'मैं घटिया PR के हथकंडे नहीं अपनाती', कृति सेनन के खिलाफ 'रील लाइक' करने पर बोलीं यामी गौतम

Kriti Sanon Yami Gautam Viral Reel: इंस्टाग्राम पर पर एक 'लाइक' यामी गौतम और कृति सेनन के बीच विवाद का रूप बन गया है और दोनों के बीच 'कोल्ड वॉर' की खबरें आने लगी हैं. कहा जाने लगा कि यामी गौतम को कृति सेनन से जलन है और वह उनकी सफलता से खुश नहीं हैं. इस पर अब यामी गौतम ने रिएक्ट किया है.
सोशल मीडिया में इन दिनों ‘बेस्ट एक्ट्रेस’ अवॉर्ड को लेकर बहस तेज हो गई है. अभिनेत्री यामी गौतम और कृति सेनन के प्रशंसकों के बीच यह विवाद छिड़ गया है कि दोनों में से बेहतर अभिनेत्री कौन है. दिलचस्प बात यह है कि यह पूरा विवाद यामी गौतम द्वारा एक सोशल मीडिया पोस्ट को ‘लाइक’ करने के बाद शुरू हुआ. हालांकि, अब यामी गौतम ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा है कि उनका किसी भी अभिनेत्री को नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं था.
यामी गौतम की सफाई
यामी गौतम ने अपने ‘लाइक’ को लेकर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया दी है. उनका कहना है कि एक सेलिब्रिटी होने के कारण उन्हें रोजाना कई पोस्ट में टैग किया जाता है और कई बार यह स्पष्ट नहीं होता कि पोस्ट किसके संदर्भ में है. अभिनेत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, “मुझे पता चला है कि मैंने एक ऐसी रील को ‘लाइक’ किया है, जिसे किसी अन्य कलाकार के प्रति अपमानजनक माना जा रहा है. हमें रोजाना कई पोस्ट में टैग किया जाता है और यह भी एक अवॉर्ड समारोह से जुड़ी किसी अन्य टैग की तरह ही दिखाई दिया. ऐसा बिल्कुल भी जानबूझकर नहीं किया गया था. संभव है कि यह गलती से क्लिक हो गया हो.”
यामी गौतम ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके पास कोई पीआर टीम नहीं है और उन्हें ऐसे ‘घटिया पीआर हथकंडे’ अपनाने नहीं आते. दरअसल, जिस पोस्ट को यामी गौतम ने ‘लाइक’ किया था, उसमें एक तरफ कृति सेनन की तस्वीर और दूसरी तरफ यामी गौतम की तस्वीर लगाई गई थी. पोस्ट में कृति सेनन की तुलना में यामी गौतम को ‘बेस्ट एक्ट्रेस’ अवॉर्ड के लिए अधिक योग्य बताया गया था.
गौरतलब है कि कृति सेनन को फिल्म ‘तेरे इश्क में’ के लिए ‘बेस्ट एक्ट्रेस’ का अवॉर्ड मिला था. इसी पोस्ट को लाइक किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई और दोनों अभिनेत्रियों के प्रशंसक आपस में भिड़ गए. हालांकि, अब यामी गौतम ने अपने बयान के जरिए साफ कर दिया है कि यह सब अनजाने में हुआ और उनका किसी तरह का विवाद खड़ा करने का कोई इरादा नहीं था.
