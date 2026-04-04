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Hindi Newsबॉलीवुडपति राघव चड्ढा के सपोर्ट में उतरीं परिणीति चोपड़ा, सवालों से भरा वीडियो किया शेयर, बिग बॉस के इस कंटेस्टेंट ने भी दिया साथ

पति राघव चड्ढा के सपोर्ट में उतरीं परिणीति चोपड़ा, सवालों से भरा वीडियो किया शेयर, बिग बॉस के इस कंटेस्टेंट ने भी दिया साथ

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के पति राघव चड्डा को हाल ही में आम आदमी पार्टी ने उपनेता पद से हटा दिया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर कई लोग रिएक्शन दे रहे हैं. वहीं अब एक्ट्रेस ने पति को सपोर्ट करते हुए एक वीडियो शेयर किया है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 04, 2026, 11:45 AM IST
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पति राघव चड्ढा के सपोर्ट में उतरीं परिणीति चोपड़ा, सवालों से भरा वीडियो किया शेयर, बिग बॉस के इस कंटेस्टेंट ने भी दिया साथ

‘इश्कजादे’ एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के पॉलिटिशियन पति के लिए ये समय काफी मुश्किलों भरा है, उन्हें हाल ही में राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया गया है. राघव को पद से हटाते ही सोशल मीडिया पर उन्हें पसंद करने वाले लोगों के कमेंट और रिएक्शन का सैलाब देखने को मिला. वहीं राघव को सपोर्ट करते हुए अब उनकी पत्नी और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की है. इस स्टोरी में उन्होंने  राघव द्वारा AAP से हटाए जाने के बाद जारी किया गए वीडियो को दोबारा शेयर किया है. 

राघव ने किए सवाल
परिणीति चोपड़ा ने जिस वीडियो को शेयर किया है वो राघव द्वारा बनाया गया था, जिसका टाइटल उन्होंने 'चुप कराया गया, हरा नहीं.’ दिया है. इस वीडियो में उन्हें ये कहते हुए सुना जा रहा है, ‘जब भी मुझे संसद में बोलने का मौका मिलता है, मैं लोगों की भलाई के मुद्दों को उठाता हूं. शायद मैं ऐसे टॉपिक भी उठाता हूं जो आमतौर पर संसद में नहीं उठाए जाते. लेकिन क्या लोगों की भलाई के मुद्दे उठाना अपराध है? क्या मैंने कोई अपराध किया है? क्या मैंने कोई गलती की है? क्या मैंने कुछ गलत किया है?’

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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पति राघव पर लुटाया परिणीती ने प्यार 
एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इस समय अपने न्यू बोर्न बेबी के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं, लेकिन इसके साथ ही वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपने पति राघव के काम की तारीफ करती हुई नजर आती हैं. कुछ समय पहले राघव ने राज्यसभा में पैटरनिटी लीव को लेकर बात की थी, जिस पर परिणीति ने उनका वीडियो शेयर करते हुए प्यार मैसेज लिखा था. उन्होंने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, ‘मेरे प्यारे पति, आज आपने न केवल एक सांसद के रूप में, बल्कि उस पिता के रूप में भी बात की, जिसे मैं हर दिन देखती हूं. हमने इस बारे में कई बार चर्चा की है.कि हमारे बच्चे को दोनों माता-पिता की प्रजेंस का हकदार है.’

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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राजीव अदातिया ने किया राघव का सपोर्ट
परिणीति चोपड़ा के अलावा सलमान खान के रिएलिटी शो बिग बॉस 15 के मशहूर कंटेस्टेंट राजीव अदातिया ने भी राघव का सपोर्ट किया. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर राघव का सपोर्ट करते हुए लिखा, ‘राघव चड्ढा इंडिया के बेस्ट नेताओं में से एक हैं! वो उन गिने-चुने राजनेताओं में से हैं जो आम आदमी की बात करते हैं और जिनकी आवाज बदलाव ला रही है और लोगों के बीच जागरूकता फैला रही है!’ उन्होंने आगे लिखा, ‘पॉपुलैरिटी लोगों से जुड़ने से आती है! वो पूरे देश से जुड़े हुए हैं! आपको मेरा पूरा सपोर्ट! न केवल आपके जैसे इंसान के लिए बल्कि देश और आम आदमी के प्रति आपके दयालु और समझदार रवैये के लिए भी.’

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