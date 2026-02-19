Advertisement
trendingNow13114728
Hindi Newsबॉलीवुडघर में बजने वाली है शहनाई? सज गया विजय का आशियाना, क्या सच में रश्मिका बनने वाली हैं देवरकोंडा खानदान की बहू?

घर में बजने वाली है शहनाई? सज गया विजय का आशियाना, क्या सच में रश्मिका बनने वाली हैं देवरकोंडा खानदान की बहू?

Rashmika Vijay Wedding: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की खबरों ने फिर जोर पकड़ लिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक घर को शानदार लाइटिंग से सजा नजर आ रहे हैं, जिसे विजय का घर बताया जा रहा है. क्या सच में शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं या मामला कुछ और है. पूरी सच्चाई जानने के लिए खबर जरूर पढ़ें.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 19, 2026, 06:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rashmika Vijay Wedding Rumours
Rashmika Vijay Wedding Rumours

Rashmika Vijay Wedding Rumours: काफी समय से रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपनी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें दोनों की शादी की तैयारियों का दावा किया जा रहा है. इसी बीच एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक घर लाइटिंग से सजा नजर आ रहा है और इसे विजय देवरकोंडा के घर बताया जा रहा है.

हालांकि, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा या उनकी टीम की ओर से अभी तक दोनों की शादी को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है. पिछले साल दोनों की सगाई की खबरें सामने आई थी, लेकिन उसकी भी पुष्टि नहीं की गई. ऐसे में फैंस के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि अगर दोनों शादी कर रहे हैं तो अपने से क्यों छिपा रहे हैं. साथ ही फैंस दोनों की शादी का सच जानना चाहते हैं. चलिए जानते हैं हमें क्या पता है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kamlesh Nand (work) (@artistrybuzz_)

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है वायरल हो रही फोटो-वीडियो का सच?

हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ फोटो-वीडियो वायरल हो रही हैं, जिनमें ये दावा किया जा रहा है कि रंग-बिरंगी लाइटों और फूलों से सजा जो घर नजर आ रहा है वो विजय देवरकोंडा का है और उनकी शादी की तैयारियां चल रही है. फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि जल्द ही रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की खबर आ सकती है. हालांकि, अभी तक दोनों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

4 मिनट 14 सेकंड का वो गाना... 58 साल पहले हर दिल पर जमाया कब्जा, आज भी बांध देता है मजा, धुन सुनते ही झूम उठते हैं लोग 

कई फिल्मों में साथ किया काम 

विजय और रश्मिका पहली बार साल 2018 में ‘गीता गोविंदम’ फिल्म में साथ नजर आए थे. इस फिल्म में उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया. इसके बाद दोनों की केमिस्ट्री की काफी चर्चा होने लगी. फिल्म की सक्सेस के साथ ही दोनों के बीच नजदीकियों की खबरें भी सुर्खियों में आने लगी थीं. साल 2019 में दोनों फिर से फिल्म ‘डियर कॉमरेड’ में साथ दिखाई दिए. इस फिल्म में भी दोनों की जोड़ी को फैंस का बेहद प्यार मिला. 

ऑनस्क्रीन रोमांस से रियल लाइफ रिश्ता 

ऑनस्क्रीन रोमांस को देखकर लोगों को लगा कि दोनों असल जिंदगी में भी करीब हैं. तभी से सोशल मीडिया पर इनके रिश्ते को लेकर तरह-तरह की बातें होती रही हैं और फैंस हर छोटी बात को खास इशारा मान लेते हैं. हालांकि, विजय और रश्मिका कई बार कह चुके हैं कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं. दोनों ने हमेशा अपने रिश्ते को दोस्ती का नाम दिया है. फिर भी अफवाहों का सिलसिला कभी थमा नहीं और अब दोनों की शादी की चर्चा हो रही है. 

