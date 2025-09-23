'अपनी आईब्रो बदल लो...', जब 36 की इस एक्ट्रेस को मिली थी कास्मेटिक सर्जरी कराने की सलाह; शेयर किया किस्सा
Advertisement
trendingNow12933142
Hindi Newsबॉलीवुड

'अपनी आईब्रो बदल लो...', जब 36 की इस एक्ट्रेस को मिली थी कास्मेटिक सर्जरी कराने की सलाह; शेयर किया किस्सा

बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई एक्ट्रेसेस सर्जरी करवाने का आरोप लगता रहता है. अब हाल ही में यामी गौतम ने भी एक्ट्रेस की प्लास्टिक सर्जरी को लेकर खुलकर बात की है और साथ ही बताया कि उन्हें भी ऐसा करने की सलाह मिली है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 23, 2025, 08:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'अपनी आईब्रो बदल लो...', जब 36 की इस एक्ट्रेस को मिली थी कास्मेटिक सर्जरी कराने की सलाह; शेयर किया किस्सा

बॉलीवुड की चकाचौंध भारी इंडस्ट्री में आज फिलर्स, बोटोक्स या सर्जरी आम बात हो गई है. अभिनेत्रियों को अक्सर खूबसूरती निखारने के लिए किसी भी तरह के बदलाव करने के लिए कहा जाता है. ऐसे में यामी गौतम बॉलीवुड की उन चंद अभिनेत्रियों में से एक हैं जो अपने नेचुरल लुक के लिए जानी जाती हैं.  'विक्की डोनर', 'आर्टिकल 370' जैसी फिल्मों में काम कर चुकीं और आखिरी बार 'धूम धाम' में नज़र आईं यामी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में एक घटना का ज़िक्र किया और बताया कि उन्हें अपनी आइब्रो बदलने की सलाह दी गई थी.उन्होंने बताया कि वह इसके आगे क्यों नहीं झुकीं और कैसे कभी-कभी इन सभी चीजों को नजरअंदाज करना जरूरी है.

आईब्रो बदलने के लिए दी गई थी सलाह

वह कहती हैं, 'ऐसी चीज़ें होती हैं. मुझे यकीन है कि लगभग हर लड़की इससे गुज़रती है. यह आमतौर पर तब होता है जब आप बहुत नए और कमजोर होते हैं और लोगों के लिए आपको सलाह देना बहुत आसान हो जाता है.  कभी-कभी उनका इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं होता है और उनका मतलब वास्तव में होता है. आप यह देखकर पता लगा सकते हैं कि क्या उनकी किसी सलाह ने आपके किसी कलिग्स पर काम किया है. आपके पास ऐसे लोगों तक पहुंच है. लेकिन मैं उस तरह की इंसान नहीं हूं जो ऐसा करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यामी ने आगे कहा, "मुझे अपनी एक आईब्रो बदलने के लिए कहा गया था, कि इसे इस तरह से आकार देने की ज़रूरत है ताकि वक्र को हटाया जा सके क्योंकि इससे मैं ज्यादा शार्प और कूल दिखूंगी. वे शायद चाहते थे कि मेरी भौंहें दो स्नेल जैसी दिखें जो दोनों तरफ से एक-दूसरे की ओर आ रहे हों. वह एक बहुत ही सीनियर मेकअप आर्टिस्ट थे. मेरा दिल सचमुच बैठ गया और मैंने उनसे कहा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और तैयार होना चाहिए." .

यामी किसी ऐसे प्रोसेस से कभी नहीं गुजरती

अभिनेत्री ने आगे कहा, "यह नज़रिए की भी बात है. लेकिन मेरे लिए ब्यूटी का यह मतलब नहीं है. किसी और के लिए, यह एक एडिटोरियल फ़ैसला हो सकता है. जब आप किसी मैग्जीन के कवर पर किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो इस तरह दिखता है, तो वह वाकई अच्छा लग सकता है. लेकिन मैं एक अभिनेत्री हूं. जब आप मुझे स्क्रीन पर देखते हैं, तो आपको इस बात पर फोकस नहीं करना चाहिए कि मेरा चेहरा, गाल या होंठ अननैचुरल क्यों दिख रहे हैं. यह ध्यान भटकाने वाली बात नहीं हो सकती."

एक्ट्रेस आगे कहती हैं, 'अगर मैं एक्टर न भी होती, तो भी मैं ऐसी किसी प्रक्रिया से नहीं गुज़रती जिससे मेरे चेहरे की बनावट बदल जाए या मेरी त्वचा में कुछ ऐसा डाला जाए जिस पर मुझे विश्वास न हो. उस समय यह आपको अच्छा दिखा सकता है, लेकिन बाद में इसके बुरे परिणाम हो सकते हैं. यह एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको बार-बार करने की ज़रूरत होती है. लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है. हर किसी की अपनी पसंद होती है. अगर इससे किसी को खुशी मिलती है, तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर कोई दबाव में ऐसा कर रहा है, तो यह दुखद है."

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Actress Yami Gautam

Trending news

विदा ले रहा है मानसून, मैदानों में लौटने लगी गर्मी, पहाड़ों के लिए राहत भरी खबर
weather update
विदा ले रहा है मानसून, मैदानों में लौटने लगी गर्मी, पहाड़ों के लिए राहत भरी खबर
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
jammu kashmir news
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
DNA
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
DNA Analysis
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
DNA
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
weather update
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
Supreme Court
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
Shashi Tharoor
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
Assam News in hindi
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
Air India Plane crash
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
;