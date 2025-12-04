Advertisement
'ये इंडस्ट्री को दीमक की तरह खा जाएगा...' 'धुरंधर' रिलीज से चंद घंटे पहले यामी गौतम का शॉकिंग पोस्ट, आखिर किसे सुनाई खरी-खरी

Dhurandhar रिलीज से ठीक एक दिन पहले यामी गौतम ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है. इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने कहा एक चीज है जो बॉलीवुड को दीमक की तरह खा रही है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 04, 2025, 09:03 PM IST
यामी और धुरंधर फिल्म
Yami Gautam on Bollywood: अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से बॉलीवुड में जगह बनाने वाली यामी गौतम ने शॉकिंग बयान दिया है. एक्ट्रेस हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर चल रहे पेड प्रमोशन और नेगेटिव कैंपेन के गंदे खेल पर रिएक्ट किया. इसे लेकर यामी ने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा जो तेजी से वायरल हो रहा है.

ये किस पर भड़कीं यामी गौतम?

यामी ने कहा कि फिल्म की मार्केटिंग के नाम पर कुछ लोग पैसा लेकर हाइप बनाते हैं और अगर पैसा न दिया जाए तो रिलीज से पहले ही नेगेटिव बातें लिखते रहते हैं. उन्होंने लिखा-  'मैं काफी समय से कुछ कहना चाहती और मुझे लगता है आज अपनी राय रखने का सही दिन है. फिल्म की मार्केटिंग के नाम पर पैसा देने का ट्रेंड चल चुका है, ताकि फिल्म के लिए अच्छी हाइप बनाई जा सके, वरना 'वे' लगातार नेगेटिव बातें लिखते रहते हैं, जब तक आप उन्हें पैसे नहीं दे देते. यह एक तरह की जबरदस्ती वसूली जैसा लगता है. यह आसान ट्रेंड बन चुका है. किसी फिल्म को हाइप करना हो या किसी दूसरे एक्टर या फिल्म के खिलाफ नेगेटिविटी फैलानी हो. यह एक ऐसी मुसीबत है,जो हमारी इंडस्ट्री के भविष्य पर बड़े पैमाने पर असर डालेगी. इंडस्ट्री को दीमक की तरह खा जाएगा'

साउथ की तारीफ की

उन्होंने आगे बताया- 'दुर्भाग्य से अगर किसी को लगता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होता तो वह पूरी तरह गलत है. यह ट्रेंड का राक्षस आखिरकार सबको काटेगा. एक्ट्रेस ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पिछले 5 सालों में सक्सेस की असलियत सामने आई तो कई बड़े नामों की पोल खुल जाएगी. उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मिसाल दी,जहां कोई भी इस तरह की हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि पूरी इंडस्ट्री एकजुट होकर खड़ी रहती है.'

 

'जैसे सोना तपकर नया महसूस करता है...' शादी की पहली एनिवर्सरी पर शोभिता ने शेयर किया नागा संग शादी का VIDEO

दिया पति का साथ

यामी ने आगे लिखा- 'ये एक ईमानदार इंसान की पत्नी के तौर पर कह रही हूं, जिसने अपनी टीम के साथ मिलकर कड़ी मेहनत, विजन और हिम्मत से आने वाली फिल्म (धुरंधर) को कुछ ऐसा बनाया है. जिस पर मुझे पूरा यकीन है कि पूरे भारत को गर्व होगा.मैं बाकी प्रोफेशनल्स की तरह भारतीय सिनेमा को अपने सबसे बेहतरीन पोटेंशियल के साथ फलते-फूलते देखना चाहती हूं, न कि इसके उलट.'

 

इनपुट- एजेंसी

