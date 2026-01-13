ऐसी कहानियां रेयर...; हक देख यामी गौतम की फैन हुईं सामंथा, परफॉर्मेंस को बताया शब्दों से परे

यामी गौतम की हालिया रिलीज फिल्म 'हक' को दर्शकों और फिल्मी सितारों की खूब सराहना मिल रही है. फिल्म को मिल रही तारीफों का सिलसिला जारी है. करण जौहर और आलिया भट्ट ने हाल ही में यामी की एक्टिंग की जमकर वाहवाही की. अब अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु ने भी फिल्म और यामी के परफॉर्मेंस को दिल छू लेने वाला बताया.

सामंथा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर कहा कि हक की कहानी गहरी, संवेदनशील और बिना किसी पूर्वाग्रह के है, जिसे यामी ने इतनी शानदार तरीके से पर्दे पर निभाया है. सामंथा ने यामी गौतम की एक्टिंग की जमकर तारीफ करते हुए यामी की परफॉर्मेंस को शब्दों से परे बताया, उन्होंने लिखा, " फिल्म देखते ही मुझे तुरंत यह लिखना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जो खूबसूरत एहसास मुझे मिला, वह कहीं खो जाए."

'हक' देख गदगद हुईं सामंथा

सामंथा ने लिखा, “ऐसी कहानियां बहुत कम मिलती हैं. इतनी गहरी, इतनी लेयर्ड और पूरी तरह जजमेंट या बायस से मुक्त. और यह और भी खास है जब इन्हें इतने शानदार एक्टर ने जीवंत किया हो. यामी गौतम आपकी परफॉर्मेंस ने मुझे इस तरह प्रभावित किया जिसे मैं पूरी तरह से बता नहीं सकती. मैंने एक साथ सब कुछ महसूस किया – प्यार, गुस्सा, ताकत, कमजोरी, उम्मीद.”

सामंथा ने निर्देशक के साथ ही पूरे टीम की सराहना की. उन्होंने लिखा, “आपकी लिखाई खास छाप छोड़ने में सफल रही.” साथ ही उन्होंने निर्देशक को बधाई देते हुए कहा, "यह फिल्म सिनेमा की असली ताकत दिखाती है. यह सिनेमा है. यही वजह है कि हम जो करते हैं, करते हैं. यही कारण है कि हम हर उतार-चढ़ाव में यही रास्ता चुनते रहते हैं."

यामी की परफॉर्मेंस को बताया शब्दों से परे

हाल ही में करण जौहर ने यामी की तारीफ कहा कि शाजिया बानो की कहानी और उसकी जीत इतनी भावुक थी कि फिल्म खत्म होने पर वह रो पड़े और कुछ देर बोल नहीं पाए. उन्होंने जोर-जोर से तालियां बजाईं और अफसोस जताया कि सिनेमाघर में फिल्म नहीं देख पाए. करण ने कहा कि सालों बाद किसी ने उन्हें इतना प्रभावित किया. यामी का अभिनय सिर्फ शानदार नहीं, बल्कि असाधारण है.

वहीं, आलिया भट्ट ने यामी गौतम की फिल्म 'हक' की जमकर तारीफ की. उन्होंने यामी को 'क्वीन' कहते हुए लिखा कि यह उनकी अब तक की सबसे शानदार परफॉर्मेंस है. आलिया ने यामी के अभिनय की गहराई, प्रामाणिकता और मेहनत की सराहना की और कहा कि वह उनकी फैन हैं.