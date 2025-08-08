37 साल की वो हसीना, जिसे ऑडिशन के लिए बुलाया गया रेस्तरां, फिर लोगों की भीड़ में की गई ऐसी मांगा, अंदर तक हिल गई थीं एक्ट्रेस
37 साल की वो हसीना, जिसे ऑडिशन के लिए बुलाया गया रेस्तरां, फिर लोगों की भीड़ में की गई ऐसी मांगा, अंदर तक हिल गई थीं एक्ट्रेस

Isha Talwar: 'मिर्जापुर', 'सास बहू और फ्लेमिंगो', 'आर्टिकल 15' जैसी शानदार फिल्मों और सीरीज में अपने दमदार अभिनय ये लोगों के बीच अपनी जबरदस्त पहचान बनाने वाली एक मशहूर एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने ऑडिशन से जुड़ा एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला एक्सपीरियंस शेयर किया, जो यशराज फिल्म्स की कास्टिंग डायरेक्टर ने लिया था. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 08, 2025, 11:14 AM IST
37 साल की हसीना, जिससे ऑडिशन के नाम पर की गई अजीब सी मांग
37 साल की हसीना, जिससे ऑडिशन के नाम पर की गई अजीब सी मांग

Isha Talwar Weird Audition Experience: 'मिर्जापुर', 'सास बहू और फ्लेमिंगो', 'आर्टिकल 15' जैसी शानदार फिल्मों और सीरीज में अपने दमदार अभिनय ये लोगों के बीच अपनी जबरदस्त पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस ईशा तलवार ने हाल ही में अपने ऑडिशन से जुड़ा एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला एक्सपीरियंस शेयर किया. उन्होंने यशराज फिल्म्स की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा के साथ हुई एक अजीब और अनकंफर्टेबल सिचुएशन के बारे में बताया. 

इस एक्सपीरियंस से उन्हें काफी झटका लगा था. साथ ही एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर इस एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए नए कलाकारों को सावधान रहने की सलाह दी. ईशा ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिखा कि एक बार उन्हें मुंबई के वर्सोवा स्थित एक भीड़भाड़ वाले रेस्टोरेंट 'मिया कुचिना' में ऑडिशन देने के लिए बुलाया गया था. उस समय वहां रियर कस्मर्स और वेटर्स मौजूद थे. उनसे कहा गया कि उन्हें वहां बैठे-बैठे एक इमोशनल सीन करना है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Isha Talwar (@talwarisha)

शेयर किया सबसे खराब एक्सपीरियंस 

इस सीन में उन्हें रोना था. ये सब कुछ शानू शर्मा और उनकी टीम की निगरानी में हो रहा था. उन्होंने कहा कि उनसे कहा गया था, 'एक एक्टर के तौर पर तुम्हें किसी भी हालात में परफॉर्म करने में हिचक नहीं होनी चाहिए'. लेकिन ईशा ने इसे एक अजीब और कंफ्यूज कर देने वाला एक्सपीरियंस बताया. उन्होंने साफ कहा कि इस तरह के माहौल में एक्टिंग करना न तो प्रोफेशनल तौर पर ठीक है और न ही मेंटली तौर पर. इस एक्सपीरियंस ने उनके कॉन्फिडेंस को झकझोर कर रख दिया. 

दुनिया के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर, जिनके आगे कुछ नहीं अक्षय-अमिताभ-ऋतिक, 1 साल में कमाए 809.95 करोड़, टोटल नेटवर्थ है 3,670,00,00,000

ईशा को महसूस हुआ था अनकंफर्टेबल

उस वक्त ईशा को एक यंग एक्टर के तौर पर काफी बुरा लगा था. ईशा ने सवाल उठाया कि अगर कोई कास्टिंग डायरेक्टर ऑडिशन लेना चाहता है, तो उसे इसके लिए एक सही जगह की व्यवस्था करनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं हो सकता, तो कम से कम एक प्राइवेट और कंफर्टेबल माहौल तैयार करना चाहिए ताकि कलाकार बिना अनकंफर्टेबल महसूस किए अपना बेस्ट दे सकें. उन्होंने बताया कि उन्होंने उस वक्त ऑडिशन देने से मना कर दिया और नतीजतन उन्हें वो रोल नहीं मिला.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Isha Talwar (@talwarisha)

उन्होंने नए कलाकारों को किया सजग

हालांकि, ईशा को उस रोल का न मिलना कोई अफसोस नहीं है. उन्होंने लिखा, 'कम से कम मैंने उस अजीब मांग को पूरा नहीं किया और रेस्टोरेंट में बैठकर एक रोल के लिए नहीं रोई'. उन्होंने अपने पोस्ट के आखिर में #DignityFirstAlways हैशटैग भी लिखा. उनका ये कदम अब फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के तौर-तरीकों पर चर्चा का विषय बन गया है. वहीं दूसरी ओर शानू शर्मा ने अपनी फिल्म ‘सैयारा’ से आहान पांडे और अनीत पड्डा को लॉन्च किया है, जो बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई.

About the Author
author img
वंदना सैनी

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

