पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा झटका, 37 साल के फेमस सिंगर की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, दिए कई हिट सॉन्ग

Harman Sidhu Death: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है. फेमस पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू ने 37 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. एक दर्दनाक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई.
Harman Sidhu Death: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है. पंजाबी पॉपुलर सिंगर हरमन सिद्धू की एक सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है. हरमन सिद्धू सिर्फ 37 साल के थे. पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को बीते महीने अक्टूबर में भी झटका लगा था. बीते महीने पंजाबी फेमस सिंगर राजवीर जवंदा की भी सड़क हादसे में मौत हुई थी. डेढ़ महीने में अब दूसरी बार फेमस पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हुई है.
फैंस को लगा गहरा सदमा
फेमस पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू की मौत की खबर सुनने के बाद फैंस को काफी गहरा सदमा लगा है. बताया जा रहा है कि 37 साल के सिंगर की मौत एक दर्दनाक सड़क हादसे में हुई है. फैंस को सिंगर हरमन सिद्धू की मौत की खबर ने झकझोर कर रख दिया है. हरमन पंजाबी इंडस्ट्री के एक बेहतरीन कलाकारों में से एक थे.
शुक्रवार देर रात हुआ भयानक एक्सीडेंट
सिंगर हरमन सिद्धू की मौत से इंडस्ट्री को काफी गहरा सदमा लगा है. सोशल मीडिया पर सब सिंगर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुक्रवार 21 नवंबर 2025 की देर रात को सिंगर का भयानक रोड एक्सीडेंट हुआ. इस हादसे में उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकराई, जिसमें सिंगर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. बताया जा रहा है कि हरमन सिद्धू शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे गांव ख्याला कलीं से लौट रहे थे. वह वहां एक शूटिंग के लिए गए थे. इसी दौरान तेज रफ्तार कार सीधे जाकर एक ट्रक से टकरा गई. हादसे के तुरंत बाद मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक सिंगर की मौत हो चुकी थी. पुलिस ने सिंगर के शव को परिजनों को सौंप दिया.
कई हिट गाने दे चुके हैं हरमन सिद्धू
अगर आप पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के फैन है तो आपने हरमन सिद्धू के गाने तो जरूर सुने होंगे. हरमन सिद्धू ने एक नहीं बल्कि कई पंजाबी हिट गाने दिए हैं. उनके फेमस और वायरल गानों में सबसे पहले नंबर पर 'पेपर या प्यार' आता है. इसके अलावा उन्होंने लव मैरिज, थकेवन जट्टन दा, पई गया प्यार और खुलियां खिड़कियां जैसे हिट गाने गाए हैं.
