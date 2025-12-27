Advertisement
trendingNow13055663
Hindi Newsबॉलीवुड36 साल पुरानी वो फिल्म...जिससे रातोंरात सुपरस्टार बने थे सलमान खान, उसके लिए पहली पसंद नहीं थे एक्टर; इस सितारे की वजह से चमकी किस्मत

36 साल पुरानी वो फिल्म...जिससे रातोंरात सुपरस्टार बने थे सलमान खान, उसके लिए पहली पसंद नहीं थे एक्टर; इस सितारे की वजह से चमकी किस्मत

Salman Khan Biggest Blockbuster Film: सलमान खान 'मैंने प्यार किया' से रातों रात स्टार बन गए थे. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में मेकर्स सलमान नहीं किसी और एक्टर को कास्ट करना चाहते थे.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 27, 2025, 07:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

36 साल पुरानी वो फिल्म...जिससे रातोंरात सुपरस्टार बने थे सलमान खान, उसके लिए पहली पसंद नहीं थे एक्टर; इस सितारे की वजह से चमकी किस्मत

Salman Khan Biggest Blockbuster Film: 1980 और 1990 के दशक के अंत में बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनीं, जो आज भी क्लासिक मानी जाती हैं. इन्हीं में से एक सूरज बड़जात्या द्वारा निर्देशित 'मैंने प्यार किया' (1989) है. यह फिल्म न सिर्फ उस दौर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई, बल्कि सलमान खान को रातों-रात स्टार बना दिया. हालांकि दिलचस्प बात ये है कि सलमान खान इस फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थे बल्कि एक दूसरे खान को मेकर्स ‘मैंने प्यार किया’ में कास्ट करना चाहते थे. जानते हैं वो एक्टर कौन था और उसने ये ब्लॉकबस्टर फिल्म क्यों ठुकरा दी थी.

जिस फिल्म से सलमान खान बने थे रातों रात स्टार

‘मैंने प्यार किया’ के लिए सलमान खान नहीं थे पहली पसंद‘मैंने प्यार किया’ सलमान खान की सबसे सफल फिल्मों में से एक है. इस फिल्म से उनके रोमांटिक हीरो के रूप में करियर की शुरुआत हुई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया था. दिलचस्प बात यह है कि सलमान इस फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थे. दरअसल शुरुआत में यह भूमिका फराज़ खान नाम के एक युवा अभिनेता को दी गई थी. हालांकि कॉन्ट्रेक्ट साइन करने के बाद वह बीमार पड़ गए, इसलिए सलमान को ‘मैंने प्यार किया’ में लीड रोल मिल गया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 2 घंटा 23 मिनट की वो डरावनी फिल्म...कहानी देख थर-थर कांप उठेगी रूह, आज भी देखकर निकल जाती है चीख; OTT पर आते ही बनी नंबर 1

सलमान खान के करियर के लिए मील का पत्थर बनी ‘मैंने प्यार किया’ ‘मैंने प्यार किया’ में प्रेम की भूमिका निभाते हुए सलमान ने ऐसा शानदार अभिनय किया जिसने दर्शकों के दिलों को गहराई से छू लिया. उनके मासूम अट्रैक्शन, इमोशनल डेप्थ और भाग्यश्री के साथ उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने 'मैंने प्यार किया' को जबरदस्त सफलता दिलाई. यह फिल्म न केवल अपने समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी, बल्कि इसने बॉलीवुड के आइडियल रोमांटिक हीरो के रूप में सलमान के सफर की शुरुआत भी की.

ये भी पढ़ें: 2025 के चार्टबस्टर 7 गाने...जिन की धुन पर जमकर थिरके लोग, ब्लॉकबस्टर फिल्म का 1 सॉन्ग ने मचा दी धूम

इस सितारे को लेना चाहते थे मेकर्स

फराज खान का 2020 में हो गया था निधनबता दें कि फराज़ खान बॉलीवुड अभिनेता यूसुफ खान के बेटे थे, जो 70 और 80 के दशक में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे बड़े सितारों के साथ काम करने के लिए जाने जाते थे. वहीं ‘मैंने प्यार किया’ में मौका न मिलने के बाद, फराज़ ने रानी मुखर्जी के साथ "फरेब" और "मेहंदी" जैसी फिल्मों में काम किया. हालांकि, इसके बाद उन्होंने ज्यादा फिल्में नहीं कीं. दुर्भाग्य से, 2020 में खराब हेल्थ के कारण फराज़ का निधन हो गया था. जब सलमान को फराज़ की बीमारी के बारे में पता चला, तो उन्होंने फाइनेंशियल मदद भी ऑफर की थी.फराज़ के भाई ने सलमान खान के सपोर्ट के लिए आभार जताते हुए कहा था कि वे हमेशा उनके आभारी रहेंगे.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Salman Khan

Trending news

चेनाब भी गई हाथ से, PAK की कटेगी लाइफलाइन, मोदी सरकार ने कर दी ये 'साइलेंट स्ट्राइक'
India Pakistan News in Hindi
चेनाब भी गई हाथ से, PAK की कटेगी लाइफलाइन, मोदी सरकार ने कर दी ये 'साइलेंट स्ट्राइक'
बेल से बवाल तक... सेंगर को दिल्ली HC से कैसे मिली राहत? CBI पहुंची सुप्रीम कोर्ट
Kuldeep Singh Senger
बेल से बवाल तक... सेंगर को दिल्ली HC से कैसे मिली राहत? CBI पहुंची सुप्रीम कोर्ट
श्रीनगर में भालू की आहट से लोगों में हड़कंप, घाटी में जंगली 'आतंक' से खौफ का माहौल
hindi Jammu and Kashmir news
श्रीनगर में भालू की आहट से लोगों में हड़कंप, घाटी में जंगली 'आतंक' से खौफ का माहौल
कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
bengaluru news in hindi
कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
Jammu- kashmir
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
PM मोदी, BJP और RSS...पहले जमकर की तारीफ फिर लिया यू-टर्न, दिग्विजय के मन में क्या?
digvijay singh
PM मोदी, BJP और RSS...पहले जमकर की तारीफ फिर लिया यू-टर्न, दिग्विजय के मन में क्या?
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
MNREGA
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
BLO amit kumar
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
bengaluru news
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान
Mallikarjun Kharge
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान