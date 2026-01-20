Advertisement
trendingNow13080025
Hindi Newsबॉलीवुड‘पता नहीं मैं वापस आऊंगी या नहीं…’, नेहा कक्कड़ के ब्रेकअप पोस्ट से मचा बवाल, रोहनप्रीत से तलाक की अफवाह हुई तेज, सिंगर बोलीं- ‘दोस्तों, कृपया मेरे पति…’

‘पता नहीं मैं वापस आऊंगी या नहीं…’, नेहा कक्कड़ के ब्रेकअप पोस्ट से मचा बवाल, रोहनप्रीत से तलाक की अफवाह हुई तेज, सिंगर बोलीं- ‘दोस्तों, कृपया मेरे पति…’

बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपने सभी रिश्तों और कामों से ब्रेक लेने की घोषणा की थी. मगर सिंगर ने मिनट बाद ही इसको डीलीट कर दिया, जिसके बाद उनके तलाक की अफवाह इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं. इन अफवाहों पर सिंगर ने सफाई दी है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Jan 20, 2026, 06:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘पता नहीं मैं वापस आऊंगी या नहीं…’, नेहा कक्कड़ के ब्रेकअप पोस्ट से मचा बवाल, रोहनप्रीत से तलाक की अफवाह हुई तेज, सिंगर बोलीं- ‘दोस्तों, कृपया मेरे पति…’

सिंगर नेहा कक्कड़ और उनके भाई टोनी कक्कड़ आए दिन इंटरनेट पर सुर्खियों में छाए रहते हैं, जिसके पीछे की वजह कभी उनका कोई गाना या तो स्टेटमेंट होता है. वहीं सिंगर नेहा कक्कड़ फिर से चर्चा का विषय बन गई हैं, जिसमें इस बार उनके पति रोहनप्रीत सिंह को भी घसीट लिया गया है. सिंगर ने कल 19 जनवरी को अपने इंस्टा पर तीन स्टोरी पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने सभी रिश्तों और काम से ब्रेक से लेने को कहा था. हालांकि ये स्टोरी उन्होंने कुछ देर बाद ही डिलीट कर दी थी. मगर तब तक सोशल मीडिया पर इसका स्क्रीनशॉट वायरल हो चुका था. नेहा के उस पोस्ट को लेकर अब बवाल मचा हुआ है और लोग तरह-तरह की अटकलें लगा रहे हैं. 

तलाक की अफवाहों को किया खारिज
नेहा कक्कड़ के इंस्टा स्टोरी से उनके फैंस के बीच पति रोहनप्रीत सिंह के साथ उनके तलाक की अफवाह उड़ने लगी. इस अफवाह पर सिंगर ने सफाई देते हुए एक और स्टोरी शेयर की है, जिसमें उन्होंने अपने पति को इसमें ड्रैग ना करने की रिक्वेस्ट की है. नेहा ने अपने नई इंस्टा स्टोरी में कहा, ‘दोस्तों, कृपया मेरे निर्दोष पति और मेरे प्यारे परिवार को इसमें न घसीटें! वे मेरे जीवन के सबसे अच्छे लोग हैं और आज मैं जो कुछ भी हूं, उनकी मदद की वजह से ही हूं! मैं कुछ दूसरे लोगों और व्यवस्था से नाराज हूं. मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगे और मेरे पति और परिवार को इस सब से दूर रखेंगे.’ 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

स्टोरी पोस्ट करने के लिए मांगी माफी
सिंगर ने आगे इस स्टोरी में लिखा, ‘हां, मैं मानती हूं कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय मुझे इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए.’ नेहा ने आगे बताया की इमोशनल होने के कारण उन्होंने बिना सोचे-समझे स्टोरी पोस्ट कर दी , जिसके लिए उनके फैंस और घरवालों को परेशान होना पड़ा, सिंगर ने इसके लिए माफी मांगी है. वहीं उन्होंने आगे कहा, ‘बेचारी भावुक नेहू इस दुनिया के लिए बहुत भावुक है! सॉरी और थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों. चिंता मत करो, मैं जल्द ही धमाकेदार वापसी करूंगी! ढेर सारा प्यार!’

