36 साल पुरानी वो फिल्म...जिससे रातोंरात सुपरस्टार बने थे सलमान खान, उसके लिए पहली पसंद नहीं थे एक्टर; इस सितारे की वजह से चमकी किस्मत

Salman Khan Biggest Blockbuster Film: 1980 और 1990 के दशक के अंत में बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनीं, जो आज भी क्लासिक मानी जाती हैं. इन्हीं में से एक सूरज बड़जात्या द्वारा निर्देशित 'मैंने प्यार किया' (1989) है. यह फिल्म न सिर्फ उस दौर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई, बल्कि सलमान खान को रातों-रात स्टार बना दिया. हालांकि दिलचस्प बात ये है कि सलमान खान इस फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थे बल्कि एक दूसरे खान को मेकर्स ‘मैंने प्यार किया’ में कास्ट करना चाहते थे. जानते हैं वो एक्टर कौन था और उसने ये ब्लॉकबस्टर फिल्म क्यों ठुकरा दी थी.

जिस फिल्म से सलमान खान बने थे रातों रात स्टार

‘मैंने प्यार किया’ के लिए सलमान खान नहीं थे पहली पसंद‘मैंने प्यार किया’ सलमान खान की सबसे सफल फिल्मों में से एक है. इस फिल्म से उनके रोमांटिक हीरो के रूप में करियर की शुरुआत हुई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया था. दिलचस्प बात यह है कि सलमान इस फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थे. दरअसल शुरुआत में यह भूमिका फराज़ खान नाम के एक युवा अभिनेता को दी गई थी. हालांकि कॉन्ट्रेक्ट साइन करने के बाद वह बीमार पड़ गए, इसलिए सलमान को ‘मैंने प्यार किया’ में लीड रोल मिल गया.

सलमान खान के करियर के लिए मील का पत्थर बनी ‘मैंने प्यार किया’ ‘मैंने प्यार किया’ में प्रेम की भूमिका निभाते हुए सलमान ने ऐसा शानदार अभिनय किया जिसने दर्शकों के दिलों को गहराई से छू लिया. उनके मासूम अट्रैक्शन, इमोशनल डेप्थ और भाग्यश्री के साथ उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने 'मैंने प्यार किया' को जबरदस्त सफलता दिलाई. यह फिल्म न केवल अपने समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी, बल्कि इसने बॉलीवुड के आइडियल रोमांटिक हीरो के रूप में सलमान के सफर की शुरुआत भी की.

इस सितारे को लेना चाहते थे मेकर्स

फराज खान का 2020 में हो गया था निधनबता दें कि फराज़ खान बॉलीवुड अभिनेता यूसुफ खान के बेटे थे, जो 70 और 80 के दशक में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे बड़े सितारों के साथ काम करने के लिए जाने जाते थे. वहीं ‘मैंने प्यार किया’ में मौका न मिलने के बाद, फराज़ ने रानी मुखर्जी के साथ "फरेब" और "मेहंदी" जैसी फिल्मों में काम किया. हालांकि, इसके बाद उन्होंने ज्यादा फिल्में नहीं कीं. दुर्भाग्य से, 2020 में खराब हेल्थ के कारण फराज़ का निधन हो गया था. जब सलमान को फराज़ की बीमारी के बारे में पता चला, तो उन्होंने फाइनेंशियल मदद भी ऑफर की थी.फराज़ के भाई ने सलमान खान के सपोर्ट के लिए आभार जताते हुए कहा था कि वे हमेशा उनके आभारी रहेंगे.