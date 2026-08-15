39 साल बाद भी क्यों नहीं थम रहे गोविंदा-सुनीता के मतभेद? रिश्ते से ज्यादा अब दांव पर है ‘इमेज'

गोविंदा की फीमेल एक्टर्स को लेकर उठने वाली अफवाहें इस कहानी का सबसे सबसे अहम मुद्दा है. सुनीता ने कई मौकों पर पति के कथित अफेयर्स का जिक्र किया है और ये भी कहा कि उन्होंने बहुत कुछ माफ किया, क्योंकि वो अपने पति से प्यार करती हैं. वहीं साल 2025 में उन्होंने यहां तक कहा कि 'कौन सा हीरो दूध का धुला है'. यानी उनके लिए शादी को बचाना अफवाहों से ज्यादा जरूरी था. साल 2026 में भी उन्होंने गोविंदा के कथित अफेयर्स पर बात करते हुए कहा कि वो माफ कर सकती हैं, लेकिन भूलना आसान नहीं होता. वहीं गोविंदा ने भी इन आरोपों को पूरी तरह स्वीकार करने के बजाय कभी मजाक, कभी इमोशनल और कभी चुप्पी साधते हुए दबा दिया.