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Hindi Newsबॉलीवुडमैं जानती हूं आपके लिए पर्सनल, परिणीति चोपड़ा का राघव चड्डा के लिए पोस्ट; संसद में उठाया पैटरनिटी लीव को कानूनी अधिकार बनाने का मुद्दा

'मैं जानती हूं आपके लिए पर्सनल', परिणीति चोपड़ा का राघव चड्डा के लिए पोस्ट; संसद में उठाया पैटरनिटी लीव को कानूनी अधिकार बनाने का मुद्दा

Parineeti Chopra Heartfelt Note: 6 महीने पहले पिता बने आम आदमी पार्टी के सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के पति राघव चड्ढा ने संसद में एक जरूरी मुद्दा उठाया है. उन्होंने आदमियों के लिए पिता बनने के बाद पैटरनिटी लीव को कानूनी की मांग की है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Mar 31, 2026, 08:39 PM IST
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'मैं जानती हूं आपके लिए पर्सनल', परिणीति चोपड़ा का राघव चड्डा के लिए पोस्ट; संसद में उठाया पैटरनिटी लीव को कानूनी अधिकार बनाने का मुद्दा

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने मंगलवार को संसद में पैटरनिटी लीव का मुद्दा उठाते हुए इसे कानूनी मान्यता देने की मांग रखी. इसके बाद अभिनेत्री परिणिति चोपड़ा ने पति राघव पर गर्व जताते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. 

परिणिति चोपड़ा ने शेयर किया पोस्ट 

परिणिति चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें राघव चड्ढा राज्यसभा में पैटरनिटी लीव का मुद्दा उठा रहे हैं. इस वीडियो के साथ उन्होंने एक लंबा कैप्शन भी साझा किया.

परिणिति ने लिखा, ''आज का दिन मेरे लिए बेहद खास है, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ एक सांसद के रूप में नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार पिता के रूप में बोलते हुए देखा है. यह पल मेरे लिए यादगार रहेगा. आपने संसद में वही बातें कहीं, जो आप घर पर एक पिता के रूप में हर दिन निभाते हैं.''

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पैटरनिटी लीव पर संसद में उठाई आवाज 

परिणिति ने लिखा, ''हमने इस बारे में कई बार बात की है कि हमारे बच्चे को माता-पिता का बराबर साथ मिलना चाहिए और दोनों को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभानी चाहिए. जब आपने पैटरनिटी लीव की बात की, तो वह सिर्फ एक पॉलिसी नहीं थी, बल्कि यह आपके दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा था. जैसे आप बिना कहे जिम्मेदारी निभाते हैं, समझते हैं कि पालन-पोषण साझा जिम्मेदारी है.''

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अपने पोस्ट में परिणिति ने एक भावुक पंक्ति भी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा, ''बच्चे के जन्म पर केवल एक मां का जन्म नहीं होता, बल्कि एक पिता का भी जन्म होता है.''

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

परिणिति ने समाज के उस पहलू को भी सामने रखा, जहां कई महिलाएं अकेले ही बच्चे की जिम्मेदारी उठाती हैं. उन्होंने कहा, ''आज आपने बहुत सी मांओं की आवाज को संसद तक पहुंचाया है, जो अक्सर सब कुछ अकेले संभालती हैं और उनकी बातें नहीं सुनी जातीं. अगर इस पहल से कुछ माता-पिता, खासकर मांओं को थोड़ा भी सहारा महसूस होता है, तो यह हमारे लिए एक बड़ी जीत होगी. आप एक अच्छे पिता और सच्चे नेता हैं. मुझे हमेशा आप पर गर्व रहेगा.''

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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