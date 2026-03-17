दुल्हन कृतिका कामरा के कदम रखते ही आई आंखों में खुशी, गौरव कपूर के छलके आंसू, वेडिंग का रोमांटिक वीडियो वायरल

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृतिका कामरा अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड गौरव कपूर से शादी के बंधन में बंध गई हैं. उन्होंने अपने खास दिन के सभी फंक्शन को बहुत ही सादगी और निजता बनाते हुए पूरा किया है. एक्ट्रेस ने ब्रांदा में बने अपने घर में परिवार और दोस्तों के सामने बॉयफ्रेंड का हाथ थाम लिया, जिसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं. लेकिन अब कृतिका कामरा और गौरव कपूर की इस प्राइवेट वेडिंग सेरेमनी की ऑफिशियल वीडियो शेयर कर दी गई है, जिसमें उनके दोस्त और परिवार के लोग नजर आ रहे हैं. वहीं दुल्हन की एंट्री होते ही दूल्हे गौरव कपूर की आंखों में आंसू आ गए, जिसके कुछ मोमेंट इस वीडियो में दिखाए गए हैं.

इस वीडियो की शुरुआत में गौरव कपूर अपनी शादी को लेकर काफी एक्साइटेड देख रहे हैं, इस दौरान वो कहते हैं कि ‘हमारे लिए इतने सारे खास लोग यहां मौजूद हैं, जो इस खुशी के पल को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हैं.’ वो इस वीडियो में आगे कहते हैं कि शादी करना उनके लिए एक सोचा-समझा कदम है, क्योंकि उनके मन और दिल में, वो पहले से ही शादीशुदा हैं.

दुल्हन की एंट्री होते ही छलके दूल्हे के आंसू

शादी की इस खूबसूरत वीडियो में, जैसे ही कृतिका की दुल्हन के रूप में एंट्री होती है, वैसे ही गौरव कपूर अपने आंसू को नहीं रोक पाते हैं और वो भावुक हो जाते हैं. वहीं एक्ट्रेस को देखकर वहां मौजूद सभी मेहमान उनका वेलकम करते हैं. वीडियो में कृतिका गौरव को अपना 'घर' कहती हुई नजर आती हैं और बताती हैं, ‘सभी कहावतें इसलिए कहावतें बन जाती हैं क्योंकि वो सच होती हैं. चाहे उन्हें कहावत कहें या क्लासिक, घर कोई जगह नहीं, एक इंसान होता है.

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एक दूसरे को पहनाई वरमाला

कृतिका शादी की इस वीडियो में बात करते हुए कहती हैं कि बाहर चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमेशा ऐसा ही रहता है और मुझे लगता है कि घर का यही असर होना चाहिए. आपको वापस आकर वो गर्माहट, प्यार, हमेशा जगमगाती रोशनी और हंसी-मजाक का आनंद लेना चाहिए.’ एक्ट्रेस के इन खूबसूरत शब्दों के बाद, वीडियो में सिविल सेरेमनी के दौरान ये कपल वरमाला का एकचेंज करता है और शादी के पेपर पर साइन करता नजर आता है.