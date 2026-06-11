'370 रुपये की बिरयानी' का बवाल! माफी, नौकरी से छुट्टी और FIR तक पहुंची नौबत; जानिए पूरा विवाद

What Is 370 Rs Biryani Controversy: बिग बॉस फेम प्रणित मोरे एक बार फिर अपने स्टैंड-अप शो को लेकर विवादों में आ गए हैं. कॉमेडियन प्रणित के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. प्रणित के खिलाफ महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने यह एक्शन लिया है. दरअसल यह पूरा मामला गुरुग्राम में हुए उनके एक लाइव शो से जुड़ा है, जहां एक 22 साल के लड़के ने बातचीत के दौरान महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी.
ये विवाद तब शुरू हुआ जब कॉमेडियन के शो का एक क्राउडवर्क वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. हालांकि बाद में इस वीडियो को हटा दिया गया, लेकिन तब तक इसे बड़ी संख्या में लोग देख चुके थे. बातचीत के दौरान एक दर्शक ने कहा कि डेट पर चिकन बिरयानी पर करीब 370 रुपये खर्च करने के बाद उसे बदले में कुछ उम्मीद थी। उसके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई लोगों ने इस सोच को पुराना, आपत्तिजनक और महिलाओं के प्रति गलत नजरिया बताया। देखते ही देखते यह मामला ऑनलाइन बहस का विषय बन गया और वीडियो को लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया। आइए डिटेल में जानते हैं पूरा मामला...
दरअसल, हिमांशु जांगड़ा नाम का एक 22-23 साल का लड़का जो गुरुग्राम में वेब डेवलपर का काम करता था. हाल ही में वो प्रणित के शो में पहुंचा था. इस दौरान उसने बताया था कि वो एक लड़की के साथ डेट पर गया था और उसने उसके लिए चिकन बिरयानी पर 370 रुपये खर्च किए थे. यहां तक तो सब ठीक था. लेकिन, हिमांशु ने जो आगे कहा उसने बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया. आगे जब लड़की ने हिमांशु से कहा कि वो उसे घर छोड़ दे तो उसने अपने पैसे वसूलने की बात कहते हुए अपनी खराब और गंदी नीयत के बारे में बात की.
हिमांशु जांगड़ा कहते हैं कि जब उसने अपनी फीमेल फ्रेंड पर 370 रुपये खर्च किए तो बदले में वो उसका फिजिकली फायदा उठाना चाहता था. उसने लड़की की गर्दन पकड़ कर किस करना शुरू किया था. इसके आगे हिमांशु ने और भी आपत्तिजनक बातें कही. इसे लेकर सोशल मीडिया पर जमकर विवाद मचा हुआ है. इस मामले पर हिमांशु के साथ-साथ लोग प्रणित को भी लताड़ रहे हैं. क्योंकि उनका कहना है कि वीडियो तो उनके ही इंस्टाग्राम हैंडल से डाला गया है और वो इसे रोक सकते थे.
जोमैटो ने LinkedIn पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'एक जरूरी स्पष्टीकरण.' इसके साथ कंपनी ने काले बैकग्राउंड पर लिखा संदेश साझा किया, 'Biryani is dinner, not consent' (बिरयानी सिर्फ डिनर है, सहमति नहीं). कंपनी ने आगे कहा कि सोशल मीडिया पर उसके नाम से वायरल हो रहा आपत्तिजनक नोटिफिकेशन पूरी तरह फर्जी है और इसे न तो कंपनी ने लिखा और न ही भेजा. सोशल मीडिया पर एक कथित जोमैटो नोटिफिकेशन तेजी से वायरल हुआ, जिसमें लिखा था, 'Biryani bhejdu? Rs 370 ki hai bas'. यह स्क्रीनशॉट ऐसे समय सामने आया जब '370 रुपये की बिरयानी' वाला विवाद इंटरनेट पर चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ था और कई ब्रांड, इंफ्लुएंसर्स, सेलेब्रिटी तथा संस्थान इस बहस का हिस्सा बन रहे थे.
