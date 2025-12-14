370 करोड़ पार! रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई धूम, कास्टिंग को लेकर मुकेश छाबड़ा ने किया खुलासा, बोले- अक्षय खन्ना से पहले ‘रहमान डकैत’ के…

Advertisement
Dhurandhar Casting: 5 दिसंबर के बाद से ही इंटरनेट और थिएटर में लगातार रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ‘धुरंधर’ का क्रेज दिखाई दे रहा है, जिसके बाद से लोग फिल्म से जुड़ी हर छोटी-छोटी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं. वहीं हाल ही में फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छबड़ा ने खुलासा करते हुए बताया कि फिल्म की कास्ट को डिसाइड करने के लिए उन्हें काफी मेहनत करना पड़ा.

 

 

Dec 14, 2025
आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’, जिसमें रणवीर सिंह के साथ-साथ अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन जैसे कलाकारों ने धूम मचा दी, बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है. ये फिल्म इंडिया में 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी, जिसके बाद लगातार थिएटर में टिकी हुई है और फिल्म ने वर्ल्डवाइड ने लगभग 370 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है. वहीं हाल ही में फिल्म की कास्टिंग को लेकर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छबड़ा ने बताया कि इस बेहतरीन कास्टिंग को फाइनल करने के लिए उन्हें लगभग डेढ़ साल का समय लगा था. 

 

फिल्म में लाना चाहते थे ट्विस्ट
मुकेश छाबड़ा ने हाल ही में एक इंटरव्यू देते हुए बताया कि इस फिल्म के साथ उनका मकसद था कि लोगों चौंकना और कास्टिंग दिलचस्प होने के साथ-साथ फ्रेश भी हो. उन्होंने आगे बात करते हुए कहा, ‘लोग इस फिल्म में ट्विस्ट उम्मीद कर रहे थे, इसलिए मैं कास्टिंग में कुछ नया लाना चाहता था. हर किसी को ये लगना चाहिए कि ये काफी सोच-समझकर फैसला लिया गया है और हमने किसी को भी यूं ही कास्ट नहीं कर लिया है.’

‘धुरंधर’ की कास्टिंग को फाइनल करने में लगा डेढ़ साल का समय
कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने बताया कि उन्हें और आदित्य धर को इस कमाल की कास्टिंग को फाइनल करने में लगभग डेढ़ साल का समय लगा. उन्होंने कहा, ‘हर कास्टिंग के साथ, हम बहुत सोचते थे, कि अर्जुन,माधवन, अक्षय और संजू बाबा सही रहेंगे या नहीं. हर दिन मैं और आदित्य के साथ बैठकर कास्टिंग के बारे में बात करते, बहस करते कि ये एक्टर सही रहेगा या नहीं. चलो लोगों को चौंकाते हैं, चलो कुछ हटकर करते हैं, और खुद को चुनौती देते हैं. इससे पहले हमारे पास कुछ और एक्टर के नाम थे, कुछ बड़े सितारे, फिर हमने फिल्म को और बड़ा बनाने का सोचा.’

 

रहमान डकैत के रोल के लिए 60 एक्टर किए थे शॉट लिस्ट
‘धुरंधर’ से अक्षय खन्ना का काफी तारीफ हो रही है और हर जगह उनका लुक और डांस वायरल हो रहा है. वहीं कई बड़े सितारे भी उनकी बढ़ाईं करते नहीं थक रहे हैं. मगर क्या आप जानते हैं कि उनके नाम फाइनल करने से पहले मुकेश छाबड़ा के पास इस रोल के लिए लगभग 60 कलाकारों के नाम पहले से ही थे. वहीं इस किरदार के लिए कई साउथ इंडियन एक्टर्स भी शॉट लिस्ट किए गए थे. आपको बता दें कि फिल्म ‘धुरंधर’ से पहले कास्टिंग छाबड़ा एक्टर अक्षय खन्ना को साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म ‘मॉम’ के लिए भी उन्हें चुनना चाहते थे. वहीं मुकेश ने फिल्म में ‘आलम’ के रोल के लिए सबसे पहले एक्टर सुनील ग्रोवर को दिमाग में रखा था. मगर फिर उन्होंने एक्टर गौरव गेरा को चुना.  

Jyoti Rajput

