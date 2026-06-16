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प्रेग्नेंसी में परिणिति चोपड़ा ने रिकॉर्ड की शिव स्तुति, इंस्टाग्राम पर Video Viral

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक स्पेशल वीडियो शेयर किया है, जो उनकी प्रेग्नेंसी के दौरान का है. इस क्लिप में वो शिव स्तुति गाती हुई नजर आ रही हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 16, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:06 PM IST
प्रेग्नेंसी में परिणिति चोपड़ा ने रिकॉर्ड की शिव स्तुति, इंस्टाग्राम पर Video Viral

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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