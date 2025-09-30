'क्या कूल है हम' एक्ट्रेस की हालत अचानक बिगड़ी, अस्पताल में बुरे हाल में शेयर की फोटोज

Mandana Karimi Hospitalised: 'बिग बॉस' और 'क्या कूल है हम' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस मंदना करीमी अस्पताल में भर्ती हैं. डिहाइड्रेशन और थकान की वजह से एक्ट्रेस की इतनी हालत खराब हो गई कि आनन फानन में अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. मंदना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा और अपने इस हाल के बारे में डिटेल में बताया.

अस्पताल में भर्ती मंदना करीमी

मंदना ने इंस्टाग्राम पर कई सारी फोटोज शेयर की है. जिसमें वो अस्पताल के बेड पर लेटी हैं और उनका इलाज चल रहा है.इन तस्वीरों को शेयर करते हुए मंदाना ने लिखा- 'मैं कई महीने से ट्रेवल कर रही हूं. जिसमें फ्लाइट, इवेंट्स, देर रात तक जागना, मीटिंग्स, डेडलाइन और सपनों का पीछा करना. बॉस लेडी वाली एनर्जी भी रखना. मुझे जिस बात का डर था वही हुआ. थकान, डिहाइड्रेशन और तनाव की वजह से हालत काफी ज्यादा बिगड़ गई.'

मंदना ने फैंस को कही ये बात

'कई स्कैन और टेस्ट के बाद पता चला कि बॉडी और हार्ट ठीक है. मैं सब कुछ देख रही हूं और उनका शुक्रिया कहना चाहती हूं. मैं आपको इस पोस्ट के लिए जरिए बस ये याद दिलाना चाहती हूं कि ताकत सिर्फ आगे बढ़ने रहने में नहीं है. ये उस शरीर का सम्मान करने के बारे में जिस पर हर चीज गुजरती है. मंदाना का ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. साथ ही फैंस एक्ट्रेस की जल्द रिकवरी की दुआ कर रहे हैं.'

कई फिल्मों और शोज में किया काम

मंदना करीमी इरानी एक्ट्रेस और मॉडल हैं. इन्होंने कई फिल्मों में काम किया. साथ ही 'बिग बॉस 9' में नजर आईं. इसके साथ ही 'रॉय', 'भाग जॉनी', 'मैं और चार्ल्स' के अलावा टेलीविजन रियलिटी शोज 'लॉक अप' में भी दिखीं. ये आखिरी बार नेटफ्लिक्स पर रिलीज फिल्म 'थार' में नजर आई थीं. मंदाना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. आए दिन को कोई ना कोई फोटो शेयर कर फैंस संग जुड़ी रहती हैं.