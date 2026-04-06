इस टीवी एक्ट्रेस ने की खुदकुशी, मौत से पहले पति संग वीडियो कॉल पर हुई थी बहस; 6 दिन बाद था बर्थडे

TV Actress Subashini Balasubramanyam Dies: टीवी एक्ट्रेस सुभाषिनी ने अपने जन्मदिन से महज 6 दिन पहले आत्महत्या कर ली है. एक्ट्रेस की मौत से पूरी तमिल टीवी इंडस्ट्री में शोक फैल गया है.
Trending Photos
टीवी इंडस्ट्री से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. दरअसल, मशहूर एक्ट्रेस सुभाषिनी ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस ने पारिवारिक विवाद के बाद कथित तौर पर फांसी लगाकर जान दी है. बता दें कि वह सन टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल 'कयल' में अहम किरदार निभा रही थीं. उनकी मौत से हर कोई दुखी है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. कहा जा रहा है कि सुसाइड से पहले उनकी पति से बहस हुई थी. दोनों के बीच फैमिली को लेकर कोई विवाद हुआ था.
श्रीलंकाई मूल की सुभाषिनी चेन्नई के इयप्पनथंगल में एक अपार्टमेंट में रहती थीं. बताया जा रहा है कि यही पर एक्ट्रेस ने कथित तौर पर सुसाइड किया है. पुलिस अधिकारियों ने उनके पार्थिव शरीर को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया. आगे की जांच चल रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, वीडियो कॉल पर सुभाषिनी की अपने पति से बहस हुई थी. अधिकारियों ने इशारा किया है कि मानसिक परेशानी की वजह से उन्होंने यह कदम उठाया होगा.
सुभाषिनी ने अपने जन्मदिन से चंद रोज पहले इस दुनिया को अलविदा कह दिया. 12 अप्रैल को वे अपना जन्मदिन मनाने वाली थीं. इतना ही नहीं, इसी महीने 21 अप्रैल को उनकी शादी की दूसरी सालगिरह थी. सुभाषिनी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थीं. इंस्टाग्राम पर उनके चार लाख से ज्यादा फॉलोवर्स थे.
सुभाषिनी चेन्नई के अय्यप्पनथंगल इलाके में एक निजी अपार्टमेंट में रहती थीं. श्रीलंका की रहने वाली सुभाषिनी पहले बेंगलुरु में अपने पति पिप्पिन के साथ रह रही थीं, लेकिन शूटिंग के कारण वह चेन्नई के पोरूर में ठहरी थीं.
सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली सुभाषिनी ने बीती रात अपने पति से वीडियो कॉल पर बात की थी. इस बात के दौरान दोनों के बीच पारिवारिक को लेकर विवाद हुआ. इसकी वजह से कथित तौर पर एक्ट्रेस मानसिक तनाव में आईं और आत्महत्या कर ली.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.