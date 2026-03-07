Advertisement
trendingNow13132230
Hindi Newsबॉलीवुड10 साल पहले अपने ही देश ने कर दिया था बैन, अब भारत भी छोड़ना चाहती हैं एक्ट्रेस, बोलीं- ‘यहां भी मुझे नहीं मिला सपोर्ट...’

10 साल पहले अपने ही देश ने कर दिया था बैन, अब भारत भी छोड़ना चाहती हैं एक्ट्रेस, बोलीं- ‘यहां भी मुझे नहीं मिला सपोर्ट...’

Mandana Karimi: भारत छोड़ने की बात कहकर विवादों में आई एक मशहूर एक्ट्रेस ने अब अपने इस बयान पर चुप्पी तोड़ी है. सोशल मीडिया पर वायरल बयान के बाद उन्हें जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. अब उन्होंने वीडियो जारी कर बताया कि आखिर वो क्यों भारत छोड़ना चाहती हैं और क्यों अपने ही देश वापस नहीं जा सकतीं?

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 07, 2026, 08:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mandana Karimi Banned In Iran
Mandana Karimi Banned In Iran

Mandana Karimi Banned In Iran: एक्ट्रेस और मॉडल मंदाना करीमी ने हाल ही में भारत छोड़ने वाले अपने बयान को लेकर चुप्पी तोड़ी और बताया कि आखिर उन्होंने इतना बड़ा फैसले क्यों लिया? उन्होंने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर अपनी बात रखी. वीडियो में मंदाना ने बताया कि वे भारत छोड़ने का फैसला कर चुकी हैं, लेकिन वे अपने देश ईरान वापस नहीं जा सकतीं. उनका कहना है कि करीब 10 साल पहले उन्हें ईरान में एंट्री करने से बैन कर दिया गया था. 

इसलिए उनके लिए वापस अपने देश ईरान लौटना पॉसिबल नहीं है. दरअसल, कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में मंदाना ने कहा था कि वे ईरान शिफ्ट होना चाहती हैं. इसके बाद सोशल मीडिया पर उनका बयान तेजी से वायरल हो गया और कई लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. कुछ यूजर्स ने उन पर भारत की आलोचना करने का आरोप भी लगाया. इस विवाद के बाद मंदाना ने वीडियो जारी कर पूरी बात समझाई और बताया कि लोग उनकी बातों को गलत तरीके से समझ रहे हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mandana Karimi (@mandanakarimi)

Add Zee News as a Preferred Source

भारत छोड़ने और ईरान बैन पर बोलीं एक्ट्रेस 

वीडियो में मंदाना ने कहा, ‘मुझे ईरान से 10 साल पहले बैन कर दिया गया था. मैं वहां वापस नहीं जा सकती. हां, मैं भारत छोड़ रही हूं लेकिन ईरान नहीं जा रही हू’. उन्होंने आगे कहा, ‘मैं भारत से इसलिए नाराज हूं क्योंकि पिछले कुछ महीनों में मुझे यहां किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिला. लेकिन जब खामेनेई का मुद्दा सामने आया और इजरायल व अमेरिका का नाम जुड़ा, तब अचानक हर किसी की राय सामने आने लगी’. मंदाना ने ये भी बताया कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से वे काफी समय से एक ही जगह पर रह रही हैं. 

50 करोड़ का मानहानि केस वापस लेंगे कुमार सानू? एक्स वाइफ के सामने रखी बड़ी शर्त, बोले- ‘रफा-दफा कर दूंगा, लेकिन…’

सिक्योरिटी के लिए छिपा कर रखी अपनी लोकेशन

उन्होंने कहा, ‘सेफ्टी की वजह से मैं एक जगह पर ही रह रही हूं. मेरे सबसे करीबी दोस्तों को भी मेरी लोकेशन नहीं पता. इसके बावजूद मैं मीडिया से बात कर रही हूं ताकि ईरान के लोगों की आवाज दुनिया तक पहुंच सके’. उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 6 साल से उन्होंने फिल्मों में काम नहीं किया है और ये फैसला उन्होंने खुद लिया था. मंदाना का जन्म 19 मई, 1988 को ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ था. उनका असली नाम मनिजेह करीमी है. उनके पिता ईरानी हैं जबकि मां भारतीय मूल की हैं. 

मॉडलिंग से फिल्मों तक ऐसा रहा करियर सफर

बचपन तेहरान में बिताने के बाद उन्होंने आगे चलकर भारत में अपना करियर बनाया. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने से पहले मंदाना एयर होस्टेस के तौर पर भी काम कर चुकी हैं. बाद में उन्होंने मॉडलिंग शुरू की और कई इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए काम किया. मंदाना 2010 में एक मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए मुंबई आई थीं और 2013 में यहीं बसने का फैसला किया. उन्होंने कई विज्ञापनों में काम किया और शाहरुख खान, सैफ अली खान, करीना कपूर खान और शाहिद कपूर जैसे सितारों के साथ भी नजर आईं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Mandana Karimi

Trending news

खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
The Kerala Story 2
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
LPG
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
India US relation
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
Kalyan Banerjee
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
ईरान के दूसरे युद्धपोत को बचाने के लिए भारत ने चला दांव, मुंह ताकता रह गया US
Indian Navy
ईरान के दूसरे युद्धपोत को बचाने के लिए भारत ने चला दांव, मुंह ताकता रह गया US
Ajit Pawar Plane Crash: पूछताछ के नाम पर VIP ट्रीटमेंट? CID की जांच पर उठे सवाल
Ajit Pawar
Ajit Pawar Plane Crash: पूछताछ के नाम पर VIP ट्रीटमेंट? CID की जांच पर उठे सवाल
US के भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट देने पर भड़के ओवैसी, BJP-RSS को लगाई फटकार
National News
US के भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट देने पर भड़के ओवैसी, BJP-RSS को लगाई फटकार
'सिंदूर' में PAK को भी सिखाया था सबक', फ्लाइट लेफ्टिनेंट बेटे को याद कर बिलखे पिता
Indian Air Force
'सिंदूर' में PAK को भी सिखाया था सबक', फ्लाइट लेफ्टिनेंट बेटे को याद कर बिलखे पिता
किन मुद्दों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी? केरल दौरे पर किया खुलासा
Rahul Gandhi
किन मुद्दों पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी? केरल दौरे पर किया खुलासा
सुभाष चंद्रा फाउंडेशन से निकलीं बॉक्सर किरण को गृह मंत्री से मिला CISF सम्मान
CISF
सुभाष चंद्रा फाउंडेशन से निकलीं बॉक्सर किरण को गृह मंत्री से मिला CISF सम्मान