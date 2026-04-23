यामी गौतम ने 'हक' के लिए सीखी 'कुरान', डायरेक्टर ने तो डेढ़ साल तक पढ़ा इस्लाम लॉ; अब फिल्ममेकर का खुलासा

Yami Gautam On Haq: बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम ने फिल्म हक में काम किया था. इस फिल्म में यामी ने शाजिया बानो का किरदार निभाया था यानी कि एक मुस्लिम महिला का जिसका पति उसे तलाक दे देता है, दूसरी औरत से शादी करने के बाद. अब फिल्ममेकर सुपर्न वर्मा ने बताया कि कैसे इस किरदार के लिए यामी ने तैयारी की थी और कुरान भी पढ़ा था.

'हक' के लिए सीखी 'कुरान'

बता दें कि नवंबर 2025 में रिलीज हुई फिल्म 'हक' में यामी गौतम और इमरान हाशमी हैं. हाल ही में सुपन वर्मा ने बताया कि यामी ने अपनी भूमिका के लिए कुरान का अध्ययन किया था. फिल्म बनाने के लिए टीम ने इस्लामी कानून को समझने में डेढ़ साल का समय लगाया. सुपन आगे कहते हैं, 'आजकल 'गलत सूचनाओं का युग' है, इसलिए उन्होंने फिल्म में सही और तर्कसंगत जानकारी दिखाने की कोशिश की है. यामी गौतम ने भी फिल्म की अच्छी समीक्षाओं पर खुशी जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था कि लोगों की ईमानदार राय और सकारात्मकता उन्हें बहुत अच्छी लग रही है.'

हक' 1970 के दशक की कहानी को दिखाती है. यामी गौतम ने शाजिया बानो नाम की एक वकील की पत्नी का रोल निभाया है. उनके पति ने दूसरी शादी कर ली और उन्हें भरण-पोषण देने से मना कर दिया. इसके बाद शाजिया अदालत में अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ती हैं.

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'हक' ओटीटी पर है उपलब्ध

40 करोड़ रुपये के बजट वाली फिल्म 'हक' ने करीब 30 करोड़ रुपये ही कमाए. फिल्म को फैंस ने खूब पसंद किया. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर यह ज्यादा सफल नहीं हो पाई. सिनेमाघरों के बाद ‘हक’ ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है. यह फिल्म न्याय के मुद्दों पर आधारित है, जिसे अब नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.