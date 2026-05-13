Advertisement
trendingNow13215965
Hindi Newsबॉलीवुडऋत्विक धनजानी ने बताया क्यों छोड़ दिए TV सीरियल्स, पवित्र रिश्ता को बताई वजह; अब तीसरी बार खतरों के खिलाड़ी 15 में आएंगे नजर

ऋत्विक धनजानी ने बताया क्यों छोड़ दिए TV सीरियल्स, 'पवित्र रिश्ता' को बताई वजह; अब तीसरी बार 'खतरों के खिलाड़ी 15' में आएंगे नजर

Khatron Ke Khiladi 15 Rithvik Dhanjani: 'पवित्र रिश्ता' में नजर आ चुके टीवी के जाने-माने सितारे ऋत्विक धनजानी जल्द स्टंट बेस्ड शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' में नजर आने वाले हैं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 13, 2026, 08:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऋत्विक धनजानी ने बताया क्यों छोड़ दिए TV सीरियल्स, 'पवित्र रिश्ता' को बताई वजह; अब तीसरी बार 'खतरों के खिलाड़ी 15' में आएंगे नजर

टीवी एक्टर और होस्ट ऋत्विक धनजानी ने 'पवित्र रिश्ता' शो से घर-घर में पहचान बनाई.लेकिन वह लंबे समय से सीरियल्स से दूर रहे.हालांकि वह वेब सीरीज और रियलिटी शोज पर लगातार सक्रिय रहे, लेकिन फैंस उन्हें किसी बड़े टीवी शोज में देखने का इंतजार कर रहे हैं. ऋत्विक ने बताया है कि आखिर वह टीवी की दुनिया से दूरी बनाकर क्यों चल रहे हैं और किस तरह की कहानियां उन्हें वापस छोटे पर्दे पर ला सकती हैं.

बताया क्यों छोड़ दिए TV सीरियल्स

ऋत्विक धनजानी ने कहा, ''मुझे आज भी शूटिंग सेट की बहुत याद आती है.फिक्शन शोज में काम करने का अनुभव बेहद खास होता है.मैं सेट पर बिताए पलों को काफी मिस करता हूं, वहां कलाकार अपने किरदार के साथ जीते हैं और रोज नई भावनाओं को महसूस करते हैं.पिछले कुछ सालों में मुझे जो टीवी कहानियां ऑफर हुईं, उनमें मुझे वह बात नजर नहीं आई, जो सीधे दिल को छू सके.एक कलाकार को कोई भी कहानी सिर्फ काम के लिए नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस किरदार और कहानी से भावनात्मक जुड़ाव महसूस होना चाहिए.''

'पवित्र रिश्ता' को बताई वजह

उन्होंने आगे कहा, ''मैं अब खुद को एक ही तरह की छवि में कैद नहीं रखना चाहता.पिछले कुछ सालों में मैंने जानबूझकर अलग-अलग प्लेटफॉर्म और नए एक्सपेरिमेंट की ओर कदम बढ़ाया है.मैं वेब सीरीज और डिजिटल प्रोजेक्ट्स इसलिए कर रहा हूं ताकि लोग मुझे नए अंदाज में देख सकें.'कार्टेल' और 'हाफ लव हाफ अरेंज्ड' जैसे प्रोजेक्ट्स मैंने खुद को बदलने और नई कहानियों को समझने के लिए किए.कलाकार को समय के साथ खुद को चुनौती देते रहना चाहिए।''

Add Zee News as a Preferred Source

ऋत्विक धनजानी ने कहा, ''करियर में बदलाव और नई पहचान बनाना आसान नहीं होता.इसमें समय लगता है और धैर्य रखना पड़ता है.मैं किसी चीज को जबरदस्ती हासिल करने में विश्वास नहीं रखता.हर चीज अपने सही समय पर होती है और जब सही मौका आएगा, तब वह अपने आप सामने आ जाएगा.मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहता, बल्कि ऐसा काम करना चाहता हूं, जो लंबे समय तक लोगों के दिलों में बना रहे.'' अब जल्द ही ऋत्विक धनजानी जल्द स्टंट बेस्ड शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' में नजर आने वाले हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Rithvik Dhanjani

Trending news

काफिले की गाड़ियां घटीं, विदेशी दौरों पर रोक... मंत्रियों ने अबतक क्या-क्या कदम उठाए
PM Modi Convoy
काफिले की गाड़ियां घटीं, विदेशी दौरों पर रोक... मंत्रियों ने अबतक क्या-क्या कदम उठाए
CBSE ने साख बचाने को जो किया, वो NEET को 'लीक' से बचाने का बन सकता है ब्लू प्रिंट
neet paper leak
CBSE ने साख बचाने को जो किया, वो NEET को 'लीक' से बचाने का बन सकता है ब्लू प्रिंट
चाट की राजधानी दिल्ली में चख लें आलू टिक्की से लेकर दही भल्ले का स्वाद
Street food
चाट की राजधानी दिल्ली में चख लें आलू टिक्की से लेकर दही भल्ले का स्वाद
भारत-पाक बातचीत की वकालत करने वाले RSS नेता को महबूबा मुफ्ती का समर्थन
Jammu-kashmir
भारत-पाक बातचीत की वकालत करने वाले RSS नेता को महबूबा मुफ्ती का समर्थन
महाराष्ट्र ATS का बड़ा ऑपरेशन, PAK गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े नेटवर्क पर शिकंजा
Maharashtra ATS
महाराष्ट्र ATS का बड़ा ऑपरेशन, PAK गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े नेटवर्क पर शिकंजा
हेरोइन, हवाला और हिजबुल कनेक्शन... 5 साल बाद भारत लाया गया 'शेरा'
NIA
हेरोइन, हवाला और हिजबुल कनेक्शन... 5 साल बाद भारत लाया गया 'शेरा'
साधना, मुलायम और अब प्रतीक... चार साल में तीसरी मौत से यादव परिवार टूटा!
prateek yadav
साधना, मुलायम और अब प्रतीक... चार साल में तीसरी मौत से यादव परिवार टूटा!
6 चोटों के निशान और... प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई? पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा
Prateek Yadav Death
6 चोटों के निशान और... प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई? पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा
प्रतीक यादव को क्‍या बीमारी थी? इलाज करने वाली डॉक्‍टर ने बताई ये बात
prateek yadav
प्रतीक यादव को क्‍या बीमारी थी? इलाज करने वाली डॉक्‍टर ने बताई ये बात
Global Energy Crisis: वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत कैसे बना रणनीतिक शक्ति?
Global Energy
Global Energy Crisis: वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत कैसे बना रणनीतिक शक्ति?