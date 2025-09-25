37 की उम्र में तीसरी बार मां बनीं ये मशहूर हस्ती, घर में गूंजी किलकारी, ये रखा नन्ही परी का नाम
37 की उम्र में तीसरी बार मां बनीं ये मशहूर हस्ती, घर में गूंजी किलकारी, ये रखा नन्ही परी का नाम

Singer Baby Girl: हाल ही में कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने अपने फैंस को गुड न्यूज देते हुए बताया कि वो जल्द ही माता-पिता बनने वाले हैं. इसी बीच एक मशहूर हस्ती के घर किलकारी गूंज उठी. उन्होंने बेटी को जन्म दिया और ये उनका तीसरा बच्चा है.  

 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 25, 2025, 10:02 AM IST
37 की उम्र में तीसरी बार मां बनीं ये मशहूर हस्ती
37 की उम्र में तीसरी बार मां बनीं ये मशहूर हस्ती

Rihanna Baby Girl: हम यहां 37 साल की इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना की बात कर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में अपने तीसरे बच्चे का स्वागत किया. रिहाना ने ये गुड न्यूज हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की. जहां उनके फैंस उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने नवजात बेटी के साथ एक फोटो पोस्ट की और लिखा, ‘रॉकी आयरिश मेयर्स 13 सितम्बर 2025 [रिबन इमोजी]’. रिहाना और ए$एपी रॉकी का ये तीसरा बच्चा है. 

इससे पहले उनके दो बेटे हैं, रजा तीन साल के और रियोट दो साल के. इस खबर से उनके फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है. रिहाना और रॉकी 2020 में डेटिंग शुरू करने के बाद से ही अपने रिश्ते में काफी खुश हैं. मई में इस कपल ने अपने तीसरे बच्चे की प्रेग्नेंसी की जानकारी शेयर की थी. एक सूत्र के मुताबिक, कपल हमेशा से चाहते थे कि उनके बच्चे उम्र में एक-दूसरे के करीब हों. वे चाहते थे कि उनके बच्चे साथ-साथ बड़े हों और आपस में गहरा रिश्ता बनाएं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by badgalriri (@badgalriri)

तीसरे बार माता-पिता बने रिहाना-रॉकी

सूत्र ने ये भी बताया कि रिहाना हमेशा से बड़े परिवार की चाहत रखती थीं. वे अपने परिवार को बढ़ाते देखकर बहुत उत्साहित हैं. उन्होंने कहा कि रिहाना और रॉकी अपने बच्चों के साथ हर पल का आनंद ले रहे हैं. वे अपने बच्चों को एक नया भाई या बहन मिलते देखकर बेहद खुश हैं. इस नए चैप्टर के लिए वे खुद को बहुत लकी और ग्रेटफुल फील कर रहे हैं. रिहाना अब पूरी तरह मदरहुड में बिजी हैं. म्यूजिक और फैशन की दुनिया में वे पहले से ही सुपरस्टार हैं. 

2 घंटे 31 मिनट की एक ऐसी धांसू फिल्म, जिसने बॉलीवुड को चटाई धूल, 35 करोड़ का बजट और कमाई 278.60 करोड़

रिहाना के लिए बेहद सपोर्टिव हैं रॉकी

हालांकि, अब उनका ध्यान पूरी तरह से अपने बच्चों पर है. एक सूत्र ने बताया कि रिहाना अपने बच्चों को हर ट्रिप में साथ ले जाती हैं, चाहे वो काम का हो या छुट्टी का. थकान कभी शिकायत नहीं बनती, बल्कि उन्हें जीवन का हर पल अपने बच्चों के साथ जीना पसंद है. ए$एपी रॉकी भी रिहाना के लिए बहुत सपोर्टिव रहे हैं. पहले बच्चे के जन्म के बाद से ही वे रिहाना के साथ हर कदम पर खड़े हैं. सूत्र के मुताकिब, रिहाना इंडस्ट्री की सबसे हैपिएस्ट वुमन हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by badgalriri (@badgalriri)

रिहाना-रॉकी का रिश्ता

बता दें, रिहाना और ए$एपी रॉकी पहली बार 2012 में MTV VMAs के दौरान मिले थे. लगभग 8 साल तक अच्छे दोस्त रहे. इसके बाद 2020 में उन्होंने अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया. हालांकि, शादी को लेकर उन्होंने कभी आधिकारिक ऐलान नहीं किया. लेकिन रॉकी ने कई बार रिहाना को अपनी पत्नी ही बताया. दोनों को साथ में लगभग 5 साल हो चुके हैं और वे तीन बच्चों के माता-पिता बन चुके हैं. उनका रिश्ता दोस्ती से शुरू होकर एक मजबूत फैमिली रिलेशन बन चुका है. 

