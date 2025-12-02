पापा बनने के बाद बेहद खुश 37 साल का हैंडसम हंक, बेटे के आने से जिंदगी में आया नया चैप्टर, बोले- ‘ये फीलिंग जिंदगीभर...’

Vicky Kaushal is enjoying a new chapter in life after becoming a father: बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल इन दिनों काफी सुर्खियों में बने हुए हैं. विक्की कौशल और एक्ट्रेस कैटरीना कैफ हाल ही में पैरेंट्स बने हैं. कैटरीना ने कुछ दिनों पहले ही बेटे को जन्म दिया है. इस गुड न्यूज को सुनकर फैंस काफी खुश हैं. फैंस कैटरीना और विक्की के बेटे की पहली झलक देखने के लिए काफी बेकरार है. इसी बीच विक्की कौशल ने बताया कि पापा बनने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं.

पापा बनने के बाद काफी खुश है विक्की

एक्टर विक्की कौशल ने हाल ही में जीक्यू इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि पिता बनने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हैं. उन्होंने बताया कि साल 2025 का मेरा सबसे बड़ा मोमेंट यही है कि मैं बाप बन गया. मैंने सोचा था कि मैं बहुत रोऊंगा, चिल्लाऊंगा, लेकिन जब पहली बार मैंने अपने बेटे को गोद में लिया तो लगा जैसे जिंदगी में पहली बार पैर जमीन पर टिके हैं. ये काफी खास पल था था. विक्की कौशल ने आगे बताया कि मेरे लिए ये काफी जादुई और सबसे ग्राउंडिंग फीलिंग थी.

बच्चे का नाम जानने के लिए फैंस बेताब

हाल ही में एक अवॉर्ड फंक्शन में पैपराजी ने विक्की कौशल को पापा बनने पर बधाई दी थी. तब उन्होंने हाथ जोड़कर और बड़ी सी स्माइल देखकर सबका शुक्रिया किया. एक फोटोग्राफर ने एक्टर से मजाक में बेटे का नाम पूछा तो विक्की ने कहा 'बताता हूं.' विक्की और कैटरीना के बच्चे का नाम और पहली झलक देखने के लिए फैंस काफी बेताब हैं.

साल 2021 में की थी शादी

बता दें कि विक्की कौशल और कैटरीना कैफ बॉलीवुड इंडस्ट्री का पॉपुलर कपल्स में से एक हैं. दोनों ने साल 2021 में शादी की थी और धूमधाम से फेरे लिए थे. शादी से पहले विक्की और कैटरीना ने एक-दूसरे को लंबे समय तक डेट किया था. हालांकि शादी से पहले कैटरीना कैफ का नाम कई लोगों से जुड़ा था, लेकिन सच्चा प्यार विक्की कौशल से हुआ. कैटरीना कैफ और विक्की कौशल फैंस को साथ में काफी पसंद हैं.