Advertisement
trendingNow13069458
Hindi Newsबॉलीवुड2 महीने पहले बनीं मां, अब पोस्टपार्टम का कर रहीं सामना, परिणीति चोपड़ा ने बताया कैसे करती हैं डील, बोलीं- ‘हनुमान चालीसा...’

2 महीने पहले बनीं मां, अब पोस्टपार्टम का कर रहीं सामना, परिणीति चोपड़ा ने बताया कैसे करती हैं डील, बोलीं- ‘हनुमान चालीसा...’

Parineeti Chopra Postpartum: परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने करीब 2 महीने और 22 दिन पहले अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था. अब दोनों अपने पेरेंटहुड को काफी एंजॉय कर रहे हैं. हालांकि, मां बनने के बाद परिणीति को पोस्टपार्टम का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें शांत बने रहने के लिए वो ये खास तरीका अपना रही हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 10, 2026, 09:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मां बनने के बाद पोस्टपार्टम का सामना कर रहीं परिणीति चोपड़ा
मां बनने के बाद पोस्टपार्टम का सामना कर रहीं परिणीति चोपड़ा

Parineeti Chopra Postpartum: 37 साल की एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने करीब 2 महीने और 22 दिन पहले अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था. अब दोनों अपने पेरेंटहुड को काफी एंजॉय कर रहे हैं. हालांकि, मां बनने के बाद परिणीति को पोस्टपार्टम का सामना करना पड़ रहा है. हाल ही में एक्ट्रेस ने बताया कि मां बनने के बाद वे खुद को मेंटली और फिजिकली कैसे शांत रखती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. 

वीडियो में उन्होंने अपनी रोजमर्रा की आदतों और उस मंत्र के बारे में बात की, जिससे उन्हें सुकून मिलता है. उनका कहना है कि बच्चे के जन्म के बाद मन को शांत रखना बहुत जरूरी हो जाता है और इसके लिए सही दिनचर्या अपनानी चाहिए. परिणीति ने कहा कि सुबह उठते ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. उनके मुताबिक, आजकल लोग आंख खुलते ही फोन स्क्रॉल करने लगते हैं, जो दिमाग पर बुरा असर डालता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Parineeti Chopra (@parineetichopra)

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे पोस्टपार्टम में खुद को रखती हैं शांत? 

उन्होंने कहा, ‘सुबह-सुबह फोन देखने से दिमाग सुन्न हो जाता है और पूरा दिन खराब हो सकता है’. इसलिए वे कोशिश करती हैं कि उठने के बाद कुछ समय तक फोन से दूर रहें और खुद के साथ वक्त बिताएं. एक्ट्रेस ने बताया कि सुबह उठकर बोर होना भी जरूरी है. उन्होंने कहा, ‘फोन छोड़कर बैठिए, थोड़ा म्यूजिक सुनिए, प्रकृति के पास जाइए और चिड़ियों की आवाज सुनिए’. इससे मन अपने आप शांत होने लगता है. परिणीति का मानना है कि सुबह का एक घंटा अगर खुद के लिए रखा जाए, तो पूरा दिन बेहतर गुजरता है.

ऋतिक रोशन की वो 5 मेगा फ्लॉप फिल्में, जो बनीं कल्ट क्लासिक, अब OTT पर करती हैं राज, 1 ने तो जीते 16 अवॉर्ड्स और 39 नॉमिनेशन

सोते उठते हीं पढ़ती हैं हनुमान चालीसा

ये आदत उन्हें मां बनने के बाद और भी ज्यादा मदद कर रही है. परिणीति ने ये भी बताया कि वे सुबह उठते ही मंत्रों का जाप करती हैं. उन्होंने कहा, ‘मैं रोज सुबह हनुमान चालीसा या नमामि शमीशम का जाप करती हूं’. उनका मानना है कि अगर दिमाग पॉजिटिव रहेगा, तो शरीर भी उसी के हिसाब से काम करेगा. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वे चाहती हैं कि सुबह बिस्तर से उठना भी किसी फिल्म के सीन जैसा हो, स्लो मोशन में.

2 महीने पहले बने थे माता-पिता 

एक्ट्रेस ने आगे बताया कि उम्र के साथ उन्होंने ये समझा है कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज सोचने का तरीका है. उन्होंने कहा, ‘आप हर हालात पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यही सबसे अहम है’. उनके लिए अब हेल्थ, फिटनेस और मेंटल पीस सबसे ऊपर है. साथ ही वे ये भी चाहती हैं कि इन सबके बीच वे खुद को बेहतर महसूस करें और अच्छा दिखें. बता दें, परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा अक्टूबर 2025 में माता-पिता बने थे. कुछ हफ्ते पहले उन्होंने अपने बेटे का नाम नीर बताया.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Parineeti Chopra

Trending news

दिल्ली नहीं ये शहर बना प्रदूषण की राजधानी! नाम जानकर हो जाएंगे दंग
most polluted city
दिल्ली नहीं ये शहर बना प्रदूषण की राजधानी! नाम जानकर हो जाएंगे दंग
नहीं थम रहा था शोर, सुनवाई छोड़कर चली गईं जज, HC में ED और ममता बनर्जी के बीच टकराव
Mamata Banerjee
नहीं थम रहा था शोर, सुनवाई छोड़कर चली गईं जज, HC में ED और ममता बनर्जी के बीच टकराव
मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं...शहीद बेटे की प्रतिमा पर मां ने ओढ़ाया कंबल
viral video
मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं...शहीद बेटे की प्रतिमा पर मां ने ओढ़ाया कंबल
वो करें तो प्रेम, हम करें तो लव जिहाद..उद्धव का BJP पर तंज, 'हिंदुत्व' पर कही ये बात
uddhav thackeray
वो करें तो प्रेम, हम करें तो लव जिहाद..उद्धव का BJP पर तंज, 'हिंदुत्व' पर कही ये बात
मॉर्डन सुविधाएं वाली सोसायटी भी सुरक्षित नहीं? आंखे खोल देने वाले अपराध का विश्लेषण
DNA
मॉर्डन सुविधाएं वाली सोसायटी भी सुरक्षित नहीं? आंखे खोल देने वाले अपराध का विश्लेषण
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
DNA
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
'हिजाब पहने महिला बनेगी भारत की PM...,' महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ओवैसी का बयान
Maharashtra Election
'हिजाब पहने महिला बनेगी भारत की PM...,' महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ओवैसी का बयान
'मोदी ने कॉल नहीं किया...' US के झूठ पर भारत का पलटवार, बोला - 8 बार कर चुके हैं बात
India US News in Hindi
'मोदी ने कॉल नहीं किया...' US के झूठ पर भारत का पलटवार, बोला - 8 बार कर चुके हैं बात
सोमनाथ के नवनिर्माण में पोरबंदर से आया था पहला दान, स्वाभिमान पर्व की अनसुनी कहानी
Somnath
सोमनाथ के नवनिर्माण में पोरबंदर से आया था पहला दान, स्वाभिमान पर्व की अनसुनी कहानी
जंग हुई तो अब नहीं बचेंगे चीन-PAK के ठिकाने! भारत ने दिखाई अपनी 'हाइपरसोनिक' ताकत
Hypersonic Scramjet Engine
जंग हुई तो अब नहीं बचेंगे चीन-PAK के ठिकाने! भारत ने दिखाई अपनी 'हाइपरसोनिक' ताकत