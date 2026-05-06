Advertisement
trendingNow13207015
Hindi Newsबॉलीवुडशबाना आजमी के कदमों में ऐसे झुककर बैठे विक्की कौशल, फिर आने लगी शर्म? फोटो में कैद हुआ मोमेंट

शबाना आजमी के कदमों में ऐसे झुककर बैठे विक्की कौशल, फिर आने लगी शर्म? फोटो में कैद हुआ मोमेंट

शबाना आजमी संग विक्की कौशल की एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब छाई हुई है. इस फोटो में विक्की, शबाना आजमी के कदमों में बैठे नजर आ रहे हैं. विक्की के संस्कारों की फैंस तारीफ करते थक नहीं रहे हैं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 06, 2026, 04:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शबाना आजमी के कदमों में ऐसे झुककर बैठे विक्की कौशल, फिर आने लगी शर्म? फोटो में कैद हुआ मोमेंट

मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी ने मंगलवार रात अपनी एक पुरानी तस्वीर साझा की, जिसमें उनके साथ अभिनेता विक्की कौशल नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर में दोनों हल्के-फुल्के और मजेदार अंदाज में बातचीत करते दिख रहे हैं.  शबाना कुछ ऐसा कहती नजर आ रही हैं, जिसे सुनकर विक्की शरमा जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं. तस्वीर में शबाना आजमी गुलाबी रंग की खूबसूरत साड़ी में नजर आ रही हैं. उन्होंने बालों में फूल भी लगाया हुआ है. वहीं, विक्की कौशल टक्सीडो पहनकर बेहद स्मार्ट दिख रहे हैं.

शबाना आजमी ने शेयर की Unseen फोटो 

इस पुरानी तस्वीर को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए शबाना ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "मैं ऐसा क्या कह रही थी कि तुम इतने शरमा गए?"अगर विक्की कौशल के करियर की बात करें, तो उन्होंने साल 2015 में निर्देशक नीरज घायवान की फिल्म 'मसान' से मुख्य अभिनेता के रूप में पहचान बनाई थी. इस फिल्म का प्रीमियर कान्स फ़िल्म फेस्टिवल में हुआ था और इसे समीक्षकों से काफी तारीफ मिली थी.

इसके बाद 'राजी', 'संजू', 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक', 'सरदार उधम सिंह', 'सैम बहादुर' और हाल ही में आई 'छावा' जैसी फ़िल्मों ने उन्हें कई अवॉर्ड्स दिलाए और इंडस्ट्री में एक बेहतरीन और वर्सेटाइल एक्टर के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाने में मदद की. विक्की कौशल ने 9 दिसंबर 2021 को अभिनेत्री कैटरीना कैफ से राजस्थान में शादी की थी. नवंबर 2025 में दोनों एक बेटे के माता-पिता बने.

Add Zee News as a Preferred Source

5 दशकों तक सिनेमा पर राज 

वहीं, शबाना आजमी पिछले पांच दशकों से हिंदी सिनेमा में सक्रिय हैं और उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में गिना जाता है. उन्होंने निर्देशक श्याम बेनेगल की फिल्म 'अंकुर' से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने 'अर्थ', 'मंडी', 'पार', 'फ़ायर', 'मासूम' और कई अन्य फिल्मों में यादगार परफ़ॉर्मेंस दीं, जिनके लिए उन्हें कई नेशनल अवॉर्ड्स मिले. शबाना आज़मी की शादी मशहूर लेखक और गीतकार जावेद अख्तर से हुई है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Actor Vicky KaushalActor Shabana Azmi

Trending news

स्टालिन और ममता की करारी हार के बाद अखिलेश यादव की टूटती उम्मीद!
‬ ‪Akhilesh Yadav‬‬
स्टालिन और ममता की करारी हार के बाद अखिलेश यादव की टूटती उम्मीद!
पुलिस की गाड़ी तोड़ी, TMC कार्यकर्ता के घर से मिला गोला-बारूद; बंगाल में महाबवाल
West Bengal
पुलिस की गाड़ी तोड़ी, TMC कार्यकर्ता के घर से मिला गोला-बारूद; बंगाल में महाबवाल
क्षेत्रीय दलों की हार से कांग्रेस करेगी वापसी! बंगाल के बाद अब निगाहें पंजाब पर
congress
क्षेत्रीय दलों की हार से कांग्रेस करेगी वापसी! बंगाल के बाद अब निगाहें पंजाब पर
कांग्रेस ने तोड़ दिया डीएमके के साथ गठबंधन, विजय पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा
Tamil Nadu Election 2026
कांग्रेस ने तोड़ दिया डीएमके के साथ गठबंधन, विजय पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा
बंगाल में जीती भाजपा, तो टीएमसी के कब्जे से 'आजाद' हुआ कांग्रेस का दफ्तर
West Bengal Election Resul
बंगाल में जीती भाजपा, तो टीएमसी के कब्जे से 'आजाद' हुआ कांग्रेस का दफ्तर
6 घंटे में 300 ड्रोन! पाक की साजिश का खुलासा, ऑपरेशन सिंदूर की Inside Story- पार्ट 1
operation sindoor
6 घंटे में 300 ड्रोन! पाक की साजिश का खुलासा, ऑपरेशन सिंदूर की Inside Story- पार्ट 1
सुवेंदु, दिलीप घोष, अग्निमित्रा... बंगाल में सीएम से लेकर मंत्रियों की लिस्ट आ गई?
west bengal new cm
सुवेंदु, दिलीप घोष, अग्निमित्रा... बंगाल में सीएम से लेकर मंत्रियों की लिस्ट आ गई?
चुनावी हार के सदमे के बीच टीएमसी नेताओं पर गिरेगी गाज, ED दिखा पाएगी तेजी
West Bengal Election 2026
चुनावी हार के सदमे के बीच टीएमसी नेताओं पर गिरेगी गाज, ED दिखा पाएगी तेजी
ममता इस्तीफा नहीं देंगी! फौरन वायरल हुआ रेल पर कैसे लालू ने उड़ाया था दीदी का मजाक
Mukhtar abbas naqvi
ममता इस्तीफा नहीं देंगी! फौरन वायरल हुआ रेल पर कैसे लालू ने उड़ाया था दीदी का मजाक
दफ्तर जला, 4 कार्यकर्ताओं की मौत, लेनिन की मूर्ति तोड़ी... क्यों सुलग रहा बंगाल?
Bengal
दफ्तर जला, 4 कार्यकर्ताओं की मौत, लेनिन की मूर्ति तोड़ी... क्यों सुलग रहा बंगाल?