रश्मिका-विजय का वर्कफ्रंट 

वहीं, घर की सजावत देखने के बाद कुछ लोगों का मानना है कि ये किसी फैमिली इवेंट की तैयारी भी हो सकती है, लेकिन सच क्या है, ये अभी साफ नहीं है. अगर काम की बात करें तो विजय इन दिनों अपने नए प्रोजेक्ट्स की तैयारियों में बिजी हैं. उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स में VD13 और कुछ बड़े तेलुगु वेंचर शामिल बताए जा रहे हैं. वहीं , रश्मिका ने फिल्म ‘पुष्पा 2’ की सक्सेस के बाद पूरे देश में अपनी अलग पहचान बना ली है. 

क्या सच है दोनों की शादी खबरें?

वे हिंदी और साउथ सिनेमा में लगातार नए प्रोजेक्ट्स साइन कर रही हैं. दोनों कलाकार अपने-अपने करियर में काफी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फैंस की नजर अब भी उनकी पर्सनस लाइफ पर टिकी है. उनकी साथ में दिखने वाली तस्वीरें, छुट्टियां और सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. यही वजह है कि छोटी सी बात भी बड़ी खबर बन जाती है. फिलहाल फैंस दोनों की शादी की खबरों पर ऑफिशियल पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं और जाना चाहते हैं ये सच है या नहीं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Rashmika MandannaVijay Deverakonda

Trending news

बंगाल की वो 'लाल माटी', जहां जीत के करीब पहुंचकर भी हार जाती हैं पार्टियां; जानिए
West Bengal elections 2026
बंगाल की वो 'लाल माटी', जहां जीत के करीब पहुंचकर भी हार जाती हैं पार्टियां; जानिए
'कानून का शासन बना रहे, इसलिए SC का दखल जरूरी', ED ने SC में दिया ममता को जवाब
Mamata Banerjee
'कानून का शासन बना रहे, इसलिए SC का दखल जरूरी', ED ने SC में दिया ममता को जवाब
रमजान से पहले पिछड़े मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्यों खत्म किया आरक्षण?
reservation
रमजान से पहले पिछड़े मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्यों खत्म किया आरक्षण?
2010 में लोन फ्रॉड, अब चीनी रोबॉट पर बोला झूठ; विवादों से पुराना है गलगोटिया का नाता
DNA
2010 में लोन फ्रॉड, अब चीनी रोबॉट पर बोला झूठ; विवादों से पुराना है गलगोटिया का नाता
नौजवानों को कैसे जुर्म की भट्टी में झोंकता है बिश्नोई गैंग, एक चूक से हुआ खुलासा
DNA
नौजवानों को कैसे जुर्म की भट्टी में झोंकता है बिश्नोई गैंग, एक चूक से हुआ खुलासा
'गलगोटिया में प्रोफेसर बन जाओ...,' TMC का अश्विनी वैष्णव पर निशाना, मांगा इस्तीफा
India AI Impact
'गलगोटिया में प्रोफेसर बन जाओ...,' TMC का अश्विनी वैष्णव पर निशाना, मांगा इस्तीफा
पहले आए साथ, क्या फिर बढ़ गई ठाकरे ब्रदर्स में दरार? शिंदे से मिले राज; बढ़ी हलचल
Maharashtra politics
पहले आए साथ, क्या फिर बढ़ गई ठाकरे ब्रदर्स में दरार? शिंदे से मिले राज; बढ़ी हलचल
हाथों से बनाया दिल, दिखा दोस्ती का दम...मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ शेयर की AI फोटो
India AI Impact
हाथों से बनाया दिल, दिखा दोस्ती का दम...मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ शेयर की AI फोटो
रावी नदी से कितना पानी PAK जाता है? भारत ने बंद कर दी टंकी तो कितना होगा नुकसान
Shahpur Kandi Dam
रावी नदी से कितना पानी PAK जाता है? भारत ने बंद कर दी टंकी तो कितना होगा नुकसान
Punjab: शादी समारोह में सरपंच की गोली मारकर हत्या, घटना के बाद एक्शन; DSP निलंबित
Punjab news
Punjab: शादी समारोह में सरपंच की गोली मारकर हत्या, घटना के बाद एक्शन; DSP निलंबित