5 फिल्में करने वाला वो फ्लॉप एक्टर… जिसने कंगना रनौत पर लगाया काला जादू का आरोप, जिसके बाद लोग कहने लगे- ‘काले कमरे में काले पर्दे…’

बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी दमदार और बेबाक पर्सनैलिटी के लिए इंडस्ट्री में जानी जाती हैं. एक्ट्रेस अपने विचारों को खुलकर सबके सामने रखने में कभी हिचकिचाती नहीं हैं, फिर चाहें वो फिल्म इंडस्ट्री का मुद्दा हो या राजनीति का, वो हर बात पर अपनी राय रखती हैं. वहीं हाल ही में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बात करते हुए अपने शुरुआती दौर की बात की, जिसमें उन्होंने एक्टर अध्ययन सुमन और अपने कॉन्ट्रोवर्शियल ब्रेकअप के बारे में बात करते हुए बताया कि एक्टर द्वारा उन पर काला जादू करने और फिजिकली और इमोशनली असॉल्ट का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करने के बाद, उन्हें किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

एक्ट्रेस ने इंटरव्यू में कहा, उस दौरान उन्हें कई तरह की बातें सुननी पड़ीं. एक्ट्रेस ने अध्ययन का नाम लिए बिना कहा, ‘मेरे एक्स जिसने मुझ पर केस किया... और ऊपर से कुछ लोग खड़े होकर कहने लगे कि ये तो चुड़ैल है. खून पीती है. काले कमरे में काले पर्दे लगाकर काला जादू करती है, तो ये जादू-टोना करती है.’

साल 2015 में शुरू हुआ था मामला

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि अध्ययन सुमन और कंगना रनौत फिल्म 'राज 2' की शूटिंग के दौरान रिलेशनशिप में थे, जिसके कुछ साल बाद ही दोनों का ब्रेकअप हो गया. लेकिन ये कोई आम सेलिब्रिटी ब्रेकअप नहीं था. रिश्ता टूटने के बाद साल 2015 में ये मामला कोर्ट में दर्ज कराया गया. एक्ट्रेस ने इस बारे में आगे बात करते हुए बताया कि ‘उस समय साफ तौर पर मुझसे बदला लेने के लिए कार्रवाई हो रही थी, मैं उस समय मुश्किल से 26-27 की थी. तो जब वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने वाले थे, तो मैं उन्हें अच्छा क्यों दिखाऊं... मेरे पास उन्हें अच्छा दिखाने का कोई कारण नहीं था.’

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ब्रेकअप के सात साल बाद हुआ केस दर्ज

कंगना ने आगे बात करते हुए कहा, ‘ मैं उस मुश्किल दौर से निकलने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थीं और अपने काम पर मेरे अटूट विश्वास ने मुझे सभी को नजरअंदाज करने में मदद की.’ लेकिन उन्हें बाद में इस बात का एहसास हुआ कि बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई की वो परवाह नहीं करती हैं. कंगना ने बताया कि ब्रेकअप के लगभग सात साल बाद अध्ययन ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराने की बात कही थी.

अध्ययन ने लगाए थे ये आरोप

साल 2016 में अध्ययन ने कंगना के खिलाफ केस दर्ज कराते हुए एक इंटरव्यू में कहा, ‘काफी लंबे समय तक मैंने ये बात छुपाई कि वो मेरे साथ शारीरिक हिंसा करती थी, क्योंकि अगर मैं उन्हें बताता तो शायद मेरी मां बहुत परेशान हो जाती. इसलिए मुझे ये बात छुपानी पड़ी. लेकिन आखिरकार मुझे ये बात सबके सामने लानी पड़ी क्योंकि दर्द, पीड़ा और निराशा अब और झेली नहीं जा रही थी.’