विराट कोहली या बच्चे नहीं... अनुष्का शर्मा के मोबाइल स्क्रीन पर दिखी इस शख्स की तस्वीर; वायरल वीडियो में खुलासा

Anushka Sharma Wallpaper: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा का इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में अनुष्का के फोन वॉलपेपर पर हर किसी का ध्यान चला गया, जिसमें उनके पति विराट कोहली या फिर बच्चों की फोटो नहीं लगी हुई है, बल्कि किसी और शख्स की फोटो नजर आ रही है.
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Anushka Sharma Wallpaper: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा इन दिनों खबरों में बनी हुई हैं. लंबे समय के बाद वह एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं. दरअसल, हाल ही में एक्ट्रेस अपने पति विराट कोहली की आईपीएल टीम आरसीबी को सपोर्ट करने के लिए भारत आई थीं. वहीं आईपीएल के फिनाले में विराट की टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की. विराट ने दूसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की है. आरसीबी की जीत के बाद अनुष्का और विराट वृंदावन पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया. इस बीच कपल का सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया.
दरअसल, इस वीडियो में विराट और अनुष्का जैसे ही वृंदावन से प्रेमानंद महाराज से मिलकर वापस लौटे, वैसे ही उनका एयरपोर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिसमें अनुष्का के फोन के वॉलपेपर ने लोगों का ध्यान खींच लिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अनुष्का शर्मा के फोन के वॉलपेपर पर उनके पति विराट कोहली या फिर बच्चों की फोटो नहीं, बल्कि प्रेमानंद महाराज की फोटो लगी हुई है.
इस वीडियो के वायरल होने के बाद फैंस भी एक्ट्रेस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि दोनों ही जमीन से जुड़े हैं और दोनों ही भक्ति में बहुत विश्वास रखते हैं. बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब विराट और अनुष्का प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम पहुंचे थे. इससे पहले भी कपल कई बार प्रेमानंद महाराज के आश्रम जा चुके हैं, जहां दोनों ने सभी के बीच बैठकर आश्रम में कथा सुनी है.
वहीं अनुष्का शर्मा के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस को आखिरी बार साल 2018 में फिल्म 'जीरो' में देखा गया था. इसके बाद से एक्ट्रेस स्क्रीन पर नजर नहीं आई हैं. हालांकि वह फिल्म चकदा एक्सप्रेस में नजर आने वाली थीं, लेकिन इस फिल्म की रिलीज को लेकर अभी तक कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है.
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