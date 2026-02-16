Advertisement
trendingNow13111887
Hindi Newsबॉलीवुडराघव चड्ढा के स्टडी रूम को परिणीति चोपड़ा ने बनाया बेटे का कमरा, फैंस को दिखाया घर का सबसे खास कोना, देखें इनसाइड वीडियो

राघव चड्ढा के स्टडी रूम को परिणीति चोपड़ा ने बनाया बेटे का कमरा, फैंस को दिखाया घर का सबसे खास कोना, देखें इनसाइड वीडियो

Parineeti Chopra Son Room: बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने अपने लिटिल चैंप प्रिंस नीर की नर्सरी फैंस को दिखाई. हसीना ने अपने बेटे के कमरे को काफी आलीशान तरीके से बनाया है. हर एक चीज को काफी अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है. बेटे के कमरे से उसके पिता का भी बेहद खास कनेक्शन है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 16, 2026, 08:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राघव चड्ढा के स्टडी रूम को परिणीति चोपड़ा ने बनाया बेटे का कमरा, फैंस को दिखाया घर का सबसे खास कोना, देखें इनसाइड वीडियो

Parineeti Chopra Son Room: बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इस समय अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में बनी हुई है. इस समय हसीना अपने हैप्पी स्पेस में हैं. वो अपनी मदरहुड जर्नी को काफी एन्जॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में लाडले बेटे नीर की नर्सरी की इनसाइड झलक फैंस को दिखाया है. उन्होंने अपने बेटे का कमरा काफी आलीशान बनाया है, जिसे देखने के बाद फैंस उससे अपनी नजरें तक नहीं हटा पाएंगे. 

परिणीति चोपड़ा ने शेयर किया वीडियो 
एक्ट्रेस परिणीति ने अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने लाडले बेटे नीर की नर्सरी को दिखाया. एक्ट्रेस ने बताया कि अब वो बेटे के रूम में अपनी जिंदगी का 99.9% टाइम स्पेंड करती हैं. एक्ट्रेस ने बताया कि 'पिछले 3 महीने से मैं सिर्फ सोने के लिए कहीं दूसरी जगह जाती हूं और नींद भी पूरी नहीं हो पाती. नई मॉम की नई प्रॉब्लम. लोग सोचते हैं कि मैं बहुत लाउड, फन और कैजुअल इंसान हूं, लेकिन 50% मैं काफी शांत इंसान भी हूं. इसलिए नर्सरी के लिए हम ऐसा रूम चाहते थे, जो सेंचुरी जैसा हो.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बेटे की नर्सरी पर आया फैंस का दिल 
एक्ट्रेस परिणीति के बेटे की नर्सरी में बहुत खूबसूरत बेज कलर का पालना रखा हुआ है. धारीदार वॉलपेपर और सफेद पैनल वाली दीवार हैं. रूम में विंटेज कारपेट बिछाया गया है. रूम में ट्रांसपेरेंट पर्दे, लाइट कलर के ही सॉफ्ट टॉप रखे हुए हैं. थीम से ही मैचिंग कर्वी अलमारी और लैंप रखी हुई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कमरे में एक्ट्रेस परिणीति के बेटे नीर के नाम के कस्टमाइज्ड कुशन्स भी हैं. बेटे नीर के कमरे में सभी कलर्स का काफी लाइट और सटल रखे हुए हैं विंटेज कार के आर्टवर्क से कमरे को सजाया गया है. बेटे के रूम को कपल ने काफी सिंपल और क्लासी रखा है, जिससे काफी शांत और पीसफुल वाइब्स मिल रही है. वहीं एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें बेटे के रूम में एस्थेटिक और जेंटलमैन वाइब्स चाहिए थी.

'बेटे के कमरे में बिताते सबसे ज्यादा वक्त'
वहीं परिणीति के पति राघव चड्ढा ने बताया कि उन्होंने अपनी स्टडी को बेटे की नर्सरी में कन्वर्ट किया है. पहले ऑफिस से आकर जहां वो अपनी स्पीच लिखते थे, नोट्स बनाते या काम करते थे. उसे अब उन्होंने बेटे को सौंप दिया है. राघव और परिणीति ने बताया कि उनके बेटे नीर का कमरा उनके घर का दिल है, जो उन दोनों के दिल के काफी करीब है. दोनों ही बेटे के कमरे में सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

राघव चड्ढा ने किया पोस्ट पर कमेंट
एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के बेटे ने इतनी खूबसूरत नर्सरी बनाने का क्रेडिट राघव ने पत्नी को दिया है. उन्होंने कहा कि परिणीति ने ही कमरे को डिजाइन किया है और पूरा कॉन्सेप्ट भी उन्हीं का था. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बेटे की नर्सरी का वीडियो शेयर किया और इसके साथ कैप्शन में लिखा 'हमारे दिल का टुकड़ा.' पोस्ट पर राघव ने कमेंट करते हुए लिखा 'हमारी दुनिया के अंदर हमारी छोटी सी दुनिया.'     

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Parineeti Chopra

Trending news

एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद पहली बार भारत पहुंचे बिल गिट्स, होने लगी थू-थू
India News
एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद पहली बार भारत पहुंचे बिल गिट्स, होने लगी थू-थू
शादी से पहले 'अजनबी' लड़का- लड़की कैसे संबंध बना सकते हैं? SC की सख्त टिप्पणी
Supreme Court
शादी से पहले 'अजनबी' लड़का- लड़की कैसे संबंध बना सकते हैं? SC की सख्त टिप्पणी
पहले आर्मी चीफ, अब GOC का दौरा, PAK फौज को वार्निंग; गड़बड़ की तो बचोगे नहीं
Jammu Kashmir
पहले आर्मी चीफ, अब GOC का दौरा, PAK फौज को वार्निंग; गड़बड़ की तो बचोगे नहीं
'अगर मौलाना नहीं जीते तो तुम...', 1952 के आम चुनाव में कैसे बदला था नतीजा?
pandit jawahar lal nehru
'अगर मौलाना नहीं जीते तो तुम...', 1952 के आम चुनाव में कैसे बदला था नतीजा?
साए की तरह जो शख्स मनमोहन सिंह के साथ रहा, वो अब ममता को देखना चाहता है PM
Bengal Assembly Elections
साए की तरह जो शख्स मनमोहन सिंह के साथ रहा, वो अब ममता को देखना चाहता है PM
'अपनी कब्र के लिए जगह नहीं मिलेगी...', हुमायूं कबीर को BJP नेता की खुली चेतावनी
Babri Masjid Row
'अपनी कब्र के लिए जगह नहीं मिलेगी...', हुमायूं कबीर को BJP नेता की खुली चेतावनी
तृषा पर विवादित टिप्पणी कर बुरे फंसे तमिलनाडु BJP चीफ, छीछालेदर के बाद बोलें सॉरी
Tamil Nadu news
तृषा पर विवादित टिप्पणी कर बुरे फंसे तमिलनाडु BJP चीफ, छीछालेदर के बाद बोलें सॉरी
आतंकवादियों को मरने से डर लगता है, गला भी सूखता है; सेना के खौफ से दाढ़ी ही कटवा ली
Jammu Kashmir
आतंकवादियों को मरने से डर लगता है, गला भी सूखता है; सेना के खौफ से दाढ़ी ही कटवा ली
शुरू हुआ AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
AI Summit
शुरू हुआ AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
'ये ट्रेंड बन चुका है', हिमंत बिस्वा सरमा शूटिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
Himanta Biswa Sarma
'ये ट्रेंड बन चुका है', हिमंत बिस्वा सरमा शूटिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त