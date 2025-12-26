Advertisement
trendingNow13054328
Hindi Newsबॉलीवुड38 साल पुराना वो सुपरहिट गाना...जिसमें मीनाक्षी शेषाद्रि खूब दिखाई अदाएं, 104 डिग्री बुखार में किया था काम; आज भी सुनते हैं लोग

38 साल पुराना वो सुपरहिट गाना...जिसमें मीनाक्षी शेषाद्रि खूब दिखाई अदाएं, 104 डिग्री बुखार में किया था काम; आज भी सुनते हैं लोग

'दामिनी,' 'घातक,' और 'घायल' जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से सबका दिल जीतने वाली अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्रि आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं. वे भले ही पर्दे से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर पुरानी यादें शेयर करती रहती हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 26, 2025, 04:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

38 साल पुराना वो सुपरहिट गाना...जिसमें मीनाक्षी शेषाद्रि खूब दिखाई अदाएं, 104 डिग्री बुखार में किया था काम; आज भी सुनते हैं लोग

'दामिनी,' 'घातक,' और 'घायल' जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से सबका दिल जीतने वाली अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्रि आज भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं. वे भले ही पर्दे से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर पुरानी यादें शेयर करती रहती हैं. अब उन्होंने 26 मई 1987 को रिलीज हुई फिल्म 'मुकद्दर का फैसला' की शूटिंग की यादों को ताजा किया है. 

मुकद्दर का फैसला फिल्म का वो गाना 

'मुकद्दर का फैसला' फिल्म में अभिनेत्री का गाना 'हम न हम रहे' बहुत पसंद किया गया था, जिसमें डिस्को वाइब के साथ वे राज बब्बर को रिझाती दिखीं थी. ये गाना शूट करना मीनाक्षी के लिए आसान नहीं था, क्योंकि जिस वक्त ये गाना शूट होना था, उस वक्त उन्हें हाई फीवर था. मीनाक्षी ने खुद इंस्टाग्राम के जरिए इस बारे में जानकारी दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 6 एपिसोड वाली वो क्राइम थ्रिलर...जिसमें 7 मर्डर में उलझी है एक गांव की कहानी, 2024 की सबसे खतरनाक वेब सीरीज

 

उन्होंने लिखा, शूटिंग एक नशा है, 104 डिग्री बुखार होने के बाद भी इस गाने को शूट किया था. 104 डिग्री के बुखार के साथ काम कर पाना किसी के भी बहुत मुश्किल होगा लेकिन उन्होंने हाई फीवर के बाद भी पूरे ग्लैमर के साथ गाने को फिल्माया.

मुकद्दर का फैसला ने बॉक्स ऑफिस पर की थी जमकर कमाई 

फिल्म 'मुकद्दर का फैसला' अपने समय की मल्टीस्टारर फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने अच्छी कमाई की थी. फिल्म का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हुआ था और फिल्म के गाने मशहूर संगीतकार बप्पी लहरी से लिखवाए गए थे. फिल्म में बिंदू, ओम प्रकाश और प्राण जैसे पुराने दोस्तों की तिकड़ी को उतारा गया. भले ही रोल छोटे थे, लेकिन उन्होंने फिल्म में जान डाल दी थी. कुल मिलाकर फिल्म में हर तरह का तड़का लगाया गया था.

ये भी पढ़ें: 33 साल पहले सुहागरात पर फिल्माया वो गाना, जिसमें अमिताभ बच्चन की बाहों में श्रीदेवी ने टूटकर किया था प्यार; आज भी खूब सुनते हैं लोग

 

करण जौहर ने खुद एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उनके पिता यश जौहर को इस फिल्म पर पूरा भरोसा था और किसी तरह उन्होंने सबको भी इस पर यकीन दिला दिया. फिल्म में 61 साल की उम्र में भी राजकुमार से फाइटिंग सीन्स कराए और राज बब्बर का सोने की चैन वाला लुक युवाओं के बीच काफी पॉपुलर हुआ था. फिल्म के बाद हर युवा कॉलर के बटन खोलकर अपनी चैन फ्लॉन्ट करने लगा था.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Meenakshi Seshadri

Trending news

हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
Andhra pradesh news
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BJP in up politics
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
BMC Elections 2026
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
NDA
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
Maulana Shamsul Huda
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
Jagadish Shettar
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान
बलात्कारियों को जमानत, देशभक्त को जेल, भाजपा का यही खेल: शिवसेना (UBT) का आरोप
Saamana
बलात्कारियों को जमानत, देशभक्त को जेल, भाजपा का यही खेल: शिवसेना (UBT) का आरोप
घुसपैठियों की खैर नहीं! बंगाल में चुनाव से पहले ECI आदेश, डोमिसाइल की हो विशेष जांच
bengal elections
घुसपैठियों की खैर नहीं! बंगाल में चुनाव से पहले ECI आदेश, डोमिसाइल की हो विशेष जांच
जुए की लत ने निगल ली जिंदगी, 1 लाख हारने के बाद युवक ने किया सुसाइड
Telangana NEWS
जुए की लत ने निगल ली जिंदगी, 1 लाख हारने के बाद युवक ने किया सुसाइड