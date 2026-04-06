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Hindi Newsबॉलीवुडइस टीवी एक्ट्रेस ने की खुदकुशी, मौत से पहले पति संग वीडियो कॉल पर हुई थी बहस; 6 दिन बाद था बर्थडे

इस टीवी एक्ट्रेस ने की खुदकुशी, मौत से पहले पति संग वीडियो कॉल पर हुई थी बहस; 6 दिन बाद था बर्थडे

TV Actress Subashini Balasubramanyam Dies: टीवी एक्ट्रेस सुभाषिनी ने अपने जन्मदिन से महज 6 दिन पहले आत्महत्या कर ली है. एक्ट्रेस की मौत से पूरी तमिल टीवी इंडस्ट्री में शोक फैल गया है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 06, 2026, 04:10 PM IST
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इस टीवी एक्ट्रेस ने की खुदकुशी, मौत से पहले पति संग वीडियो कॉल पर हुई थी बहस; 6 दिन बाद था बर्थडे

टीवी इंडस्ट्री से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. दरअसल, मशहूर एक्ट्रेस सुभाषिनी ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस ने पारिवारिक विवाद के बाद कथित तौर पर फांसी लगाकर जान दी है. बता दें कि वह सन टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल 'कयल' में अहम किरदार निभा रही थीं. उनकी मौत से हर कोई दुखी है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. कहा जा रहा है कि सुसाइड से पहले उनकी पति से बहस हुई थी. दोनों के बीच फैमिली को लेकर कोई विवाद हुआ था.

कॉल पर पति से हुई थी बहस

श्रीलंकाई मूल की सुभाषिनी चेन्नई के इयप्पनथंगल में एक अपार्टमेंट में रहती थीं. बताया जा रहा है कि यही पर एक्ट्रेस ने कथित तौर पर सुसाइड किया है. पुलिस अधिकारियों ने उनके पार्थिव शरीर को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया. आगे की जांच चल रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, वीडियो कॉल पर सुभाषिनी की अपने पति से बहस हुई थी. अधिकारियों ने इशारा किया है कि मानसिक परेशानी की वजह से उन्होंने यह कदम उठाया होगा. 

छह दिन बाद था एक्ट्रेस का बर्थडे 

सुभाषिनी ने अपने जन्मदिन से चंद रोज पहले इस दुनिया को अलविदा कह दिया. 12 अप्रैल को वे अपना जन्मदिन मनाने वाली थीं. इतना ही नहीं, इसी महीने 21 अप्रैल को उनकी शादी की दूसरी सालगिरह थी. सुभाषिनी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थीं. इंस्टाग्राम पर उनके चार लाख से ज्यादा फॉलोवर्स थे.

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मूल रूप से श्रीलंका की रहने वाली थीं एक्ट्रेस 

सुभाषिनी चेन्नई के अय्यप्पनथंगल इलाके में एक निजी अपार्टमेंट में रहती थीं. श्रीलंका की रहने वाली सुभाषिनी पहले बेंगलुरु में अपने पति पिप्पिन के साथ रह रही थीं, लेकिन शूटिंग के कारण वह चेन्नई के पोरूर में ठहरी थीं. 

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली सुभाषिनी ने बीती रात अपने पति से वीडियो कॉल पर बात की थी. इस बात के दौरान दोनों के बीच पारिवारिक को लेकर विवाद हुआ. इसकी वजह से कथित तौर पर एक्ट्रेस मानसिक तनाव में आईं और आत्महत्या कर ली. 

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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