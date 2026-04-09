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Hindi Newsबॉलीवुडएसपी चौधरी असलम के फैन हुए राघव चड्ढा, संजय दत्त को मेहमाननवाजी के लिए घर बुलाया; दिखाई तस्वीरें

'एसपी चौधरी असलम' के फैन हुए राघव चड्ढा, संजय दत्त को मेहमाननवाजी के लिए घर बुलाया; दिखाई तस्वीरें

Raghav Chadha Post: 'धुरंधर 2' के एसपी असलम हाल ही में नेता राघव चड्ढा के घर पहुंचे. इस दौरान राघव ने संजय दत्त की खूब तारीफ की. वहीं, सोशल मीडिया पर दोनों की ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 09, 2026, 06:40 PM IST
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'एसपी चौधरी असलम' के फैन हुए राघव चड्ढा, संजय दत्त को मेहमाननवाजी के लिए घर बुलाया; दिखाई तस्वीरें

राजनीति और फिल्मी दुनिया का मेल जब भी देखने को मिलता है, वह लोगों के लिए खास दिलचस्पी का विषय बन जाता है. इस कड़ी में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त के साथ अपनी मुलाकात की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं. इन तस्वीरों ने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा. दरअसल, यह मुलाकात ऐसे समय में सामने आई है, जब फिल्म 'धुरंधर' और उसकी सीक्वल 'धुरंधर: द रिवेंज' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है.

राघव चड्ढा ने शेयर किया पोस्ट 

 

राघव चड्ढा ने इंस्टाग्राम पोस्ट में तीन फोटो शेयर की. पहली फोटो में वह और संजय दत्त कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए पोज देते नजर आ रहे हैं. इस फोटो में संजय दत्त ने राघव के कंधे पर हाथ रखा हुआ है. दूसरी तस्वीर में राघव चड्ढा, संजय दत्त का हाथ थामकर उनका स्वागत करते दिख रहे हैं. इस दौरान उनके चेहरे पर मुस्कान साफ नजर आ रही है. तीसरी तस्वीर में दोनों बोनफायर के सामने कुर्सियों पर बैठकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों के साथ राघव चड्ढा ने कैप्शन भी लिखा, जिसमें उन्होंने संजय दत्त की जमकर तारीफ की. उन्होंने लिखा, ''कुछ समय पहले, मुझे अपने घर पर संजय दत्त को होस्ट करने का मौका मिला, जो मेरे जानने वालों में से सबसे अच्छे लोगों में से एक हैं.''

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संजय दत्त को बताया बेहतरीन इंसान

उन्होंने 'धुरंधर' फिल्म के लिए मिल रहे प्यार पर खुशी जताते हुए कहा कि संजय दत्त का ऑरा हर दौर में वैसा ही रहता है और लोग हमेशा उनकी तारीफ करते हैं. उन्होंने लिखा, "आपको 'धुरंधर' के लिए इतना प्यार मिलता देखकर अच्छा लग रहा है. आपको ऑरा वैसा ही रहता है और हर दौर में लोगों की आपके लिए तारीफ भी वैसी ही रहती है. इस प्यार के आप पूरी तरह हकदार हैं. मैं हमेशा आपके लिए दुआ करता हूं.''

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्या है धुरंधर की कहानी 

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अगर फिल्म 'धुरंधर' की बात करें, तो इसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की. फिल्म की कहानी 1999 के कंधार हाईजैक जैसे घटनाक्रम से प्रेरित है, जहां देश की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा संकट खड़ा होता है. इसमें आईबी चीफ अजय सान्याल (आर. माधवन) दुश्मनों को करारा जवाब देना चाहते हैं, लेकिन कई सरकारी बाधाओं के कारण वह सीधे कदम नहीं उठा पाते. 

इसके बाद 'ऑपरेशन धुरंधर' की शुरुआत होती है, जिसके तहत हमजा (रणवीर सिंह) नाम का एक अंडरकवर एजेंट दुश्मन देश में घुसकर आतंक और अपराध के नेटवर्क को खत्म करने का मिशन लेकर जाता है. फिल्म में गैंगवार, राजनीति और आतंकवाद के जाल को बेहद रोचक तरीके से दिखाया गया है.वहीं इसकी सीक्वल 'धुरंधर: द रिवेंज' कहानी को आगे बढ़ाती है. इस बार कहानी हमजा अली मजारी के बदले और उसके मिशन के इर्द-गिर्द घूमती है. पहले पार्ट के बाद अब वह दुश्मनों के बीच अपनी जगह बना चुका है और भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों को खत्म करने के इरादे से आगे बढ़ता है. फिल्म में पाकिस्तान के ल्‍यारी क्षेत्र की गैंगवार, सत्ता की लड़ाई और अंतरराष्ट्रीय साजिशों को दिखाया गया है. इसके साथ ही कहानी में नोटबंदी और राजनीतिक घटनाओं के संदर्भ भी जोड़े गए हैं.

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About the Author
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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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