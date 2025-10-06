रश्मिका से सगाई की खबरों के बीच पहली बार दिखे विजय देवरकोंडा, फ्लॉन्ट की रिंग, VIDEO

Rashmika Mandanna और विजय देवरकोंडा की सगाई की खबरें तो हर तरफ छाई हुई हैं. इन खबरों के बीच विजय पहली बार कैमरे के सामने स्पॉट हुए. इस दौरान उनके हाथ की अंगूठी ने लोगों का ध्यान खींचा.
Vijay Deverakonda Flaut Ring: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की सगाई की खबरें लगातार आ रही है. कहा जा रहा है कि इन दोनों सितारों ने चुपके से सगाई कर ली है और अभी दोनों का मूड रिवील करने का नहीं है. सगाई की खबरों के बाद विजय हाल ही में एक इवेंट में स्पॉट हुए. जिसके बाद उनके हाथ में दिखाई दी अंगूठी लोगों का ध्यान खींच रही है.
अंगूठी ने खींचा ध्यान
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में विजय ग्रे कलर की टी-शर्ट और चेहरे पर चश्मा लगाए दिखे. हाथ में बुके पकड़ा और जैसे ही लेफ्ट हैंड आगे किया तो उनके फिंगर में चमकती हुई अंगूठी नजर आई. जिसके बाद से उनकी सगाई की खबरों को कहीं ना कहीं मुहर जरूर लग रही है.
साथ नजर नहीं आईं रश्मिका
दरअसल, सगाई की खबरों के बाद विजय पहली बार कैमरे के सामने आए. वो श्री सत्य साई बाबा महा समाधि स्थल पर अपने परिवार के साथ आए थे. हालांकि विजय के साथ उनकी करीबी दोस्त और रश्मिका मंदाना तो साथ में नजर नहीं आईं लेकिन, एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट किया. जो लोगों का ध्यान खींच रहा है.
कई साल से है रिश्ता
विजय और रश्मिका मंदाना ने साल 2018 में आई फिल्म 'गीत गोविंदम' में एक साथ पहली बार काम किया था. इस फिल्म में इन दोनों की नेचुरल केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आई और लोगों ने खुले दिल से दोनों का वेलकम किया. इसके बाद 2019 में आई 'डियर कॉमरेड' में दोनों को देखा गया. जिसके बाद दोनों की दोस्ती बढ़ी और दोनों के बीच रिलेशनशिप की खबरें आने लगीं. खास बात है कि इन खबरों पर ना तो सीधे तौर पर कभी रश्मिका और ना ही विजय ने कोई कमेंट किया. वर्कफ्रंट की बात करें तो रश्मिका आयुष्मान खुराना के साथ 'थामा' फिल्म को लेकर काफी सुर्खियों में है. जिसमें दोनों के नए लुक को फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं.
