Advertisement
trendingNow13075662
Hindi Newsबॉलीवुड37 साल की हसीना ने पीरियड्स में किया रोमांस, डायरेक्टर ने कपड़े तक नहीं दिए बदलने, एक्ट्रेस बोली- मेरे ऊपर लगातार पानी....

37 साल की हसीना ने पीरियड्स में किया रोमांस, डायरेक्टर ने कपड़े तक नहीं दिए बदलने, एक्ट्रेस बोली- 'मेरे ऊपर लगातार पानी....'

Parvathy Thiruvothu Shooting Experience: एक्ट्रेस पार्वती थिरुवोथु मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की एक फेमस एक्ट्रेस में से एक हैं. पार्वती ने हाल ही में फिल्म शूटिंग के दौरान के दर्दनाक एक्सपीरियंस को शेयर किया है. एक्ट्रेस ने बताया कि पीरियड्स में उन्हें हीरो के साथ रोमांस करना पड़ा था. 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Jan 15, 2026, 07:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पीरियड्स में भी शूटिंग को मजबूर हुईं पार्वती थिरुवोथु
पीरियड्स में भी शूटिंग को मजबूर हुईं पार्वती थिरुवोथु

Parvathy Thiruvothu Shooting Experience: फिल्म इंडस्ट्री में नाम और शोहरत पाना इतना आसान नहीं, ये तो आप सभी जानते ही है और इन मामले में कई सेलेब्स भी बता चुके हैं. खासतौर पर फीमेल एक्ट्रेस को सेट पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इससे भी आप अच्छे से वाकिफ है. हाल ही में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस पार्वती थिरुवोथु ने अपनी फिल्म की शूटिंग का एक किस्सा सुनाया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया.

'मेरे पास बदलने के लिए कपड़े नहीं थे'
एक्ट्रेस पार्वती थिरुवोथु ने 'हॉटरफ्लाय' के साथ एक पॉडकास्ट किया था. इस दौरान उन्होंने बताया कि पीरियड्स के दौरान उन्हें एक्टर धनुष के साथ रोमांस करना पड़ा था और ये एक्सपीरियंस उनके लिए काफी दर्दनाक रहा था. एक्ट्रेस पार्वती थिरुवोथु ने बताया कि 'साल 2013 में आई तमिल फिल्म 'मरियान' की शूटिंग के पहले दिन ही मुझे पानी में भीगते हुए हीरो धनुष के साथ रोमांस करना पड़ा था. मेरे ऊपर लगातार पानी डाला जा रहा था और उस वक्त मेरे पास बदलने के लिए कपड़े भी नहीं थे.' 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'डायरेक्टर को बताया मुझे पीरियड्स....'
पार्वती थिरुवोथु ने बताया कि फिर वो डायरेक्टर के पास गयी और उनसे कहा कि उन्हें कपड़े बदलने के लिए होटल जाना होगा, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया. इसके बाद एक्ट्रेस के पास कोई चारा नहीं था और उन्होंने डायरेक्टर को बताया कि वो पीरियड्स में हैं. हालांकि, डायरेक्टर को भी सुनकर समझ नहीं आया कि इस पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इस पॉडकास्ट में एक्ट्रेस पार्वती ने पीरियड्स को टैबू बताने पर भी बात की और बताया कि उन्हें घर में ही इस तरह की पैट्रियार्की का सामना करना पड़ा. जहां पीरियड्स के बारे में उन्हें कुछ बताया नहीं गया, पीरियड्स के वक्त उन्हें घर पर कोने में बैठना पड़ता था और वो धुले कपड़ों को भी छू नहीं सकती थी. बता दें कि तमिल फिल्म 'मरियान' में धनुष और पार्वती थिरुवोथु लीड रोल में थे. ये फिल्म साल 2013 में रिलीज हुई थी. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Parvathy Thiruvothu

Trending news

'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
Asaduddin Owaisi news
'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?
BMC Exit Poll
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?
बंगाल में SIR को लेकर उपद्रवियों ने पार की हदें, अब चौकुलिया के BDO ऑफिस में लगाई आग
West Bengal
बंगाल में SIR को लेकर उपद्रवियों ने पार की हदें, अब चौकुलिया के BDO ऑफिस में लगाई आग
Army Day पर सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो; PAK में मची तबाही की झलक दिखी
Army Day
Army Day पर सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो; PAK में मची तबाही की झलक दिखी
वोट डाला, स्याही हटाई! BMC चुनाव में झमेले में फंसा लोकतंत्र तो अफसरों ने दिया जवाब
BMC Election 2026
वोट डाला, स्याही हटाई! BMC चुनाव में झमेले में फंसा लोकतंत्र तो अफसरों ने दिया जवाब
77वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे यूरोपियन काउंसिल के ये नेता, सरकार ने की घोषणा
Republic Day 2026
77वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे यूरोपियन काउंसिल के ये नेता, सरकार ने की घोषणा
अवैध प्रवासी बताकर बांग्लादेशी डिपोर्ट की गई मुस्लिम महिला, SC का खटखटाया दरवाजा
Assam NRC
अवैध प्रवासी बताकर बांग्लादेशी डिपोर्ट की गई मुस्लिम महिला, SC का खटखटाया दरवाजा
दिल्ली में बड़ी घटना से बचा एयर इंडिया का विमान, कंटेनर से टकराकर खराब हुआ इंजन
AIR INDIA
दिल्ली में बड़ी घटना से बचा एयर इंडिया का विमान, कंटेनर से टकराकर खराब हुआ इंजन
I-PAC छापेमारी मामले में बंगाल सरकार को झटका, SC ने सीएम ममता को जारी किया नोटिस
mamata banarjee
I-PAC छापेमारी मामले में बंगाल सरकार को झटका, SC ने सीएम ममता को जारी किया नोटिस
मरकर भी धड़केगा अयोना का दिल, बच्ची की मौत से टूटे मां-बाप ने डोनेट किया ऑर्गन
Kerala News
मरकर भी धड़केगा अयोना का दिल, बच्ची की मौत से टूटे मां-बाप ने डोनेट किया ऑर्गन