fallback

नेहा ने की थी प्राइवेसी की मांग
नेहा के द्वारा एक नहीं बल्कि तीन इंस्टा स्टोरी को डिलीट किया गया था, जिसमें उन्होंने ब्रेक की घोषणा के साथ एक कहा कि ‘मैं अभी सोच सकती हूं. पता नहीं मैं वापस आऊंगी या नहीं. धन्यवाद.’ वहीं उन्होंने अपने और अन्य स्टोरी में मीडिया और फैंस से प्राइवेसी बनाए रखने की रिक्वेस्ट की थी. जिसमें उन्होंने कहा, ‘मैं पैपराजी और फैंस से प्राइवेसी का सम्मान करने और मुझे इस दुनिया में इंडीप्टेंडेट तरह से जीने देने की रिक्वेस्ट करती हूं. कृपया कैमरे न लगाएं! मेरी शांति के लिए आप सभी इतना तो कर ही सकते हैं.’ बात करें सिंगर की पर्सनल लाइफ की तो, उन्होंने साल 2020 में सिंगर रोहनप्रीत सिंह के साथ सात फेरे लिए थे और दोनों आए दिन सोशल मीडिया पर साथ में फोटोज शेयर करते रहते हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Neha kakkar

Trending news

ब्रिटेन की अदालत को भारत की जरूरत! नीरव मोदी केस में दिल्ली HC से मांगी मदद
nirav modi
ब्रिटेन की अदालत को भारत की जरूरत! नीरव मोदी केस में दिल्ली HC से मांगी मदद
जब बंगाल में राष्ट्रपति शासन के लिए अड़ गईं ममता, मुस्लिमों के लिए कुर्सी छोड़ दी
west bengal vidhan sabha chunav
जब बंगाल में राष्ट्रपति शासन के लिए अड़ गईं ममता, मुस्लिमों के लिए कुर्सी छोड़ दी
DNA: भारत-यूएई के नेताओं की केमिस्ट्री कितनी मजबूत? एक विश्लेषण
DNA
DNA: भारत-यूएई के नेताओं की केमिस्ट्री कितनी मजबूत? एक विश्लेषण
भारत-UAE अपना NATO बनाने वाले हैं? मुस्लिम देशों के सबसे बड़े 'शेख' बनेंगे जायद!
DNA
भारत-UAE अपना NATO बनाने वाले हैं? मुस्लिम देशों के सबसे बड़े 'शेख' बनेंगे जायद!
गाजा पोस्ट-वॉर अरेंजमेंट में क्या होगा भारत का रोल? नाहयान के दौरे से मिलेगा जवाब
DNA
गाजा पोस्ट-वॉर अरेंजमेंट में क्या होगा भारत का रोल? नाहयान के दौरे से मिलेगा जवाब
क्या है 80 मिनट की कीमत, जिससे बच सकती थी युवराज की जान
DNA
क्या है 80 मिनट की कीमत, जिससे बच सकती थी युवराज की जान
गुजरात में क्यों खौल रहा अरब सागर का पानी? समुद्र में दिखे खौफनाक बुलबुले
Arabian Sea
गुजरात में क्यों खौल रहा अरब सागर का पानी? समुद्र में दिखे खौफनाक बुलबुले
'महाराष्ट्र में हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव',इस नेता के बयान से गरमाई सियासत
Maharashtra news
'महाराष्ट्र में हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव',इस नेता के बयान से गरमाई सियासत
5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान भी खरीदने की तैयारी में भारत; दुश्मनों की उड़ी नींद
Rafale
5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान भी खरीदने की तैयारी में भारत; दुश्मनों की उड़ी नींद
BJP में 'नवीन' युग, 5 राज्यों के चुनाव ही नहीं; नए अध्यक्ष के सामने हैं ये 5 चुनौती
nitin Nabin
BJP में 'नवीन' युग, 5 राज्यों के चुनाव ही नहीं; नए अध्यक्ष के सामने हैं ये 5 चुनौती