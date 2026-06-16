परिणीति चोपड़ा के पति और राजनेता राघव चड्ढा ने इस भक्ति गीत के पीछे की स्टोरी शेयर करते हुए इंस्टा पर लिखा, 'इस स्तुति को रिकॉर्ड किए जाने के पीछे एक छोटी सी कहानी है. एक बार मैंने चलते फिरते ये बताया था कि मेरी दादी मां घर पर ये स्तुति अक्सर गाया करती थीं और अगले ही पल मुझे पता चला कि तुमने इसे रिकॉर्ड किया है.'राघव ने आगे कहा, 'ये मेरे लिए पहले से ही एक बहुत खास याद थी, लेकिन अब इसे तुम्हारी आवाज में सुनना बिल्कुल अलग ही अर्थ दे गया है .बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार. तुम्हारे पास एक बहुत खास तोहफा है, प्लीज हमेशा गाती रहना.हर हर महादेव'.