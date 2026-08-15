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39 साल बाद भी क्यों नहीं थम रहे गोविंदा-सुनीता के मतभेद? रिश्ते से ज्यादा अब दांव पर है ‘इमेज'

Govinda- Sunita: बॉलीवुड में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी उम्र सिर्फ सालों में नहीं, बल्कि उतार-चढ़ाव में गिनी जाती है. गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी भी ऐसा ही रिश्ता है. 39 साल की इस शादी की में अब प्यार के अलावा, शिकायत, साथ और दूरी, माफी और आरोप सब एक साथ दिखाई देते हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 15, 2026, 11:43 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 11:51 PM IST
39 साल बाद भी क्यों नहीं थम रहे गोविंदा-सुनीता के मतभेद? रिश्ते से ज्यादा अब दांव पर है ‘इमेज'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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