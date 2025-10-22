पिता बनने के 2 दिन बाद राघव चड्ढा ने उड़ेला बीवी परिणीति पर प्यार, शेयर की अनसीन बेबी बंप PHOTOS

Parineeti Chopra के बर्थडे पर राघव चड्ढा ने एक्ट्रेस की कुछ अनसीन फोटोज शेयर की हैं. जिसमें वो बेबी बंप फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही हैं. इस फोटो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं.
Trending Photos
Raghav Chaddha on Parineeti Chopra Birthday Post: दिवाली से ठीक एक दिन पहले परिणीति चोपड़ा औ राघव चड्ढा का घर खुशियों से रौशन हो गया. एक्ट्रेस ने 19 अक्टूबर को बेबी बॉय को जन्म दिया जिसके बाद से दोनों की बेबी के साथ पहली दिवाली शानदार रही.मां बनने के बाद परिणीति चोपड़ा का पहला बर्थडे 22 अक्टूबर है. ऐसे में न्यूली पापा बने राघव चड्ढा ने एक्ट्रेस और वाइफ के साथ की अनसीन फोटोज शेयर की और जमकर प्यार उड़ेला.
परिणीति चोपड़ा अनसीन फोटोज
राघव ने परिणीति के साथ सोशल मीडिया पर कई अनसीन फोटोज शेयर की है. जिसमें वो बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए नजर आईं. इन फोटोज में एक तस्वीर में परिणीति ऑरेंज कलर की सलवार सूट पहने हुई हैं और राघव उनके बेबी बंप को किस करते हुए नजर आ रहे हैं. दूसरी फोटो में एक्ट्रेस व्हाइट कलर का टॉप और लूज डेनिम जींस पहनी हैं और राघव ने टमी के ऊपर सिर रखा हुआ है.
लिखा दिल छू देने वाला पोस्ट
4 अनसीन फोटोज को शेयर करते हुए राघव चड्ढा ने पोस्ट लिखा- 'हैप्पी बर्थडे न्यूएस्ट और बेस्ट मॉमी इन टाउन. क्या बेहतरीन सफर रहा. गर्लफ्रेंड से वाइफ और हमारे बेबी की मॉम.' राघव का ये क्यूट सा पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. जिस पर फैंस कमेंट कर रहे हैं.
19 अक्टूबर को बनें पेरेंट्स
राघव और परिणीति चोपड़ा 19 अक्टूबर को पेरेंट्स बनें.ऐसे में सोशल मीडिया पर राघव और परिणीति ने एक पोस्टर शेयर किया था. जिसमें लिखा था- 'वो फाइनली आ गया है. हमारा बेबी बॉय. हम लोगों का दिल प्यार से भर गया है. पहले हम दोनों थे और अब सब कुछ है. विद ग्रैटीट्यूड- परिणीति-राघव.'
2023 में की थी शादी
राघव और परिणीति चोपड़ा ने साल 2023 में शादी की थी. ये शादी उदयपुर के होटल लीला पैलेस में पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. वहीं, इन दोनों ने अगस्त 2025 में प्रेग्नेंसी का ऐलान किया था. जिसके बाद से लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे.एक्ट्रेस आखिरी बार स्क्रीन पर 'अमर सिंह चमकीला' में नजर आई थीं. ये फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई थी.
