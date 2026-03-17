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Hindi Newsबॉलीवुडविक्की कौशल को मजाक करना पड़ा भारी! शादी में वाइफ जॉक पर भड़के फैंस, एक्टर की लगा दी क्लास, देंखे वीडियो

विक्की कौशल को मजाक करना पड़ा भारी! शादी में 'वाइफ जॉक' पर भड़के फैंस, एक्टर की लगा दी क्लास, देंखे वीडियो

Vicky Kaushal: बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल एक्टिंग के साथ-साथ अपनी 'आइडल हसबैंड' की इमेज के लिए भी काफी पॉपुलर हैं. लेकिन हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो देख फैंस नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. विक्की कौशल ने एक शादी में अपनी वाइफ को लेकर मजाक किया, जिसे लेकर अब नेटिजन्स एक्टर को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. 

 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 17, 2026, 04:02 PM IST
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पत्नी पर जोक कर विक्की कौशल हुए बुरी तरह ट्रोल
पत्नी पर जोक कर विक्की कौशल हुए बुरी तरह ट्रोल

Vicky Kaushal Viral Video: बॉलीवुड सुपरस्टार विक्की कौशल बीते साल 2025 में ब्लॉकबस्टर फिल्म 'छावा' में नजर आए थे और इसी साल नवंबर में पिता भी बने. इन दोनों वजहों से एक्टर ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. अब एक बार फिर एक्टर चर्चा में हैं, जिसकी वजह एक वायरल वीडियो है. इन दिनों इंटरनेट पर विक्की कौशल का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में एक्टर ने कुछ ऐसा कह दिया, जिसे सुनकर हर कोई उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. 

देखें वायरल वीडियो

Vicky is turning into the wife jokes guy
by u/yours_truly_Davina in BollyBlindsNGossip

मजाक करना विक्की कौशल को पड़ा भारी!

दरअसल, विक्की कौशल हाल ही में एक शादी में शामिल हुए थे. इस दौरान उन्होंने इनडायरेक्टली वाइफ को लेकर एक मजाक कर दिया, जिसकी वजह से वह जमकर ट्रोल हो रहे हैं. इसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो क्लिप में विक्की दूल्हे के पिता से मजाकिया अंदाज में बात करते नजर आ रहे हैं और दूल्हे से पूछने के लिए कह रहे हैं 'हाउ इज द जोश?' जब ऑडियंस ने हाई, सर! कहा, तो विक्की ने मजाक में कहा, मैंने ये देखा है कि बैचलर्स का जोश हमेशा हाई होता है. हम शादीशुदा लोगों का जोश साल दर साल कम होता जाता है, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, 4 दिन में जोश कम नहीं होता.'   

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लोग कर रहे विक्की कौशल को ट्रोल

इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो में लोगों को विक्की कौशल का यह मजाक पसंद नहीं आया. फैंस एक्टर की जमकर क्लास लगा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा 'साल 2026 आ गया है और हम अभी भी औरतों के खिलाफ शादी का मजाक उड़ाने वाले जोक्स कर रहे हैं. इन्हें तो 2016 में 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल' में ही छोड़ देना चाहिए था.' दूसरे यूजर ने लिखा 'विक्की कौशल का यह मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. जब मर्द सबके सामने अपनी शादी का मजाक उड़ाते हैं तो इससे इनडायरेक्टली रूप से उनकी पत्नी का अपमान होता है और यह बिल्कुल भी मजेदार नहीं है.'

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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