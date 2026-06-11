/370 रुपये की बिरयानी विवाद अभी थमा ही नहीं… प्रणीत मोरे का एक नया वीडियो वायरल, यंग क्रिक्रेटर वैभव सूर्यवंशी को लेकर कह दी ये बात

इन दिनों स्टेंडअप कॉमेडियन प्रणीत मोरे अपने एक शो की क्लिप को लेकर काफी वायरल हो रहे हैं, जो अब एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है. इसी बीच उनकी एक और नई क्लिप इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है. इस क्लिप में उनके के साथ टीम इंडिया के यंग क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी भी बैठे नजर आ रहे हैं. इस दौरान प्रणीत मोरे अपनी कॉमिक स्टाइल में वैभव सूर्यवंशी और क्रिकेटर के साथ अपनी बातचीत का एक किस्सा सुना रहे हैं.
प्रणीत मोरे इस दौरान पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर तंज कसते हैं, जिस पर वहां बैठे सभी लोग उनके जोक का मजा लेते हुए दिखाई देते हैं. वहीं वैभव सूर्यवंशी भी कॉमेडियन की बात सुनकर खुद को ठहाके लगाने से नहीं रोक पाते हैं.
इस नई वायरल क्लिप में क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो पर दिखाई दे रहे हैं. जहां स्टेज पर मौजूद कॉमेडियन बताते हैं कि वैभव ने उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो किया था और वर्ल्ड कप फाइनल से पहले उन्होंने शो में आने की बात कही थी. इसके बाद, प्रणीत मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि तुम तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की क्लास लगाते हो, मेरी क्लास मत लेना. प्रणीत की ये बात सुनकर शो में बैठे सभी लोग हंस पड़ते हैं और वैभव में उनका कॉमेडी का मजा लेते हुए नजर आते हैं.
कॉमेडी शो के दौरान प्रणीत मोरे ने अंडर-19 में शानदार परफॉर्मेंस देने के लिए वैभव सूर्यवंशी की काफी तारीफ भी की. इस दौरान उन्होंने बताया कि वैभव ने सिर्फ 80 गेंदों में ही 175 रन बना दिए थे, जो कि उस उम्र के बल्लेबाज के लिए बड़ी बात है. इसके बाद कॉमेडियन ने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर मजाक करते हुए कहा कि एक बिहारी सब पर भारी पड़ गया.
The way Vaibhav Suryavanshi said to Pranit More, "Bhaiya, main aapke show mein aa jaun, par aap meri class mat lena," before appearing on his show.
The good thing is that an RR manager was with him the whole time. That's good for Suryavanshi. pic.twitter.com/4bpkEwIfM5
— Sonu (@Cricket_live247) June 11, 2026
इसी वीडियो में आगे प्रणीत मेरे ने वैभव सूर्यवंशी के कॉम्प्लान एड का भी जिक्र किया. इस पर कॉमेडियन मजाक करते हुए कहा कि अब यंग खिलाड़ी सोचेंगे कि अच्छा परफॉर्म करने के लिए कॉम्प्लान खाना जरूरी है. इसी मजाक से जोड़ते हुए उन्होंने बाबर आजम का जिक्र किया और कहा कि कॉम्प्लान खाने से उनकी हाइट तो बढ़ गई, लेकिन स्ट्राइक रेट नहीं.
प्रणीत मोरे इस समय 370 बिरयानी विवाद को लेकर खबरों का हिस्सा बने हुए हैं. ये मामला तब शुरू हुआ, जब शो में एक ऑडियंस ने अपने डेटिंग एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए महिलाओं के खिलाफ कमेंट किया. इस शो की क्लिप वायरल होते ही कॉमेडियन के साथ-साथ कमेंट करने वाले शख्स को भी लोगों ने जमकर ट्रोल किया. विवाद बढ़ने के बाद कॉमेडियन ने माफी मांगी. उन्होंने कहा कि उन्हें उस समय ऑडियंस की टिप्पणी को वहीं रोक देना चाहिए था. साथ ही, उन्होंने शो की उस वीडियो को भी अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है.