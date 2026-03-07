10 साल पहले अपने ही देश ने कर दिया था बैन, अब भारत भी छोड़ना चाहती हैं एक्ट्रेस, बोलीं- ‘यहां भी मुझे नहीं मिला सपोर्ट...’

Mandana Karimi Banned In Iran: एक्ट्रेस और मॉडल मंदाना करीमी ने हाल ही में भारत छोड़ने वाले अपने बयान को लेकर चुप्पी तोड़ी और बताया कि आखिर उन्होंने इतना बड़ा फैसले क्यों लिया? उन्होंने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर अपनी बात रखी. वीडियो में मंदाना ने बताया कि वे भारत छोड़ने का फैसला कर चुकी हैं, लेकिन वे अपने देश ईरान वापस नहीं जा सकतीं. उनका कहना है कि करीब 10 साल पहले उन्हें ईरान में एंट्री करने से बैन कर दिया गया था.

इसलिए उनके लिए वापस अपने देश ईरान लौटना पॉसिबल नहीं है. दरअसल, कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में मंदाना ने कहा था कि वे ईरान शिफ्ट होना चाहती हैं. इसके बाद सोशल मीडिया पर उनका बयान तेजी से वायरल हो गया और कई लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. कुछ यूजर्स ने उन पर भारत की आलोचना करने का आरोप भी लगाया. इस विवाद के बाद मंदाना ने वीडियो जारी कर पूरी बात समझाई और बताया कि लोग उनकी बातों को गलत तरीके से समझ रहे हैं.

भारत छोड़ने और ईरान बैन पर बोलीं एक्ट्रेस

वीडियो में मंदाना ने कहा, ‘मुझे ईरान से 10 साल पहले बैन कर दिया गया था. मैं वहां वापस नहीं जा सकती. हां, मैं भारत छोड़ रही हूं लेकिन ईरान नहीं जा रही हू’. उन्होंने आगे कहा, ‘मैं भारत से इसलिए नाराज हूं क्योंकि पिछले कुछ महीनों में मुझे यहां किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिला. लेकिन जब खामेनेई का मुद्दा सामने आया और इजरायल व अमेरिका का नाम जुड़ा, तब अचानक हर किसी की राय सामने आने लगी’. मंदाना ने ये भी बताया कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से वे काफी समय से एक ही जगह पर रह रही हैं.

सिक्योरिटी के लिए छिपा कर रखी अपनी लोकेशन

उन्होंने कहा, ‘सेफ्टी की वजह से मैं एक जगह पर ही रह रही हूं. मेरे सबसे करीबी दोस्तों को भी मेरी लोकेशन नहीं पता. इसके बावजूद मैं मीडिया से बात कर रही हूं ताकि ईरान के लोगों की आवाज दुनिया तक पहुंच सके’. उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 6 साल से उन्होंने फिल्मों में काम नहीं किया है और ये फैसला उन्होंने खुद लिया था. मंदाना का जन्म 19 मई, 1988 को ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ था. उनका असली नाम मनिजेह करीमी है. उनके पिता ईरानी हैं जबकि मां भारतीय मूल की हैं.

मॉडलिंग से फिल्मों तक ऐसा रहा करियर सफर

बचपन तेहरान में बिताने के बाद उन्होंने आगे चलकर भारत में अपना करियर बनाया. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने से पहले मंदाना एयर होस्टेस के तौर पर भी काम कर चुकी हैं. बाद में उन्होंने मॉडलिंग शुरू की और कई इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए काम किया. मंदाना 2010 में एक मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए मुंबई आई थीं और 2013 में यहीं बसने का फैसला किया. उन्होंने कई विज्ञापनों में काम किया और शाहरुख खान, सैफ अली खान, करीना कपूर खान और शाहिद कपूर जैसे सितारों के साथ भी नजर आईं.