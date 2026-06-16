'इश्कजादे'फेम परिणीति चोपड़ा ने बॉलीवुड में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है. वो एक बेहतरीन कलाकार होने के साथ एक कमाल की सिंगर भी हैं. परिणीति की सिंगिग को हम कई फिल्मों में सुन चुके हैं, जिसमें इम्तियाज अली की 'चमकीला' भी शामिल है. लेकिन इस बार उन्होंने किसी फिल्म के लिए कोई रोमांटिक सॉन्ग नहीं गाया, बल्कि एक भक्ति गीत को अपनी आवाज दी है. परिणीति ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो भगवान शिव को समर्पित एक स्तुति को गाते हुए दिखाई दे रही हैं.
परिणीति का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो की सबसे दिलचस्प बात ये है कि एक्ट्रेस ने ये भक्ति गीत अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान शूट किया था, जिसे उन्होंने अब फैंस के साथ शेयर किया है. इस गाने में एक्ट्रेस की सुरीली आवाज सुनकर सभी लोग हैरान रह गए हैं.
परिणीति चोपड़ा ने ये वीडियो सोशल मीडिया परक 15 जून यानी सोमवार के दिन शेयर किया था. इस वीडियो में वो शिव स्तोत्र 'नमामि शमीशान' को गाती हुई दिखाई दे रही हैं. उन्होंने ये गाना करीब 1 साल पहले शूट किया था, जिसकी कुछ क्लिप उन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर की है. वहीं इस गीत का पूरा वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है. वीडियो को शेयर करते समय एक्ट्रेस ने एक खूबसूरत कैप्शन भी लिखा है.
एक्ट्रेस ने भक्ति गीत के वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, 'कुछ प्रार्थनाएं हमेशा के लिए यादें बना जाती हैं और 'नमामि शमीशान' उनमें से एक है. मैंने इसे प्रेग्नेंसी के दौरान रिकॉर्ड किया था. ये एक ऐसा समय था, जिसने मुझे आस्था, आत्म चिंतन और कृतज्ञता के करीब पहुंचा दिया था.' एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'जब भी मैं इसे सुनती हूं, मुझे अपनी जिंदगी का वो खूबसूरत दौर फिर से याद आ जाता है.इसलिए मैं इसे आप सभी के साथ शेयर करते हुए बहुत खुश हूं.'
परिणीति चोपड़ा के इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर और फैंस ने उनकी आवाज की तारीफ करना शुरू कर दिया. एक्ट्रेस की तारीफ करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'बहुत सुंदर...बहुत दमदार और दिल को छू लेने वाली आवाज है, परी'. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'बहुत सुंदर औप दिव्य, हर हर महादेव'
परिणीति चोपड़ा के पति और राजनेता राघव चड्ढा ने इस भक्ति गीत के पीछे की स्टोरी शेयर करते हुए इंस्टा पर लिखा, 'इस स्तुति को रिकॉर्ड किए जाने के पीछे एक छोटी सी कहानी है. एक बार मैंने चलते फिरते ये बताया था कि मेरी दादी मां घर पर ये स्तुति अक्सर गाया करती थीं और अगले ही पल मुझे पता चला कि तुमने इसे रिकॉर्ड किया है.'राघव ने आगे कहा, 'ये मेरे लिए पहले से ही एक बहुत खास याद थी, लेकिन अब इसे तुम्हारी आवाज में सुनना बिल्कुल अलग ही अर्थ दे गया है .बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार. तुम्हारे पास एक बहुत खास तोहफा है, प्लीज हमेशा गाती रहना.हर हर महादेव'.
आपको बता दें कि साल 2023 में परिणीति चोपड़ा ने राजनेता राघव चड्ढा से शादी की थी. वहीं पिछले साल अक्टूबर के माह में उन्होंने अपने पहले बच्चे का वेलकम किया था. इस कपल ने अपने बेटे का नाम 'नीर' रखा है. वहीं प्रेग्नेंसी के बाद से एक्ट्रेस फिल्मों और ओटीटी से काफी दूरी बनाए हुए हैं. उन्हें आखिरी बार इम्तियाज अली की फिल्म 'चमकीला' में देखा गया था, जिसमें वो सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ के साथ नजर आई थीं.