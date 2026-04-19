जर्मन मॉडल की फोटो लाइक कर बुरे फंसे विराट कोहली, ट्रोलिंग के बाद सपोर्ट में उतरीं 50 साल की ये एक्ट्रेस, बोलीं- पाप है क्या?

इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली फिर से इंटरनेट पर गॉसिप का पार्ट बन गए हैं, जिसके चलते वो लगातार खबरों में छाए हुए हैं. क्रिकेटर ने कुछ समय पहले इंफ्लुएंसर अवनीत कौर की एक फोटो को गलती से लाइक कर दिया था, जिसके बाद इंटरनेट पर तूफान खड़ा हो गया था. वहीं इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, फॉर्मर इंडियन स्कीपर ने इस बार जर्मन व्लॉगर लिजलैज की फोटो पर लाइक बटन को हिट कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स के बीच बहस छिड़ गई. इस समय ये खबर सोशल मीडिया से लेकर न्यूज आर्टिकल तक का हिस्सा बन चुकी है. वहीं क्रिकेटर को अब बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस का सपोर्ट मिल चुका है, जो उन्हें डिफेंड करती हुई नजर आ रही हैं.

फोटोग्राफर अद्वैत ने GOAT विराट को कहा ‘धन्यवाद’

विराट कोहली ने जिस पोस्ट को लाइक किया है, वो फोटोग्राफर अद्वैत द्वारा जनवरी में पोस्ट की गई थी, जिसका कैप्शन था, 'कुछ गोल्डन आवर शॉट्स'. इस पोस्ट में जर्मन मॉडल लिज लाज (Liz Laz) की तस्वीर शामिल थी. ये खबर उस समय मुद्दा बन गई, जब सोशल मीडिया पर इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट वायरल होने लगा. वहीं इस वायरल स्क्रीन पर अपना रिएक्शन देते हुए फोटोग्राफर अद्वैत ने लिखा, 'इस पर कोई कैसे रिएक्शन दे... जब GOAT विराट कोहली आपकी पोस्ट को लाइक करते हैं... मैं और लिज लाज अभी भी अपनी आंखें मलकर इस बात पर यकीन करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये सच में हो रहा है... हाहा... धन्यवाद GOAT'

‘गदर’ एक्ट्रेस ने किया विराट का सपोर्ट

बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस और सनी देओल की फिल्म ‘गदर: एक प्रेम कथा’ (Gadar: Ek Prem Katha) फेम अमिषा पटेल (Ameesha Patel) हाल ही में मुंबई में आउटिंग करती हुई नजर आई थीं, जहां पैपराजी ने एक्ट्रेस से इस बारे में सवाल किया. अमिषा को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन पैप द्वारा बताए जाने पर उन्हें पूरी बात समझ आई. वहीं पूरा मामला जानने के बाद एक्ट्रेस ने इसे बेतुका करार दिया. एक्ट्रेस ने कहा, ‘फोटो को लाइक करना कोई पाप है क्या? उनका इंस्टाग्राम, उनकी मर्जी.. अगर वो किसी के काम की सराहना कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? लोगों को तो बस ट्रोल करना आता है.’

विराट कोहली ने दिया रिएक्शन

विराट कोहली के साथ ऐसा मुद्दा पहली बार देखने को नहीं मिला है. कुछ समय पहले जब उन्होंने अवनीत कौर की फोटो को लाइक किया था, तो सफाई देते हुए उन्होंने इस एल्गोरिदम की गलती बताया था. उन्होंने रिएक्शन देते हुए कहा, 'मैं यह साफ करना चाहूंगा कि अपनी फीड साफ करते समय, ऐसा लगता है कि एल्गोरिदम ने गलती से किसी इंटरैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया होगा. इसके पीछे मेरा बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था. मैं अनुरोध करता हूं कि कोई भी अनावश्यक अनुमान न लगाया जाए.’