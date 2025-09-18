'वो बेहतरीन एक्ट्रेस पर बुरी राजनेता...' स्वरा भास्कर के पति फहद अहमद का कंगना रनौत पर कमेंट, बोले- नहीं की मंडी में लोगों की मदद
Swara Bhaskar के पति और राजनेता फहद अहमद ने कंगना रनौत के राजनीतिक करियर पर सवाल उठाए हैं. फहद का कहना है कि वो एक बेहतरीन एक्ट्रेस तो हैं लेकिन राजनेता बहुत बुरी हैं.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 18, 2025, 12:14 PM IST
स्वरा भास्कर, फहद और कंगना रनौत
स्वरा भास्कर, फहद और कंगना रनौत

Swara Bhaskar Husband on Kangana: स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) के पति और राजनेता फहज अहमद इन दिनों 'पति पत्नी और पंगा' शो में एक साथ बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं. ऐसे में इन दोनों की मीठी नोक झोंक कई बार इनके फैंस को देखने को मिली. लेकिन अब, फहद ने बॉलीवुड की क्वीन और सांसद कंगना रनौत को लेकर ऐसी बात कह दी है कि बयान तेजी से वायरल हो रहा है.

वो एक बुरी राजनेता

इसी शो के दौरान एक टास्क था जिसमें किसी पब्लिक फीगर को कोई हैशटैग देना था. ऐसे में फहद ने बिना चूके कंगना रनौत को लेकर ऐसी बात कह दी कि स्वरा भास्कर उन्हें देखते ही रह गईं. इसी दौरान फहद ने कहा कि 'मैं उन पर कोई कमेंट नहीं कर सकता. वो एक बुरी राजनेता है. लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं #बैड पॉलीटीशियन.'

नहीं की मंडी के लोगों की मदद

इसके बाद फहद ने कहा कि मंडी में जब बाढ़ आई तो वो ज्यादा एक्टिव नहीं थीं. जबकि वो उनका लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र है. एमपी होने के बाद भी वो लगातार ये कहती रहीं- 'मैं क्या कर सकती हूं. मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं हूं और ना ही कोई मिनिस्टर हूं. मैं बस एक रिप्रजेंटेटिव हूं. मेरा इतना कहना है कि वो सरकार से बात कर सकती थीं. वो स्पेशल फंड के लिए सरकार से डिमांड कर सकती थीं. हालांकि, फहद के जवाब को लेकर स्वरा ने कुछ भी नहीं कहा और कमेंट करने से बचती नजर आईं.' 

एक्टर अच्छी हैं

फहद ने आगे कहा कि 'कंगना एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं और बतौर एक्टर मैं उन्हें पसंद करता हूं. लेकिन वो एक खराब राजनेता है.'आपको बता दें, कुछ दिन पहले कंगना रनौत ने एक बयान में कहा था कि 'कई बार लोगों के घर के आगे नाली टूट जाती तो वो मेरे पास आते हैं. लेकिन, मैं एक सांसद हूं. ये लोग मेरे पास पंचायत लेवल की परेशानियां लेकर आते हैं. कई बार तो टूटी सड़क की परेशानियां लेकर आते हैं. जब मैं उनसे कहती हूं कि ये सरकारी इशू है, तो वो कहते हैं- तुम्हारे पास तो पैसा है वो लगाओ.'

 

 

Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

fahad ahmadkangana ranautSwara Bhaskar

