्स या सर्जरी आम बात हो गई है. अभिनेत्रियों को अक्सर खूबसूरती निखारने के लिए किसी भी तरह के बदलाव करने के लिए कहा जाता है. ऐसे में यामी गौतम बॉलीवुड की उन चंद अभिनेत्रियों में से एक हैं जो अपने नेचुरल लुक के लिए जानी जाती हैं. 'विक्की डोनर', 'आर्टिकल 370' जैसी फिल्मों में काम कर चुकीं और आखिरी बार 'धूम धाम' में नज़र आईं यामी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में एक घटना का ज़िक्र किया और बताया कि उन्हें अपनी आइब्रो बदलने की सलाह दी गई थी.उन्होंने बताया कि वह इसके आगे क्यों नहीं झुकीं और कैसे कभी-कभी इन सभी चीजों को नजरअंदाज करना जरूरी है.

आईब्रो बदलने के लिए दी गई थी सलाह

वह कहती हैं, 'ऐसी चीज़ें होती हैं. मुझे यकीन है कि लगभग हर लड़की इससे गुज़रती है. यह आमतौर पर तब होता है जब आप बहुत नए और कमजोर होते हैं और लोगों के लिए आपको सलाह देना बहुत आसान हो जाता है. कभी-कभी उनका इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं होता है और उनका मतलब वास्तव में होता है. आप यह देखकर पता लगा सकते हैं कि क्या उनकी किसी सलाह ने आपके किसी कलिग्स पर काम किया है. आपके पास ऐसे लोगों तक पहुंच है. लेकिन मैं उस तरह की इंसान नहीं हूं जो ऐसा करेगी.

यामी ने आगे कहा, "मुझे अपनी एक आईब्रो बदलने के लिए कहा गया था, कि इसे इस तरह से आकार देने की ज़रूरत है ताकि वक्र को हटाया जा सके क्योंकि इससे मैं ज्यादा शार्प और कूल दिखूंगी. वे शायद चाहते थे कि मेरी भौंहें दो स्नेल जैसी दिखें जो दोनों तरफ से एक-दूसरे की ओर आ रहे हों. वह एक बहुत ही सीनियर मेकअप आर्टिस्ट थे. मेरा दिल सचमुच बैठ गया और मैंने उनसे कहा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और तैयार होना चाहिए." .

यामी किसी ऐसे प्रोसेस से कभी नहीं गुजरती

अभिनेत्री ने आगे कहा, "यह नज़रिए की भी बात है. लेकिन मेरे लिए ब्यूटी का यह मतलब नहीं है. किसी और के लिए, यह एक एडिटोरियल फ़ैसला हो सकता है. जब आप किसी मैग्जीन के कवर पर किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो इस तरह दिखता है, तो वह वाकई अच्छा लग सकता है. लेकिन मैं एक अभिनेत्री हूं. जब आप मुझे स्क्रीन पर देखते हैं, तो आपको इस बात पर फोकस नहीं करना चाहिए कि मेरा चेहरा, गाल या होंठ अननैचुरल क्यों दिख रहे हैं. यह ध्यान भटकाने वाली बात नहीं हो सकती."

एक्ट्रेस आगे कहती हैं, 'अगर मैं एक्टर न भी होती, तो भी मैं ऐसी किसी प्रक्रिया से नहीं गुज़रती जिससे मेरे चेहरे की बनावट बदल जाए या मेरी त्वचा में कुछ ऐसा डाला जाए जिस पर मुझे विश्वास न हो. उस समय यह आपको अच्छा दिखा सकता है, लेकिन बाद में इसके बुरे परिणाम हो सकते हैं. यह एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको बार-बार करने की ज़रूरत होती है. लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है. हर किसी की अपनी पसंद होती है. अगर इससे किसी को खुशी मिलती है, तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर कोई दबाव में ऐसा कर रहा है, तो यह दुखद है."