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370 रुपये की बिरयानी विवाद अभी थमा ही नहीं… प्रणीत मोरे का एक नया वीडियो वायरल, यंग क्रिक्रेटर वैभव सूर्यवंशी को लेकर कह दी ये बात

इन दिनों सोशल मीडिया पर 370 रुपये की बिरयानी जोक को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जिसके चलते लोग स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं. इसी बीच कॉमेडियन का एक और नया वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वो क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के बारे में जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 11, 2026, 10:41 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:41 PM IST
370 रुपये की बिरयानी विवाद अभी थमा ही नहीं… प्रणीत मोरे का एक नया वीडियो वायरल, यंग क्रिक्रेटर वैभव सूर्यवंशी को लेकर कह दी ये बात

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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