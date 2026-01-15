37 साल की हसीना ने पीरियड्स में किया रोमांस, डायरेक्टर ने कपड़े तक नहीं दिए बदलने, एक्ट्रेस बोली- 'मेरे ऊपर लगातार पानी....'

Parvathy Thiruvothu Shooting Experience: एक्ट्रेस पार्वती थिरुवोथु मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की एक फेमस एक्ट्रेस में से एक हैं. पार्वती ने हाल ही में फिल्म शूटिंग के दौरान के दर्दनाक एक्सपीरियंस को शेयर किया है. एक्ट्रेस ने बताया कि पीरियड्स में उन्हें हीरो के साथ रोमांस करना पड़ा था.
Trending Photos
Parvathy Thiruvothu Shooting Experience: फिल्म इंडस्ट्री में नाम और शोहरत पाना इतना आसान नहीं, ये तो आप सभी जानते ही है और इन मामले में कई सेलेब्स भी बता चुके हैं. खासतौर पर फीमेल एक्ट्रेस को सेट पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इससे भी आप अच्छे से वाकिफ है. हाल ही में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस पार्वती थिरुवोथु ने अपनी फिल्म की शूटिंग का एक किस्सा सुनाया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया.
'मेरे पास बदलने के लिए कपड़े नहीं थे'
एक्ट्रेस पार्वती थिरुवोथु ने 'हॉटरफ्लाय' के साथ एक पॉडकास्ट किया था. इस दौरान उन्होंने बताया कि पीरियड्स के दौरान उन्हें एक्टर धनुष के साथ रोमांस करना पड़ा था और ये एक्सपीरियंस उनके लिए काफी दर्दनाक रहा था. एक्ट्रेस पार्वती थिरुवोथु ने बताया कि 'साल 2013 में आई तमिल फिल्म 'मरियान' की शूटिंग के पहले दिन ही मुझे पानी में भीगते हुए हीरो धनुष के साथ रोमांस करना पड़ा था. मेरे ऊपर लगातार पानी डाला जा रहा था और उस वक्त मेरे पास बदलने के लिए कपड़े भी नहीं थे.'
'डायरेक्टर को बताया मुझे पीरियड्स....'
पार्वती थिरुवोथु ने बताया कि फिर वो डायरेक्टर के पास गयी और उनसे कहा कि उन्हें कपड़े बदलने के लिए होटल जाना होगा, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया. इसके बाद एक्ट्रेस के पास कोई चारा नहीं था और उन्होंने डायरेक्टर को बताया कि वो पीरियड्स में हैं. हालांकि, डायरेक्टर को भी सुनकर समझ नहीं आया कि इस पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए.
इस पॉडकास्ट में एक्ट्रेस पार्वती ने पीरियड्स को टैबू बताने पर भी बात की और बताया कि उन्हें घर में ही इस तरह की पैट्रियार्की का सामना करना पड़ा. जहां पीरियड्स के बारे में उन्हें कुछ बताया नहीं गया, पीरियड्स के वक्त उन्हें घर पर कोने में बैठना पड़ता था और वो धुले कपड़ों को भी छू नहीं सकती थी. बता दें कि तमिल फिल्म 'मरियान' में धनुष और पार्वती थिरुवोथु लीड रोल में थे. ये फिल्म साल 2013 में रिलीज हुई थी.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.