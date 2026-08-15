39 साल बाद भी क्यों नहीं थम रहे गोविंदा-सुनीता के मतभेद? रिश्ते से ज्यादा अब दांव पर है ‘इमेज'

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और सुनीता को साल 2025 में तलाक की खबरों ने सुर्खियों में ला दिया. खबरों के मुताबिक, दिसंबर, साल 2024 में तलाक की अर्जी की बात कही गई, जिसमें कथित तौर पर क्रूरता और अलगाव जैसे आधार बताए गए. हालांकि, बाद में गोविंदा की टीम और परिवार की तरफ से कहा गया कि मामला शुरुआती लेवल पर सुलझा लिया गया है. लेकिन सवाल है कि आखिर झगड़ा शुरू कहां से हुआ? सुनीता के पुराने बयानों को देखें तो उनकी सबसे बड़ी शिकायत गोविंदा के कामकाज, उनके आसपास रहने वाले लोगों और उनकी कथित लापरवाही को लेकर रही है.
साल 2025 में सुनीता ने साफ कहा कि दोनों के बीच लड़ाई की एक बड़ी वजह ये है कि गोविंदा काम पर उतना ध्यान नहीं देते और उनके आसपास के लोग उन्हें मिसगाइड करते हैं. सुनीता का अंदाज शुरू से ही बेहद बेबाक रहा है वो पति की तारीफ भी कैमरे के सामने करती हैं और उसी कैमरे के सामने उनकी कमियां भी गिना देती हैं. यही वो पैटर्न है जिसने इस शादी को नॉर्मल तकरार से निकालकर लगातार मीडिया की कहानी बना दिया है.
गोविंदा की फीमेल एक्टर्स को लेकर उठने वाली अफवाहें इस कहानी का सबसे सबसे अहम मुद्दा है. सुनीता ने कई मौकों पर पति के कथित अफेयर्स का जिक्र किया है और ये भी कहा कि उन्होंने बहुत कुछ माफ किया, क्योंकि वो अपने पति से प्यार करती हैं. वहीं साल 2025 में उन्होंने यहां तक कहा कि 'कौन सा हीरो दूध का धुला है'. यानी उनके लिए शादी को बचाना अफवाहों से ज्यादा जरूरी था. साल 2026 में भी उन्होंने गोविंदा के कथित अफेयर्स पर बात करते हुए कहा कि वो माफ कर सकती हैं, लेकिन भूलना आसान नहीं होता. वहीं गोविंदा ने भी इन आरोपों को पूरी तरह स्वीकार करने के बजाय कभी मजाक, कभी इमोशनल और कभी चुप्पी साधते हुए दबा दिया.
साल 2025 का वो दौर था, जब तलाक की खबरें इतनी तेज हुईं कि लगा 39 साल पुरानी शादी सचमुच टूटने वाली है. अलग-अलग रिपोर्टों में दोनों के अलग रहने और लाइफस्टाइल में अंतर की बातें सामने आईं. कुछ रिपोर्टों ने तलाक की अर्जी का दावा किया, जबकि गोविंदा के मैनेजर ने कहा कि दस्तावेज दाखिल हुए भी थे तो शुरुआती लेवल पर मामला सुलझा लिया गया और दोनों अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट आए हैं. वहीं बेटी टीना ने भी बाद में माना कि परिवार में करीब दो साल से तनाव बना हुआ है. यानी तलाक की अफवाह को केवल गॉसिप कहकर खारिज नहीं कर सकते हैं.
सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया, जब विवाद के बीच दोनों ने गणेश चतुर्थी साथ मनाई. अगस्त 2025 में गोविंदा और सुनीता एक साथ गणपति बप्पा का स्वागत करते नजर आए और बाद में विसर्जन के दौरान भी साथ दिखे. मीडिया ने तलाक को लेकर सवाल किया तो सुनीता ने अपने अंदाज में पलटकर पूछा कि लोग 'कॉन्ट्रोवर्सी सुनने आए हैं या गणेश चतुर्थी मनाने.' बाद में उन्होंने ये भी कहा कि वो गोविंदा को छोड़कर नहीं जाएंगी. ये सीन उन तमाम तलाक की खबरों के लिए मजबूत जवाब था.
अब साल 2026 में इस विवाद ने नया मोड़ ले लिया है, इस बार नाम कोमल रानी स्वर्णकार हैं. गोविंदा के उनके साथ दिखाई देने के बाद सुनीता ने कथित रिश्ते पर खुलकर नाराजगी जताई. साल 2025 में उन्होंने कहा था कि वो महिला गोविंदा से प्यार नहीं करती, बल्कि कथित तौर पर उनके पैसे के पीछे हैं. हालिया विवाद में सुनीता ने गोविंदा को शुगर डैडी तक कह दिया और उनकी उम्र को लेकर भी तंज कसा था. इन बयानों ने पुराने अफेयर विवादों को फिर जिंदा कर दिया.
नया विवाद शायद इस रिश्ते की असली स्थिति समझने की सबसे बड़ी चाबी है. साल 2026 में गोविंदा ने सुनीता के बयानों पर खुलकर रिएक्शन दिया और कथित तौर पर कहा कि वो बार-बार गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल न करें और परिवार की मां और बहन जैसे रिश्तेदारों को लेकर भी सावधानी बरतें. वहीं एक दूसरे बयान पर रिएक्शन देते हुए गोविंदा ने सुनीता के आरोपों को उनकी छवि खराब करने की कोशिश बताया और ये भी कहा कि यंग आर्टिस्ट के साथ काम करना अपने आप में गलत नहीं है. यहां पहली बार मामला सिर्फ पति-पत्नी की नोकझोंक नहीं लगता, बल्कि दोनों की पब्लिक इमेज भी दांव पर है.
इस विवाद का सबसे दिलचस्प पल वो है, जब कभी सुनीता खुद ही रिश्ते को खत्म बताती हुई नजर आती हैं और कभी उसी रिश्ते की सबसे बड़ी पैरोकार बन जाती हैं. साल 2026 में उन्होंने कहा कि अगर वो पति से प्यार करती हैं तो उनसे दूर क्यों जाएंगी और गोविंदा की कथित बेवफाई के बावजूद उनके साथ खड़े रहने की बात दोहराई थी. दूसरी ओर, गोविंदा कभी कहते हैं कि सुनीता उन्हें प्यार से डांटती हैं और वो सब डांट खा लेते हैं, तो कभी उनके पब्लिक बयानों से नाराजगी जताते हैं.
तो क्या ये सचमुच रिश्ते में दरार है या पब्लिसिटी? मेरी नजर में जवाब बीच का है. दरार के साइन रियल हैं, क्योंकि अलग रहने की खबरें, कथित कानूनी प्रोसेस, परिवार द्वारा स्वीकार किया गया तनाव और दोनों के एक-दूसरे पर पब्लिकली किए गए तंज महज कहानी नहीं लगते. लेकिन इसे पूरी तरह टूटा हुआ रिश्ता कहना भी गलत होगा, क्योंकि साथ में पब्लिकली प्रजेंटेशन, फैमिली के लेवल पर सुलह की कोशिश और सुनीता का हालिया बयान 'मैं क्यों छोड़ूं?' वाला रुख दूसरी तस्वीर पेश करता है. हां, ये भी सच है कि आज दोनों की पर्सनल लाइफ खुद एक मीडिया कंटेंट बन चुकी है और हर नया बयान उनके नाम को फिर सुर्खियों में ले आता है.