वायरल वीडियो में नजर आए व्यक्ति को इस विवाद के बाद अपनी नौकरी गंवानी पड़ी. वहीं, कॉमेडियन प्रणीत मोरे को भी इस बातचीत को मंच पर संभालने के तरीके को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी. इस विवाद पर उसने माफी भी मांगी थी और अपना इंस्टाग्राम एकाउंट भी डिएक्टिव कर दिया था. हालांकि उसे लोगों की जमकर खरी खोटी सुनने को मिली और उसकी अब तक जमकर फजीहत हो रही है.
स्टारविक डिजाइन ने इस मामले में जांगड़ा पर एक्शन लेते हुए उन्हें नौकरी से निकाल दिया. कंपनी के फाउंडर विवेक विश्वकर्मा ने एक वीडियो बयान जारी कर कहा, "पिछले 24 घंटों में मुझे हमारे एक कर्मचारी हिमांशु जांगड़ा को लेकर सैकड़ों मैसेज, ईमेल और फोन कॉल आए हैं. आप सभी की तरह मैंने भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो क्लिप्स देखे हैं. मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि उन वीडियो में दिखाई गई बातें आपत्तिजनक हैं. मैं उन बातों से सहमत नहीं हूं. हमारी कंपनी भी ऐसे विचारों का समर्थन नहीं करती और न ही हम चाहते हैं कि ऐसी बातें युवाओं को प्रभावित करें."
विवेक विश्वकर्मा ने बताया, 'हमने अपनी टीम, खासकर महिला कर्मचारियों से भी बात की. ऑफिस में हिमांशु के व्यवहार का रिव्यू किया और कई जरूरी सवाल पूछे. लेकिन हमें उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली. टीम के लोगों ने उसे प्रोफेशनल, सम्मानजनक, मेहनती और अच्छे व्यवहार वाला कर्मचारी बताया.' उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन वर्कप्लेस के बाहर हुई इस घटना का असर अब वर्कप्लेस पर भी पड़ रहा है. कंपनी, कर्मचारियों, ग्राहकों और यहां के माहौल के प्रति मेरी जिम्मेदारी है. इसलिए हमने हिमांशु से अलग होने का फैसला किया है.'
गुरुग्राम का यह मामला दिखाता है कि आज के डिजिटल दौर में कोई व्यक्ति की पर्सनल बात या अनुभव कितनी तेजी से पब्लिक मुद्दा बन सकता है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो या बयान कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है और उसके रिजल्ट लंबे समय तक देखने को मिलते हैं. इस घटना ने कंपनियों के सामने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अब सिर्फ किसी व्यक्ति की एलीजिब्रिटी ही नहीं, बल्कि उसकी सोच और व्यवहार भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. कई संस्थान यह देखने लगे हैं कि उनके कर्मचारियों के बयान उनकी प्रतिष्ठा और मूल्यों के अनुरूप हैं या नहीं.
वहीं, इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए यह मामला एक सीख की तरह है. यह बताता है कि ऑनलाइन दुनिया में जवाबदेही कितनी महत्वपूर्ण हो गई है. सोशल मीडिया पर कही गई बातों का असर वास्तविक जीवन और करियर पर भी पड़ सकता है. युवाओं के लिए भी यह घटना एक महत्वपूर्ण संदेश देती है. लोग अपने अनुभवों और विचारों को जिस तरह शेयर करते हैं, उससे दूसरों की नजर में उनकी सोच व्यक्तित्व की छवि बनती है. इसलिए सार्वजनिक मंचों पर बोलते समय जिम्मेदारी और संवेदनशीलता बेहद जरूरी है.
हिमांशु जांगड़ा के बयान को लेकर शुरू हुई बहस शायद केवल नौकरी जाने तक सीमित नहीं रहेगी. यह मामला सहमति, सोशल मीडिया पर जवाबदेही और सार्वजनिक जीवन में लोगों से की जाने वाली अपेक्षाओं जैसे बड़े मुद्दों को भी सामने लाता है. साथ ही यह याद दिलाता है कि आज के समय में बोले गए शब्द अक्सर उस कमरे से कहीं आगे तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पहली बार कहा गया था.